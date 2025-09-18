    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKRONES AktievorwärtsNachrichten zu KRONES

    Krones weiter auf Talfahrt nach Kapitalmarkttag - Exane stuft ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Krones-Aktien unter Druck nach Kapitalmarkttag.
    • Kursrutsch von 4,6 Prozent am Donnerstag.
    • Enttäuschende 2026-Aussichten belasten die Stimmung.
    Foto: Armin Weigel - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Nachgang des Kapitalmarkttags stehen die Aktien von Krones auch am Donnerstag weiter kräftig unter Druck. Am Vortag schon war der Kurs am Nachmittag auf Talfahrt gegangen, was am Markt mit enttäuschenden Signalen für 2026 auf dem Kapitalmarkttag begründet wurde. Die Talfahrt ging am Donnerstag mit einem Kursrutsch von 4,6 Prozent weiter. Auch eine Abstufung der Investmentbank Exane BNP drückte den Kurs des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen mit 121 Euro auf das niedrigste Niveau seit April.

    Experte Jorge Gonzalez Sadornil von der Privatbank Hauck & Aufhäuser schrieb in einem Kommentar, dass eine kurzfristige Nachfrageschwäche die Aussichten für 2026 eintrübe. Krones habe zwar die mittelfristigen Ziele bis 2028 bestätigt, aber davor gewarnt, dass der Umsatz im kommenden Jahr nur leicht zulegen werde, wenn die Auftragseingänge rund um den Jahreswechsel nicht anziehen. Er verglich dies mit der Konsenserwartung einer Umsatzsteigerung um 6,5 Prozent. Auch die in den USA herrschende Zollunsicherheit führte der Experte als Problem auf./tih/jha/

    ISIN:DE0006335003WKN:633500

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KRONES Aktie

    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,28 % und einem Kurs von 119,4 auf Tradegate (18. September 2025, 11:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um -7,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von KRONES bezifferte sich zuletzt auf 3,80 Mrd..

    KRONES zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 165,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 138,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 180,00EUR was eine Bandbreite von +14,24 %/+49,01 % bedeutet.




