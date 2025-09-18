DIESES Unternehmen sichert sich Milliarden-Deals mit Microsoft und Nvidia

Am Dienstag stellte Nscale ein 5-Jahresprojekt im Volumen von 6,2 Milliarden US-Dollar mit Microsoft und dem norwegischen Energiekonzern Aker vor. In Norwegen soll eine Hyperscale-KI-Infrastruktur entstehen. Bereits im Juli hatte das Unternehmen eine Investition von 1 Milliarde US-Dollar für ein Rechenzentrum in Norwegen angekündigt, das bis 2027 rund 100.000 Nvidia-Grafikprozessoren beherbergen soll.

Noch vor zwei Jahren kannte das Unternehmen kaum jemand, heute verwaltet es laut CNBC fast 700 Millionen US-Dollar an Kapital – mit Hilfe von Nvidia, Microsoft und OpenAI.

Auch in Großbritannien expandiert Nscale an der Seite von Microsoft. Der US-Softwarekonzern will 15,5 Milliarden US-Dollar in neue Rechenzentren investieren und gemeinsam mit Nscale den größten britischen Supercomputer in Essex errichten. Geplant sind 23.040 Blackwell-GPUs von Nvidia, die ab Anfang 2027 geliefert werden sollen.

Parallel kündigte OpenAI den Start von Stargate UK in Kooperation mit Nscale und Nvidia an. In einer ersten Phase werden 8.000 GPUs eingesetzt, die Kapazität kann auf 31.000 erweitert werden. Einer der Standorte entsteht im nordenglischen Newcastle.

Nvidia selbst bekräftigte sein Engagement und investiert bis zu 11 Milliarden Pfund (12,68 Milliarden Euro) in Nscale und CoreWeave. Zudem bestätigte CEO Jensen Huang eine Beteiligung von 500 Millionen Pfund an Nscale. "Wir sind überzeugt, dass Nscale ein nationaler Vorreiter für KI-Infrastruktur in Großbritannien sein kann", erklärte Huang.

Das Geschäftsmodell erinnert an CoreWeave, das ebenfalls als Kryptominer startete und heute mit 58 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Nscale kombiniert Rechenzentrumsfläche, Energie, GPUs und Software zu einem Komplettangebot für KI-Infrastruktur.

Für Europa sieht Nscale-Chef Josh Payne zwei zentrale Herausforderungen: zu wenig Rechenkapazität und einen "sehr fragmentierten Markt". "Was der Kontinent braucht, sind große KI-Infrastrukturprojekte, die Rechenleistung bereitstellen. Das Ökosystem kann daraus schöpfen, um KI-Produkte zu entwickeln, Produktivitätssteigerungen zu erzielen und wirtschaftliche Vorteile zu generieren", sagte er.

Bis Ende des Jahres 2025 plant Nscale rund 50.000 GPUs im Einsatz zu haben, Ende 2026 sollen es 150.000 sein. Bis 2027 will das Unternehmen die Marke von 350.000 erreichen. Payne bezeichnete die Serie-A-Runde von Dezember als "eine der größten in der Geschichte Großbritanniens und Europas".

Der rasante Aufstieg erfordert allerdings enorme Mittel. Nach Bloomberg-Angaben prüfte Nscale zuletzt einen Kredit über 1,8 Milliarden US-Dollar unter der Leitung von Goldman Sachs. Payne betonte:

"Diese Finanzierung ermöglicht es uns, erheblich zu wachsen und einer der größten Akteure in Europa zu werden."

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



