Lidl ist Deutschlands erster "Universal Fair Pay Leader" im Lebensmitteleinzelhandel (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Als erster Lebensmitteleinzelhändler setzt Lidl in

Deutschland neue Standards für faire Vergütung. Das Fair Pay Innovation Lab

(FPI) hat den Frische-Discounter mit der höchsten von drei Stufen als "Universal

Fair Pay Leader" ausgezeichnet - pünktlich zum internationalen UN Equal Pay Day.

Der UN Equal Pay Day am 18. September macht weltweit auf die Lohnlücke zwischen

den Geschlechtern aufmerksam. Die höchste Zertifizierungsstufe bestätigt, dass

es in den Vergütungsstrukturen bei Lidl in Deutschland keine signifikanten

Abweichungen zwischen Männern und Frauen gibt. Als Vorreiter in der Branche

setzt Lidl mit dieser Zertifizierung ein starkes Zeichen für

Entgeltgerechtigkeit.



"Die gleiche Bezahlung zwischen den Geschlechtern ist fest in unserer Lidl-DNA

verankert", so Marco Monego, Geschäftsleitung Personal bei der Lidl

Dienstleistung GmbH & Co. KG. "Die Zertifizierung des FPI untermauert unser

langfristiges Engagement und belegt, dass wir unsere Verantwortung als

Arbeitgeber sehr ernst nehmen. Wir sind stolz darauf, die höchsten Anforderungen

an eine gerechte Vergütung zu erfüllen."





Die Auszeichnung ist das Ergebnis eines umfassenden Audit-Prozesses, bei dem

alle Aspekte der Vergütungsstrukturen von Lidl überprüft wurden - darunter

insbesondere die Lohngerechtigkeit und die Abwesenheit von geschlechtsbezogenen

Lohnunterschieden.



Henrike von Platen, CEO und Gründerin des FPI Fair Pay Innovation Lab, betont:

"Mit der Zertifizierung als Fair Pay Leader zeigt Lidl in Deutschland wie

moderne Unternehmenskultur aussieht: gerecht, transparent und

zukunftsorientiert. Als erstes Unternehmen der Branche setzt Lidl ein starkes

Zeichen. Durch langfristiges Engagement und konkrete Maßnahmen konnte Lidl in

Deutschland die Lohnlücke für knapp 100.000 Beschäftigte schließen - und kann zu

Recht sehr stolz darauf sein, den Universal Fair Pay Check zu tragen."



Lidl schließt die Lohnlücke und macht Fairness messbar



Eine detaillierte Analyse des Gender Pay Gaps lieferte die Grundlage, um die

Lohnlücke zu schließen. Dabei hat Lidl einen sogenannten unbereinigten und einen

bereinigten Gender Pay Gap erhoben. Bei Lidl in Deutschland beträgt der

unbereinigte Gender Pay Gap 2,1 Prozent. Das ist ein Durchschnittswert, der über

alle Positionen hinweg ermittelt wird. Der bereinigte Gender Pay Gap liegt bei

0,3 Prozent und berücksichtigt strukturelle Faktoren, die den Gehaltsunterschied

erklären können. Bei Lidl in Deutschland sind diese Faktoren das Tarifgebiet,

die Gehaltsgruppe und -stufe sowie die Berufsgruppe.



Das Thema der fairen Vergütung beschäftigt Lidl nicht erst seit Kurzem. Schon

2010 hat Lidl mit der Einführung eines internen Mindestlohns von zehn Euro pro

Stunde eine Vorreiterrolle eingenommen. Dieser Wert wurde kontinuierlich auf 15

Euro pro Stunde erhöht und liegt damit deutlich über dem gesetzlichen

Mindestlohn.



Neben dem überdurchschnittlichen Mindesteinstiegslohn bietet Lidl seinen

Mitarbeitern weitere attraktive Vorteile, darunter unbefristete Arbeitsverträge,

Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie ein umfassendes betriebliches

Gesundheitsmanagement. Lidl ist überzeugt, dass der Erfolg als Arbeitgeber auf

der Wertschätzung der Mitarbeiter und der Schaffung einer sicheren beruflichen

Perspektive beruht.



Über den Universal Fair Pay Check



Der Universal Fair Pay Check ist eine von der EUIPO (Amt der Europäischen Union

für geistiges Eigentum) eingetragene Gewährleistungsmarke. Sie steht für

geprüfte faire Bezahlung und wird weltweit vergeben. Die Zertifizierung erfolgt

auf Basis internationaler Standards und umfasst eine umfassende Analyse der

Vergütungsstrukturen. Unternehmen, die den Universal Fair Pay Check tragen,

verpflichten sich zu Transparenz, Gleichstellung und kontinuierlicher

Verbesserung.



