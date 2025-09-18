Lidl ist Deutschlands erster "Universal Fair Pay Leader" im Lebensmitteleinzelhandel (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Bad Wimpfen (ots) - Als erster Lebensmitteleinzelhändler setzt Lidl in
    Deutschland neue Standards für faire Vergütung. Das Fair Pay Innovation Lab
    (FPI) hat den Frische-Discounter mit der höchsten von drei Stufen als "Universal
    Fair Pay Leader" ausgezeichnet - pünktlich zum internationalen UN Equal Pay Day.
    Der UN Equal Pay Day am 18. September macht weltweit auf die Lohnlücke zwischen
    den Geschlechtern aufmerksam. Die höchste Zertifizierungsstufe bestätigt, dass
    es in den Vergütungsstrukturen bei Lidl in Deutschland keine signifikanten
    Abweichungen zwischen Männern und Frauen gibt. Als Vorreiter in der Branche
    setzt Lidl mit dieser Zertifizierung ein starkes Zeichen für
    Entgeltgerechtigkeit.

    "Die gleiche Bezahlung zwischen den Geschlechtern ist fest in unserer Lidl-DNA
    verankert", so Marco Monego, Geschäftsleitung Personal bei der Lidl
    Dienstleistung GmbH & Co. KG. "Die Zertifizierung des FPI untermauert unser
    langfristiges Engagement und belegt, dass wir unsere Verantwortung als
    Arbeitgeber sehr ernst nehmen. Wir sind stolz darauf, die höchsten Anforderungen
    an eine gerechte Vergütung zu erfüllen."

    Die Auszeichnung ist das Ergebnis eines umfassenden Audit-Prozesses, bei dem
    alle Aspekte der Vergütungsstrukturen von Lidl überprüft wurden - darunter
    insbesondere die Lohngerechtigkeit und die Abwesenheit von geschlechtsbezogenen
    Lohnunterschieden.

    Henrike von Platen, CEO und Gründerin des FPI Fair Pay Innovation Lab, betont:
    "Mit der Zertifizierung als Fair Pay Leader zeigt Lidl in Deutschland wie
    moderne Unternehmenskultur aussieht: gerecht, transparent und
    zukunftsorientiert. Als erstes Unternehmen der Branche setzt Lidl ein starkes
    Zeichen. Durch langfristiges Engagement und konkrete Maßnahmen konnte Lidl in
    Deutschland die Lohnlücke für knapp 100.000 Beschäftigte schließen - und kann zu
    Recht sehr stolz darauf sein, den Universal Fair Pay Check zu tragen."

    Lidl schließt die Lohnlücke und macht Fairness messbar

    Eine detaillierte Analyse des Gender Pay Gaps lieferte die Grundlage, um die
    Lohnlücke zu schließen. Dabei hat Lidl einen sogenannten unbereinigten und einen
    bereinigten Gender Pay Gap erhoben. Bei Lidl in Deutschland beträgt der
    unbereinigte Gender Pay Gap 2,1 Prozent. Das ist ein Durchschnittswert, der über
    alle Positionen hinweg ermittelt wird. Der bereinigte Gender Pay Gap liegt bei
    0,3 Prozent und berücksichtigt strukturelle Faktoren, die den Gehaltsunterschied
    erklären können. Bei Lidl in Deutschland sind diese Faktoren das Tarifgebiet,
    die Gehaltsgruppe und -stufe sowie die Berufsgruppe.

    Das Thema der fairen Vergütung beschäftigt Lidl nicht erst seit Kurzem. Schon
    2010 hat Lidl mit der Einführung eines internen Mindestlohns von zehn Euro pro
    Stunde eine Vorreiterrolle eingenommen. Dieser Wert wurde kontinuierlich auf 15
    Euro pro Stunde erhöht und liegt damit deutlich über dem gesetzlichen
    Mindestlohn.

    Neben dem überdurchschnittlichen Mindesteinstiegslohn bietet Lidl seinen
    Mitarbeitern weitere attraktive Vorteile, darunter unbefristete Arbeitsverträge,
    Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie ein umfassendes betriebliches
    Gesundheitsmanagement. Lidl ist überzeugt, dass der Erfolg als Arbeitgeber auf
    der Wertschätzung der Mitarbeiter und der Schaffung einer sicheren beruflichen
    Perspektive beruht.

    Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier
    (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .

    Über den Universal Fair Pay Check

    Der Universal Fair Pay Check ist eine von der EUIPO (Amt der Europäischen Union
    für geistiges Eigentum) eingetragene Gewährleistungsmarke. Sie steht für
    geprüfte faire Bezahlung und wird weltweit vergeben. Die Zertifizierung erfolgt
    auf Basis internationaler Standards und umfasst eine umfassende Analyse der
    Vergütungsstrukturen. Unternehmen, die den Universal Fair Pay Check tragen,
    verpflichten sich zu Transparenz, Gleichstellung und kontinuierlicher
    Verbesserung.

