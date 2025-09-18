Zertifikat für faire Gehälter
Lidl ist Deutschlands erster "Universal Fair Pay Leader" im Lebensmitteleinzelhandel (FOTO)
Bad Wimpfen (ots) - Als erster Lebensmitteleinzelhändler setzt Lidl in
Deutschland neue Standards für faire Vergütung. Das Fair Pay Innovation Lab
(FPI) hat den Frische-Discounter mit der höchsten von drei Stufen als "Universal
Fair Pay Leader" ausgezeichnet - pünktlich zum internationalen UN Equal Pay Day.
Der UN Equal Pay Day am 18. September macht weltweit auf die Lohnlücke zwischen
den Geschlechtern aufmerksam. Die höchste Zertifizierungsstufe bestätigt, dass
es in den Vergütungsstrukturen bei Lidl in Deutschland keine signifikanten
Abweichungen zwischen Männern und Frauen gibt. Als Vorreiter in der Branche
setzt Lidl mit dieser Zertifizierung ein starkes Zeichen für
Entgeltgerechtigkeit.
"Die gleiche Bezahlung zwischen den Geschlechtern ist fest in unserer Lidl-DNA
verankert", so Marco Monego, Geschäftsleitung Personal bei der Lidl
Dienstleistung GmbH & Co. KG. "Die Zertifizierung des FPI untermauert unser
langfristiges Engagement und belegt, dass wir unsere Verantwortung als
Arbeitgeber sehr ernst nehmen. Wir sind stolz darauf, die höchsten Anforderungen
an eine gerechte Vergütung zu erfüllen."
Die Auszeichnung ist das Ergebnis eines umfassenden Audit-Prozesses, bei dem
alle Aspekte der Vergütungsstrukturen von Lidl überprüft wurden - darunter
insbesondere die Lohngerechtigkeit und die Abwesenheit von geschlechtsbezogenen
Lohnunterschieden.
Henrike von Platen, CEO und Gründerin des FPI Fair Pay Innovation Lab, betont:
"Mit der Zertifizierung als Fair Pay Leader zeigt Lidl in Deutschland wie
moderne Unternehmenskultur aussieht: gerecht, transparent und
zukunftsorientiert. Als erstes Unternehmen der Branche setzt Lidl ein starkes
Zeichen. Durch langfristiges Engagement und konkrete Maßnahmen konnte Lidl in
Deutschland die Lohnlücke für knapp 100.000 Beschäftigte schließen - und kann zu
Recht sehr stolz darauf sein, den Universal Fair Pay Check zu tragen."
Lidl schließt die Lohnlücke und macht Fairness messbar
Eine detaillierte Analyse des Gender Pay Gaps lieferte die Grundlage, um die
Lohnlücke zu schließen. Dabei hat Lidl einen sogenannten unbereinigten und einen
bereinigten Gender Pay Gap erhoben. Bei Lidl in Deutschland beträgt der
unbereinigte Gender Pay Gap 2,1 Prozent. Das ist ein Durchschnittswert, der über
alle Positionen hinweg ermittelt wird. Der bereinigte Gender Pay Gap liegt bei
0,3 Prozent und berücksichtigt strukturelle Faktoren, die den Gehaltsunterschied
erklären können. Bei Lidl in Deutschland sind diese Faktoren das Tarifgebiet,
die Gehaltsgruppe und -stufe sowie die Berufsgruppe.
Das Thema der fairen Vergütung beschäftigt Lidl nicht erst seit Kurzem. Schon
2010 hat Lidl mit der Einführung eines internen Mindestlohns von zehn Euro pro
Stunde eine Vorreiterrolle eingenommen. Dieser Wert wurde kontinuierlich auf 15
Euro pro Stunde erhöht und liegt damit deutlich über dem gesetzlichen
Mindestlohn.
Neben dem überdurchschnittlichen Mindesteinstiegslohn bietet Lidl seinen
Mitarbeitern weitere attraktive Vorteile, darunter unbefristete Arbeitsverträge,
Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie ein umfassendes betriebliches
Gesundheitsmanagement. Lidl ist überzeugt, dass der Erfolg als Arbeitgeber auf
der Wertschätzung der Mitarbeiter und der Schaffung einer sicheren beruflichen
Perspektive beruht.
Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier
(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .
Über den Universal Fair Pay Check
Der Universal Fair Pay Check ist eine von der EUIPO (Amt der Europäischen Union
für geistiges Eigentum) eingetragene Gewährleistungsmarke. Sie steht für
geprüfte faire Bezahlung und wird weltweit vergeben. Die Zertifizierung erfolgt
auf Basis internationaler Standards und umfasst eine umfassende Analyse der
Vergütungsstrukturen. Unternehmen, die den Universal Fair Pay Check tragen,
verpflichten sich zu Transparenz, Gleichstellung und kontinuierlicher
Verbesserung.
Pressekontakt:
Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG
07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/6120090
OTS: Lidl
