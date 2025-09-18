    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Circularity Champion Award 2025

    Die Finalisten stehen fest (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) - Eine renommierte Jury nominiert 25 Unternehmen in fünf
    Kategorien für innovative Lösungen und konsequentes Umdenken in eine
    nachhaltige, zirkuläre Zukunft. Die Preisverleihung findet im Rahmen der 14.
    Responsible Leadership Conference am 23. Oktober in Frankfurt am Main statt.

    Das F.A.Z. Institut und die Jury unter dem Vorsitzenden Professor Dr. René
    Schmidpeter (Berner Fachhochschule) haben die Shortlist für den "Circularity
    Champion Award 2025" veröffentlicht.

    Die Shortlist umfasst in diesem Jahr 25 wegweisende Projekte, die zeigen, wie
    Materialkreisläufe geschlossen, Ressourcen geschont und neue Geschäftsmodelle
    etabliert werden können. Die nominierten Initiativen stammen aus
    unterschiedlichsten Branchen - von der Bauwirtschaft über Konsumgüter bis hin
    zur pharmazeutischen Industrie - und demonstrieren eindrucksvoll, wie
    Kreislaufwirtschaft in der Praxis funktioniert. "Die Vielfalt der Einreichungen
    zeigt, dass Kreislaufwirtschaft längst kein

    Nischenthema mehr ist. Die Nominierten setzen neue Standards, wie wir Produkte
    entwickeln, Materialien einsetzen und Wertschöpfung neu denken", sagt Professor
    Dr. René Schmidpeter, Vorsitzender der Jury.

    Folgende Unternehmen wurden nominiert (alphabetisch, nach Kategorie):

    Recycling & Rückgewinnung

    CYCLIZE GmbH

    Evonik Operations GmbH

    Motel One Group

    Rodiek & Co. GmbH (Nehlsen Group)

    Saint-Gobain Rigips GmbH

    TSR Recycling GmbH & Co. KG

    Wiederverwendung & Produktwert erhalten

    Fenyx GmbH

    innatura gGmbH

    Lorenz GmbH & Co. KG

    rebuy recommerce

    ZF Friedrichshafen AG Werk Bielefeld

    Design

    GLAPOR Werk Mitterteich GmbH

    holzius

    Miele & Cie. KG

    TRIQBRIQ AG

    Verallia Deutschland AG

    Cradle to Cradle

    ERFURT & Sohn

    Gugler Medien GmbH

    Keimfarben GmbH

    Liebherr-Hausgeräte GmbH

    traceless materials GmbH

    Systemisches Umdenken (Rethink)

    EPEA GmbH

    Lippe zirkulär

    Mosca GmbH

    SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA

    Mitglieder der diesjährigen Jury des "Circularity Champion Award" sind:

    Prof. Dr. Rene Schmidpeter, Berner Fachhochschule BFH | Nora Sophie Griefahn,
    Cradle to Cradle NGO | Philipp Krohn, Frankfurter Allgemeine Zeitung | Prof. Dr.
    Rahel Meili, Berner Fachhochschule BFH | Tim Janßen, Cradle to Cradle NGO |
    Jonas Spitra, SCHOTT | Dr. Claudia Schrimpf-Dörges, Grant Thornton Germany | Dr.
    Stefan Hannen, Grant Thornton Germany | Anja Siegesmund, BDE Bundesverband der
    Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft e. V. | Sven Steinert,
    H&Z Management | Gregor Vischer, F.A.Z. Institut

    Preisverleihung am 23. Oktober 2025

    Der Preis wird am zweiten Tag der 14. Responsible Leadership Conference
    überreicht. Die Konferenz findet am 22. und 23. Oktober 2025 unter dem Leitthema
    "Kurs halten: Verantwortungsvoll navigieren in Zeiten des Wandels" in Frankfurt
    am Main statt. Erwartet werden rund 250 Entscheiderinnen und Entscheider aus
    Nachhaltigkeit, Kommunikation und Marketing.

    Über das F.A.Z. Institut

    Als Tochtergesellschaft der Frankfurter Allgemeinen Zeitung liefert das F.A.Z.
    Institut seit über 30 Jahren fundierte und hochwertige Informationen. Es vereint
    Vordenker, um zukunftsweisende Lösungen für die Transformation unserer Zeit zu
    entwickeln, und setzt auf Vernetzung, Inspiration und nachhaltige Impulse, um
    den Wandel aktiv mitzugestalten.

    Anmeldung zur "14. Responsible Leadership Conference" unter:
    https://www.responsibleleadership.de/tickets

    Pressekontakt:

    Stefanie Wolf
    Pariser Straße 1
    60486 Frankfurt am Main
    Telefon: (069) 75 91 1242
    E-Mail: mailto:s.wolf@faz-institut.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/66365/6120093
    OTS: F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformation
    GmbH




