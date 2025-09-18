Circularity Champion Award 2025
Die Finalisten stehen fest (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Eine renommierte Jury nominiert 25 Unternehmen in fünf
Kategorien für innovative Lösungen und konsequentes Umdenken in eine
nachhaltige, zirkuläre Zukunft. Die Preisverleihung findet im Rahmen der 14.
Responsible Leadership Conference am 23. Oktober in Frankfurt am Main statt.
Das F.A.Z. Institut und die Jury unter dem Vorsitzenden Professor Dr. René
Schmidpeter (Berner Fachhochschule) haben die Shortlist für den "Circularity
Champion Award 2025" veröffentlicht.
Die Shortlist umfasst in diesem Jahr 25 wegweisende Projekte, die zeigen, wie
Materialkreisläufe geschlossen, Ressourcen geschont und neue Geschäftsmodelle
etabliert werden können. Die nominierten Initiativen stammen aus
unterschiedlichsten Branchen - von der Bauwirtschaft über Konsumgüter bis hin
zur pharmazeutischen Industrie - und demonstrieren eindrucksvoll, wie
Kreislaufwirtschaft in der Praxis funktioniert. "Die Vielfalt der Einreichungen
zeigt, dass Kreislaufwirtschaft längst kein
Nischenthema mehr ist. Die Nominierten setzen neue Standards, wie wir Produkte
entwickeln, Materialien einsetzen und Wertschöpfung neu denken", sagt Professor
Dr. René Schmidpeter, Vorsitzender der Jury.
Folgende Unternehmen wurden nominiert (alphabetisch, nach Kategorie):
Recycling & Rückgewinnung
CYCLIZE GmbH
Evonik Operations GmbH
Motel One Group
Rodiek & Co. GmbH (Nehlsen Group)
Saint-Gobain Rigips GmbH
TSR Recycling GmbH & Co. KG
Wiederverwendung & Produktwert erhalten
Fenyx GmbH
innatura gGmbH
Lorenz GmbH & Co. KG
rebuy recommerce
ZF Friedrichshafen AG Werk Bielefeld
Design
GLAPOR Werk Mitterteich GmbH
holzius
Miele & Cie. KG
TRIQBRIQ AG
Verallia Deutschland AG
Cradle to Cradle
ERFURT & Sohn
Gugler Medien GmbH
Keimfarben GmbH
Liebherr-Hausgeräte GmbH
traceless materials GmbH
Systemisches Umdenken (Rethink)
EPEA GmbH
Lippe zirkulär
Mosca GmbH
SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA
Mitglieder der diesjährigen Jury des "Circularity Champion Award" sind:
Prof. Dr. Rene Schmidpeter, Berner Fachhochschule BFH | Nora Sophie Griefahn,
Cradle to Cradle NGO | Philipp Krohn, Frankfurter Allgemeine Zeitung | Prof. Dr.
Rahel Meili, Berner Fachhochschule BFH | Tim Janßen, Cradle to Cradle NGO |
Jonas Spitra, SCHOTT | Dr. Claudia Schrimpf-Dörges, Grant Thornton Germany | Dr.
Stefan Hannen, Grant Thornton Germany | Anja Siegesmund, BDE Bundesverband der
Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft e. V. | Sven Steinert,
H&Z Management | Gregor Vischer, F.A.Z. Institut
Preisverleihung am 23. Oktober 2025
Der Preis wird am zweiten Tag der 14. Responsible Leadership Conference
überreicht. Die Konferenz findet am 22. und 23. Oktober 2025 unter dem Leitthema
"Kurs halten: Verantwortungsvoll navigieren in Zeiten des Wandels" in Frankfurt
am Main statt. Erwartet werden rund 250 Entscheiderinnen und Entscheider aus
Nachhaltigkeit, Kommunikation und Marketing.
Über das F.A.Z. Institut
Als Tochtergesellschaft der Frankfurter Allgemeinen Zeitung liefert das F.A.Z.
Institut seit über 30 Jahren fundierte und hochwertige Informationen. Es vereint
Vordenker, um zukunftsweisende Lösungen für die Transformation unserer Zeit zu
entwickeln, und setzt auf Vernetzung, Inspiration und nachhaltige Impulse, um
den Wandel aktiv mitzugestalten.
Anmeldung zur "14. Responsible Leadership Conference" unter:
https://www.responsibleleadership.de/tickets
Pressekontakt:
Stefanie Wolf
Pariser Straße 1
60486 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 75 91 1242
E-Mail: mailto:s.wolf@faz-institut.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/66365/6120093
OTS: F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformation
GmbH
