Die Finalisten stehen fest (FOTO)

Die Shortlist umfasst in diesem Jahr 25 wegweisende Projekte, die zeigen, wieMaterialkreisläufe geschlossen, Ressourcen geschont und neue Geschäftsmodelleetabliert werden können. Die nominierten Initiativen stammen ausunterschiedlichsten Branchen - von der Bauwirtschaft über Konsumgüter bis hinzur pharmazeutischen Industrie - und demonstrieren eindrucksvoll, wieKreislaufwirtschaft in der Praxis funktioniert. "Die Vielfalt der Einreichungenzeigt, dass Kreislaufwirtschaft längst keinNischenthema mehr ist. Die Nominierten setzen neue Standards, wie wir Produkteentwickeln, Materialien einsetzen und Wertschöpfung neu denken", sagt ProfessorDr. René Schmidpeter, Vorsitzender der Jury.Folgende Unternehmen wurden nominiert (alphabetisch, nach Kategorie):Recycling & RückgewinnungCYCLIZE GmbHEvonik Operations GmbHMotel One GroupRodiek & Co. GmbH (Nehlsen Group) Saint-Gobain Rigips GmbHTSR Recycling GmbH & Co. KGWiederverwendung & Produktwert erhaltenFenyx GmbHinnatura gGmbHLorenz GmbH & Co. KGrebuy recommerceZF Friedrichshafen AG Werk BielefeldDesignGLAPOR Werk Mitterteich GmbHholziusMiele & Cie. KGTRIQBRIQ AGVerallia Deutschland AGCradle to CradleERFURT & SohnGugler Medien GmbHKeimfarben GmbHLiebherr-Hausgeräte GmbHtraceless materials GmbHSystemisches Umdenken (Rethink)EPEA GmbHLippe zirkulärMosca GmbHSCHOTT Pharma AG & CO. KGaAMitglieder der diesjährigen Jury des "Circularity Champion Award" sind:Prof. Dr. Rene Schmidpeter, Berner Fachhochschule BFH | Nora Sophie Griefahn,Cradle to Cradle NGO | Philipp Krohn, Frankfurter Allgemeine Zeitung | Prof. Dr.Rahel Meili, Berner Fachhochschule BFH | Tim Janßen, Cradle to Cradle NGO |Jonas Spitra, SCHOTT | Dr. Claudia Schrimpf-Dörges, Grant Thornton Germany | Dr.Stefan Hannen, Grant Thornton Germany | Anja Siegesmund, BDE Bundesverband derDeutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft e. V. | Sven Steinert,H&Z Management | Gregor Vischer, F.A.Z. InstitutPreisverleihung am 23. Oktober 2025Der Preis wird am zweiten Tag der 14. Responsible Leadership Conferenceüberreicht. Die Konferenz findet am 22. und 23. Oktober 2025 unter dem Leitthema"Kurs halten: Verantwortungsvoll navigieren in Zeiten des Wandels" in Frankfurtam Main statt. Erwartet werden rund 250 Entscheiderinnen und Entscheider ausNachhaltigkeit, Kommunikation und Marketing.Über das F.A.Z. InstitutAls Tochtergesellschaft der Frankfurter Allgemeinen Zeitung liefert das F.A.Z.Institut seit über 30 Jahren fundierte und hochwertige Informationen. Es vereintVordenker, um zukunftsweisende Lösungen für die Transformation unserer Zeit zuentwickeln, und setzt auf Vernetzung, Inspiration und nachhaltige Impulse, umden Wandel aktiv mitzugestalten.Anmeldung zur "14. Responsible Leadership Conference" unter:https://www.responsibleleadership.de/ticketsPressekontakt:Stefanie WolfPariser Straße 160486 Frankfurt am MainTelefon: (069) 75 91 1242E-Mail: mailto:s.wolf@faz-institut.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/66365/6120093OTS: F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und MedieninformationGmbH