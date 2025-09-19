Milliardenaufträge im Anflug – Rheinmetall und Renk im Fokus

Der Haushaltsentwurf für 2025 sieht vor, dass die Staatsausgaben massiv steigen. Bis Juli lag das Defizit noch bei 41 Milliarden Euro – geplant sind jedoch 143 Milliarden Euro, rund 3,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die Differenz deutet darauf hin, dass in den letzten Monaten des Jahres eine regelrechte Ausgabenlawine anrollen wird.

Die Begeisterung über die historischen Finanzpakete der Bundesregierung hat sich im Sommer spürbar abgekühlt. Doch die vermeintliche Untätigkeit könnte sich als trügerisch erweisen: Ab dem vierten Quartal soll die Ausgabenmaschine der Regierung richtig anlaufen. Im Zentrum: Verteidigungsaufträge in bislang unbekanntem Ausmaß.

"Es mag unrealistisch sein, dass die Regierung ihre ehrgeizigen kurzfristigen Ausgabenziele erreicht", erklären Chef-Volkswirt Robin Winkler und Senior Volkswirt Sebastian Becker von Deutsche Bank Research in Frankfurt in einer aktuellen Studie. "Aber Beobachter außerhalb Deutschlands könnten überrascht sein, wie schnell die Regierung in den nächsten 6 bis 12 Monaten durchstarten wird, insbesondere mit neuen Verteidigungsaufträgen."

Für die nächsten sechs bis zwölf Monate rechnen die Experten mit einem regelrechten "Zuckerrausch" der Konjunktur – getragen vor allem von militärischen Investitionen. Während klassische Infrastrukturprojekte oft an langen Planungsverfahren scheitern, lassen sich Verteidigungsaufträge schneller umsetzen.

Viele Beschaffungsvorhaben sind politisch bereits beschlossen, Verträge vorbereitet. Zudem werden Teile des Infrastrukturfonds zweckentfremdet – Gelder, die ursprünglich für Straßen oder Schienen gedacht waren, fließen nun in Ausgabenbereiche ohne Planungsbremse. Damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass gerade der Rüstungssektor frühzeitig profitiert.

Anleger richten ihren Blick vor allem auf die großen deutschen Rüstungsunternehmen. Allen voran Rheinmetall, das Flaggschiff der Branche, das mit seinen Panzern, Munition und High-Tech-Systemen im Zentrum der Nachrüstungswelle steht. Die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits um rund 216 Prozent zugelegt und markiert ein neues Allzeithoch nach dem anderen. Die aktuelle Rekordmarke von 1.983,00 Euro könnte schon bald fallen.

Auch Renk, der auf Antriebs- und Getriebetechnik für Panzer spezialisierte Hersteller, zählt zu den potenziellen Gewinnern. Das Unternehmen, erst seit Anfang 2024 wieder börsennotiert, hat sich in diesem Jahr mit einem Kursplus von rund 272 Prozent sogar noch besser entwickelt als Rheinmetall. Neben diesen beiden Platzhirschen dürfte auch die gesamte deutsche Zulieferkette profitieren, die in die milliardenschweren Programme der Bundeswehr eingebunden ist.

Der politische Druck, die Bundeswehr schnell auszurüsten, ist so hoch wie selten zuvor. Nach Jahren der Zurückhaltung hat Deutschland ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro aufgelegt. Hinzu kommen wachsende NATO-Verpflichtungen und internationale Erwartungen, dass Berlin seine Verteidigungsausgaben konsequent steigert.

Für Investoren bedeutet das: Der Rüstungssektor bleibt auf Sicht der kommenden Monate ein Wachstumsfeld, auch wenn es fraglich ist, ob die Bundesregierung langfristig ihr Ausgabentempo aufrechterhalten kann. Zwar gibt es auch Warnungen vor strukturellen Schwächen der deutschen Wirtschaft – kurzfristig aber dürfte die Ausgabenwelle die Märkte befeuern.

Ab dem vierten Quartal 2025 könnten deutsche Rüstungskonzerne wie Rheinmetall und Renk die großen Gewinner einer gewaltigen Auftragsoffensive der Bundesregierung werden. Für Anleger heißt das: Der Kursrallye im Sektor könnte eine neue Stufe erreichen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

