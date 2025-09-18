    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    AKTIE IM FOKUS

    Puma schwach - Analysten dämpfen Übernahmefantasie

    Für Sie zusammengefasst
    • Puma-Aktien fallen um 4,3 Prozent auf 22,28 Euro.
    • Übernahmefantasien durch Adidas und CVC abgekühlt.
    • Analysten sehen keine kurzfristigen Kurskatalysatoren.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim Sportwarenhersteller Puma hat sich die jüngste Übernahmefantasie am Donnerstag etwas abgekühlt. Mit einem Minus von 4,3 Prozent auf 22,28 Euro zählten die Aktien gegen Mittag zu den größten MDax-Verlierern, nachdem sie zur Wochenmitte um knapp 17 Prozent auf 23,28 Euro hochgesprungen waren. Vor einem Monat hatten sie mit 17,045 Euro noch ein Tief seit dem Jahr 2016 markiert. Das Minus im laufenden Jahr beläuft sich immer noch auf knapp 50 Prozent, womit Puma den letzten Platz im MDax belegt.

    Als Kurstreiber hatte sich am Mittwoch ein Artikel im "Manager Magazin" über die Pläne der Großaktionärsfamilie Pinault erwiesen, der an andere Medienberichte anknüpfte. Demzufolge laufen sich mit dem Finanzinvestor CVC und dem US-Markenmanagementunternehmen Authentic Brands Group (ABG) zwei Interessenten bereits warm. Dazu hatte es jüngst Spekulationen über eine mögliche Übernahme durch den heimischen Konkurrenten Adidas gegeben - auch wegen der Aussage der Pinault-Familie, dass sie mit ihrer Beteiligung an Puma kein strategisches Interesse mehr verfolge.

    Analysten äußerten sich am Donnerstag eher kritisch zu den Spekulationen. Nach genauerer Betrachtung der bisher verfügbaren Informationen halte sie an ihrer Einschätzung fest, dass eine baldige Puma-Übernahme unwahrscheinlich sei, schrieb Wendy Liu von der US-Bank JPMorgan. Insofern sehe sie auf Basis von Puma als eigenständigem Unternehmen keinen klaren Katalysator für einen Kursanstieg. Liu stuft die Aktie weiterhin mit "Underweight" und einem Kursziel von 16 Euro ein, das 28 Prozent unter der aktuellen Bewertung liegt.

    Auch Adam Cochrane von Deutsche Bank Research hat Zweifel an der Belastbarkeit der jüngsten Übernahmefantasie. ABG scheine kein glaubwürdiger Kandidat für die Übernahme des Unternehmens mit mehr als 50 Marken zu sein, betonte der Experte. Da Puma unter dem neuen Chef die neue Strategie Ende Oktober zusammen mit den Quartalszahlen bekanntgeben wolle, könnte es zudem sinnvoll sein, noch vor einer möglichen Änderung der strategischen Ausrichtung eine Transaktion anzustreben. Cochrane bewertet Puma weiter mit "Hold" und einem Kursziel von 20 Euro./gl/niw/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,10 % und einem Kurs von 22,40 auf Tradegate (18. September 2025, 11:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +17,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,37 Mrd..

    PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,200EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -29,36 %/-11,70 % bedeutet.




    Community Beiträge zu PUMA - 696960 - DE0006969603

    Autor
    dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
