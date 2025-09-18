    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    AIXTRON - Aktie geht steil - 18.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die AIXTRON Aktie bisher um +5,75 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.

    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    AIXTRON Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.09.2025

    Die AIXTRON Aktie konnte bisher um +5,75 % auf 13,510 zulegen. Das sind +0,735  mehr als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von AIXTRON in den letzten drei Monaten Verluste von -5,69 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die AIXTRON Aktie damit um +9,17 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,23 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von AIXTRON -13,10 % verloren.

    AIXTRON Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,17 %
    1 Monat +0,23 %
    3 Monate -5,69 %
    1 Jahr -17,28 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Aixtron-Aktie, die sowohl Anstiege als auch Rückgänge verzeichnet. Anleger diskutieren über die Bewertung der Aktie, die Möglichkeit des Nachkaufs in schwachen Phasen und die langfristigen Wachstumsaussichten durch die Marktführerschaft im Bereich GaN-Chips. Einige Nutzer äußern sich optimistisch, während andere über Verluste klagen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Zur AIXTRON Diskussion

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,53 Mrd. wert.

    Technologiewerte ziehen an nach Zinssenkung der US-Notenbank


    Aktien aus dem Technologiesektor haben am Donnerstag Rückenwind von der ersten US-Zinssenkung in diesem Jahr bekommen. Nachdem die Fed erwartungsgemäß ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte reduziert hat, hoffen die Anleger auf eine lockerer werdende …

    Börsenstart Europa - 18.09. - FTSE Athex 20 stark +3,73 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    AIXTRON Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AIXTRON

    +6,26 %
    +9,17 %
    +0,23 %
    -5,69 %
    -17,28 %
    -45,33 %
    +37,19 %
    +106,62 %
    +123,27 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
