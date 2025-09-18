AIXTRON - Aktie geht steil - 18.09.2025

Die AIXTRON Aktie konnte bisher um +5,75 % auf 13,510€ zulegen. Das sind +0,735 € mehr als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von AIXTRON in den letzten drei Monaten Verluste von -5,69 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die AIXTRON Aktie damit um +9,17 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,23 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von AIXTRON -13,10 % verloren.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,17 % 1 Monat +0,23 % 3 Monate -5,69 % 1 Jahr -17,28 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Aixtron-Aktie, die sowohl Anstiege als auch Rückgänge verzeichnet. Anleger diskutieren über die Bewertung der Aktie, die Möglichkeit des Nachkaufs in schwachen Phasen und die langfristigen Wachstumsaussichten durch die Marktführerschaft im Bereich GaN-Chips. Einige Nutzer äußern sich optimistisch, während andere über Verluste klagen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,53 Mrd. wert.

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

