Novo Nordisk mit Kurssprung - Studiendaten stützen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 647,9 auf Tradegate (18. September 2025, 11:40 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +9,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,36 %.

Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 177,07 Mrd..

Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 428,13DKK. Von den letzten 8 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 340,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 600,00DKK was eine Bandbreite von +550,10 %/+1.047,23 % bedeutet.