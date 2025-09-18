    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEli Lilly AktievorwärtsNachrichten zu Eli Lilly

    Novo Nordisk mit Kurssprung - Studiendaten stützen

    Für Sie zusammengefasst
    • Novo Nordisk-Aktien steigen um 4,1 Prozent.
    • Stabilisierung nach über einjähriger Talfahrt.
    • Ozempic zeigt bessere Ergebnisse als Dulaglutide.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Zuletzt stieg der Kurs um 4,1 Prozent. Er setzte damit seine Stabilisierung nach der über einjährigen Talfahrt fort. Mit 382 Kronen kostet die Aktie aber noch immer weniger als die Hälfte als ein Jahr zuvor.

    Die Anteile an Novo Nordisk reagierten mit den Kursgewinnen auf günstige Studiendaten. Laut dem Abnehmmittel-Pionier weist das Medikament Ozempic zur Gewichtsreduktion deutlich bessere Eigenschaften als der Konkurrenzwirkstoff Dulaglutide des US-Herstellers Lilly auf, was die Senkung kardiovaskulärer Risiken wie etwa Herzinfarkte und Schlaganfälle angeht. Dies habe eine Vergleichsstudie ergeben./mf/tav/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 647,9 auf Tradegate (18. September 2025, 11:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +9,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 177,07 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 428,13DKK. Von den letzten 8 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 340,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 600,00DKK was eine Bandbreite von +550,10 %/+1.047,23 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
