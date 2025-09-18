Technologiewerte ziehen an - Zinssenkung der US-Notenbank

Aktienstrategen glauben, dass Anleger weiterhin auf steigende Kurse in Bereichen wie etwa der Künstlichen Intelligenz (KI) setzen. Laut Andrew Jackson, Leiter der Japan-Aktienstrategie bei Ortus Advisors, werden die Erkenntnisse von der US-Notenbank kaum zu Gewinnmitnahmen führen, auch wenn Indizes wie der Nasdaq 100 auf Rekordniveau liegen.

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Aktien aus dem Technologiesektor haben am Donnerstag Rückenwind von der ersten US-Zinssenkung in diesem Jahr bekommen. Nachdem die Fed erwartungsgemäß ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte reduziert hat, hoffen die Anleger auf eine lockerer werdende Geldpolitik und darauf, dass Tech-Werte von dieser profitieren werden. Dabei gehen sie davon aus, dass Investitionen in neue Technologien angetrieben werden. Die US-Notenbank hatte am Vorabend auch weitere Zinssenkungen im laufenden Jahr signalisiert. Am Markt war dies erwartet worden.

In den USA steuert der technologielastige US-Index am Donnerstag auf ein überdurchschnittliches Plus von 0,9 Prozent zu. Der Nasdaq-Index würde damit einen Rücksetzer vom Vortag wieder ausgleichen, ihm winkt ein erneuter Rekord. Die Indikationen liegt über den 24.343 Punkten vom Dienstag. Im vorbörslichen US-Handel wurden die Anteile des KI-Riesen Nvidia zuletzt 1,7 Prozent höher gehandelt.

In Europa war der Sektorindex Stoxx Europe 600 Technology mit mehr als zwei Prozent Plus der Spitzenreiter. Unter den europäischen Einzelwerten setzten die SAP -Aktien ihre Erholung von ihrer jüngsten Talfahrt mit Plus 3,2 Prozent fort. Im Chipbereich stiegen Infineon um gut drei Prozent und die Titel der Chipausrüster Aixtron und Suss Microtec gewannen bis zu 4,6 Prozent.

Am deutlichsten stiegen hierzulande aber die Titel des Waferherstellers Siltronic um acht Prozent. Hier hatte sich zuletzt Fantasie breit gemacht, dass KI-bezogene Nachfrage das langfristige Wachstum antreiben wird. Sie dehnten ihre rasante Erholung auf einen fünften Handelstag aus und sprangen über die 200-Tage-Linie, die ein beliebter Indikator für den langfristigen Trend ist./tih/mf/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,61 % und einem Kurs von 33,84 auf Tradegate (18. September 2025, 11:44 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -3,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,06 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,59 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +39,29 %/+52,87 % bedeutet.



