Orsted - Aktie bricht ein - 18.09.2025

Die Orsted Aktie notiert aktuell bei 14,090€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,34 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,640 € entspricht. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Ørsted ist ein Pionier in der Offshore-Windenergie und dominiert den Markt durch seine Innovationskraft und nachhaltigen Lösungen.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Orsted Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -61,80 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -48,78 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -50,26 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Orsted auf -67,62 %.

Orsted Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -48,78 % 1 Monat -50,26 % 3 Monate -61,80 % 1 Jahr -76,06 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Orsted Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Auswirkungen der aktuellen Kapitalerhöhung von Orsted auf den Aktienkurs. Die KE wird als stark verwässernd wahrgenommen, was zu Unsicherheit führt. Einige sehen die Aktie fundamental als günstig an, erwarten jedoch, dass die KE zunächst verdaut werden muss. Bedenken bestehen hinsichtlich eines zu niedrigen Bezugspreises, der die alten Aktien weiter belasten könnte. Viele Mitglieder planen, die Situation nach der KE zu beobachten, bevor sie Entscheidungen treffen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Orsted eingestellt.

Informationen zur Orsted Aktie

Es gibt 420 Mio. Orsted Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,91 Mrd. wert.

Orsted Aktie jetzt kaufen?

Ob die Orsted Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Orsted Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.