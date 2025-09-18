    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPets at Home Group AktievorwärtsNachrichten zu Pets at Home Group

    Pets at Home Group - Aktie stürzt ab -10,23 % - 18.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Pets at Home Group Aktie bisher Verluste von -10,23 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Pets at Home Group Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Pets at Home Group ist der führende Anbieter von Haustierprodukten und -dienstleistungen in Großbritannien, bekannt für sein breites Angebot und seine integrierten Services.

    Pets at Home Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.09.2025

    Mit einer Performance von -10,23 % musste die Pets at Home Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Pets at Home Group mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -29,73 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Pets at Home Group Aktie damit um -16,49 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,99 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Pets at Home Group auf -13,05 %.

    Pets at Home Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,49 %
    1 Monat -17,99 %
    3 Monate -29,73 %
    1 Jahr -39,81 %

    Informationen zur Pets at Home Group Aktie

    Es gibt 449 Mio. Pets at Home Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,05 Mrd. wert.

    Pets at Home Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Pets at Home Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pets at Home Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Pets at Home Group

    -10,23 %
    -16,49 %
    -17,99 %
    -29,73 %
    -39,81 %
    -37,91 %
    -34,62 %
    -16,21 %
    ISIN:GB00BJ62K685WKN:A1XFE7





