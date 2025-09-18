    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas
    RBC stuft Adidas auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Die Sportartikelbranche sei aufgrund des Aufkommens und Wachstums von Herausforderer-Marken nun stärker fragmentiert, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Er glaube aber, dass die Wachstumsaussichten für die gesamte Branche weiterhin attraktiv seien./edh/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 01:11 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 01:11 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 180,6EUR auf Tradegate (18. September 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Piral Dadhania
    Analysiertes Unternehmen: Adidas
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 260
    Kursziel alt: 260
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


