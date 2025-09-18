RBC stuft Puma SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Sportartikelbranche sei aufgrund des Aufkommens und Wachstums von Herausforderer-Marken nun stärker fragmentiert, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Er glaube aber, dass die Wachstumsaussichten für die gesamte Branche weiterhin attraktiv seien./edh/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 01:11 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 01:11 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 22,70EUR auf Tradegate (18. September 2025, 11:45 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 19,00 € , was einem Rückgang von -15,74% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer