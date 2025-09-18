    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA
    RBC stuft Puma SE auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Sportartikelbranche sei aufgrund des Aufkommens und Wachstums von Herausforderer-Marken nun stärker fragmentiert, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Er glaube aber, dass die Wachstumsaussichten für die gesamte Branche weiterhin attraktiv seien./edh/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 01:11 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 01:11 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 22,70EUR auf Tradegate (18. September 2025, 11:45 Uhr) gehandelt.




    1 im Artikel enthaltener Wert
