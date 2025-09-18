BASF schwächeln nach Abstufung durch Bank of America weiter

Die Bank of America stufte BASF von "Neutral" auf "Underperform" ab und blickte vor allem sorgenvoll nach China. Dort werde die Chemienachfrage deutlich weniger zulegen als zuletzt, argumentierten die BofA-Analysten. Das neue Werk von BASF in China habe die Bilanz des Dax-Konzerns belastet und dürfte künftig nur begrenzt zum Unternehmensgewinn beitragen. Die Marktbedingungen blieben voraussichtlich mau./niw/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 43,39 auf Tradegate (18. September 2025, 11:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -0,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,35 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 38,67 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -7,41 %/+22,69 % bedeutet.