AKTIE IM FOKUS
BASF schwächeln nach Abstufung durch Bank of America weiter
- BASF-Aktien fallen nach Analystenabstufung stark.
- Verluste reduzierten sich auf 0,4 Prozent im Dax.
- Bank of America sieht schwache Chemienachfrage in China.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von BASF sind nach einer Analystenabstufung am Donnerstag auf ein weiteres Tief seit Anfang August gefallen. Am Vormittag büßten die Papiere des Chemiekonzerns bis zu 1,6 Prozent ein, reduzierten die Verluste zuletzt aber auf 0,4 Prozent. Damit gehörten sie zu den wenigen Verlierern im spürbar erholten Dax .
Außerdem trübte sich das charttechnische Bild für BASF weiter ein. Die Aktien entfernten sich von der 100-Tage-Linie als Indikator für den mittel- bis langfristigen Trend, mit der sie jüngst gerungen hatten.
Die Bank of America stufte BASF von "Neutral" auf "Underperform" ab und blickte vor allem sorgenvoll nach China. Dort werde die Chemienachfrage deutlich weniger zulegen als zuletzt, argumentierten die BofA-Analysten. Das neue Werk von BASF in China habe die Bilanz des Dax-Konzerns belastet und dürfte künftig nur begrenzt zum Unternehmensgewinn beitragen. Die Marktbedingungen blieben voraussichtlich mau./niw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 43,39 auf Tradegate (18. September 2025, 11:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -0,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,35 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 38,67 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -7,41 %/+22,69 % bedeutet.
Der neue Verbundstandort in China und jetzt noch die Erfolgsmeldung über die Serienproduktion von Kathodenmaterialien für Feststoffbatterien (https://www.basf.com/global/de/media/news-releases/2025/08/p…): BASF wird seinen Weg gehen. Halt nur nicht mehr in Ludwigshafen, sondern in anderen Teilen des Planeten, z.B. in China.
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-09/66371470-basf-aktie-verkaufen-der-abstieg-geht-weiter-index-rausschmiss-trifft-den-chemiekonzern-hart-012.htm