    SILTRONIC AG Aktie steigt zweistellig - 18.09.2025

    Am 18.09.2025 ist die SILTRONIC AG Aktie, bisher, um +11,39 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SILTRONIC AG Aktie.

    Foto: Adobe Stock

    Siltronic AG ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie, bekannt für hohe Qualität und Innovation. Wichtige Konkurrenten sind Shin-Etsu und SUMCO. Die starke Marktstellung und technologische Expertise heben Siltronic von anderen ab.

    SILTRONIC AG Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.09.2025

    Die SILTRONIC AG Aktie notiert aktuell bei 44,98 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +11,39 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,60  entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von SILTRONIC AG einen Gewinn von +16,03 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um +34,21 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,23 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SILTRONIC AG -6,36 % verloren.

    SILTRONIC AG Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +34,21 %
    1 Monat +21,23 %
    3 Monate +16,03 %
    1 Jahr -34,24 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SILTRONIC AG Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Siltronic AG Aktie, die durch die globale Zollpolitik, fundamentale Bewertungen und technische Chartanalysen beeinflusst wird. Anleger sind geteilter Meinung über die Nachhaltigkeit der aktuellen Kursbewegungen, während einige auf einen möglichen Short-Squeeze hinweisen. Die Unsicherheit über die Nachfrage und die Auswirkungen neuer Produktionsstätten auf die Branche sind ebenfalls zentrale Themen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.

    Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,33 Mrd. wert.

    Technologiewerte ziehen an - Zinssenkung der US-Notenbank


    Aktien aus dem Technologiesektor haben am Donnerstag Rückenwind von der ersten US-Zinssenkung in diesem Jahr bekommen. Nachdem die Fed erwartungsgemäß ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte reduziert hat, hoffen die Anleger auf eine lockerer werdende …

    Technologiewerte ziehen an nach Zinssenkung der US-Notenbank


    Aktien aus dem Technologiesektor haben am Donnerstag Rückenwind von der ersten US-Zinssenkung in diesem Jahr bekommen. Nachdem die Fed erwartungsgemäß ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte reduziert hat, hoffen die Anleger auf eine lockerer werdende …

    Börsenstart Europa - 18.09. - FTSE Athex 20 stark +3,73 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SILTRONIC AG

