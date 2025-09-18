SILTRONIC AG Aktie steigt zweistellig - 18.09.2025

Die SILTRONIC AG Aktie notiert aktuell bei 44,98€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +11,39 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,60 € entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie, bekannt für hohe Qualität und Innovation. Wichtige Konkurrenten sind Shin-Etsu und SUMCO. Die starke Marktstellung und technologische Expertise heben Siltronic von anderen ab.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von SILTRONIC AG einen Gewinn von +16,03 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um +34,21 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,23 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SILTRONIC AG -6,36 % verloren.

SILTRONIC AG Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +34,21 % 1 Monat +21,23 % 3 Monate +16,03 % 1 Jahr -34,24 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SILTRONIC AG Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Siltronic AG Aktie, die durch die globale Zollpolitik, fundamentale Bewertungen und technische Chartanalysen beeinflusst wird. Anleger sind geteilter Meinung über die Nachhaltigkeit der aktuellen Kursbewegungen, während einige auf einen möglichen Short-Squeeze hinweisen. Die Unsicherheit über die Nachfrage und die Auswirkungen neuer Produktionsstätten auf die Branche sind ebenfalls zentrale Themen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,33 Mrd. wert.

Aktien aus dem Technologiesektor haben am Donnerstag Rückenwind von der ersten US-Zinssenkung in diesem Jahr bekommen. Nachdem die Fed erwartungsgemäß ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte reduziert hat, hoffen die Anleger auf eine lockerer werdende …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

