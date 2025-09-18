    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKRONES AktievorwärtsNachrichten zu KRONES

    KRONES Aktie mit Kurseinbruch - 18.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die KRONES Aktie bisher Verluste von -6,12 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der KRONES Aktie.

    Foto: Armin Weigel - dpa

    KRONES ist ein führender Anbieter von Maschinen und Systemen für die Getränke- und Lebensmittelindustrie, spezialisiert auf Abfüll- und Verpackungslösungen. Als Marktführer bietet das Unternehmen innovative Technologien und umfassende Systemlösungen. Hauptkonkurrenten sind Sidel, KHS und Tetra Pak. KRONES' Alleinstellungsmerkmale sind innovative Technologien und ein starker Fokus auf Nachhaltigkeit.

    KRONES Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die KRONES Aktie. Mit einer Performance von -6,12 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die KRONES Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -12,43 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die KRONES Aktie damit um -7,06 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,06 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei KRONES auf +0,83 %.

    KRONES Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,06 %
    1 Monat -7,06 %
    3 Monate -12,43 %
    1 Jahr -3,66 %

    Informationen zur KRONES Aktie

    Es gibt 32 Mio. KRONES Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,77 Mrd. wert.

    Krones weiter auf Talfahrt nach Kapitalmarkttag - Exane stuft ab


    Im Nachgang des Kapitalmarkttags stehen die Aktien von Krones auch am Donnerstag weiter kräftig unter Druck. Am Vortag schon war der Kurs am Nachmittag auf Talfahrt gegangen, was am Markt mit enttäuschenden Signalen für 2026 auf dem Kapitalmarkttag …

    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft KRONES AG auf 'Hold'


    Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Krones von 141 auf 138 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Unsicherheit über die Auftragsentwicklung überschatte kurzfristig den Ausblick für das kommende Jahr, schrieb …

    Börsenstart Europa - 18.09. - FTSE Athex 20 stark +3,73 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    KRONES Aktie jetzt kaufen?


    Ob die KRONES Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur KRONES Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    KRONES

    -5,65 %
    -7,06 %
    -7,06 %
    -12,43 %
    -3,66 %
    +36,56 %
    +120,36 %
    +26,58 %
    +1.295,08 %
    ISIN:DE0006335003WKN:633500



    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
