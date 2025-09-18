KRONES Aktie mit Kurseinbruch - 18.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die KRONES Aktie. Mit einer Performance von -6,12 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

KRONES ist ein führender Anbieter von Maschinen und Systemen für die Getränke- und Lebensmittelindustrie, spezialisiert auf Abfüll- und Verpackungslösungen. Als Marktführer bietet das Unternehmen innovative Technologien und umfassende Systemlösungen. Hauptkonkurrenten sind Sidel, KHS und Tetra Pak. KRONES' Alleinstellungsmerkmale sind innovative Technologien und ein starker Fokus auf Nachhaltigkeit.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die KRONES Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -12,43 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die KRONES Aktie damit um -7,06 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,06 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei KRONES auf +0,83 %.

KRONES Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,06 % 1 Monat -7,06 % 3 Monate -12,43 % 1 Jahr -3,66 %

Informationen zur KRONES Aktie

Es gibt 32 Mio. KRONES Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,77 Mrd. wert.

Im Nachgang des Kapitalmarkttags stehen die Aktien von Krones auch am Donnerstag weiter kräftig unter Druck. Am Vortag schon war der Kurs am Nachmittag auf Talfahrt gegangen, was am Markt mit enttäuschenden Signalen für 2026 auf dem Kapitalmarkttag …

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Krones von 141 auf 138 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Unsicherheit über die Auftragsentwicklung überschatte kurzfristig den Ausblick für das kommende Jahr, schrieb …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

KRONES Aktie jetzt kaufen?

Ob die KRONES Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur KRONES Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.