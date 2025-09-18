Werte+ von Zerwas & Associates - Wie GmbH-Chefs heute Firmenmittel in geschütztes Privatvermögen verwandeln (FOTO)

Mülheim-Kärlich (ots) - Wer als geschäftsführender Gesellschafter seiner GmbH

Jahr für Jahr sechs- bis siebenstellige Gewinne erwirtschaftet, kennt das

Dilemma: Jede zusätzliche Entnahme oder Gehaltserhöhung wird von Einkommen-,

Körperschaft- und Gewerbesteuer sowie - je nach Gestaltung - von Sozialabgaben

geradezu aufgefressen.



Oft bleiben weniger als 30 Prozent netto übrig, während das Risiko der

Nachverbeitragung und die Sorge vor persönlicher Haftung steigen. Genau für

diese Situation wurde Werte+ entwickelt - ein seit 2007 bewährtes

Vorsorgekonzept von Zerwas & Associates, mit dem Unternehmer monatlich zwischen

500 und 50.000 Euro vollständig als Betriebsausgabe aus der Gesellschaft

herauslösen und dennoch als geschütztes Alterskapital für sich selbst sichern

können.





Das Grundprinzip: Von der Bilanz direkt ins geschützte Privatvermögen



Werte+ nutzt eine rechtlich fest verankerte betriebliche Vorsorgestruktur, um

Liquidität aus dem Unternehmen herauszunehmen, ohne sie als lohnsteuer- oder

sozialversicherungspflichtige Vergütung auszuschütten. Der umgewandelte Betrag

senkt den zu versteuernden Gewinn Ihrer GmbH sofort - das Finanzamt beteiligt

sich so faktisch mit bis zu 31 Prozent am Vermögensaufbau.



Gleichzeitig fließt das Geld in eine insolvenz- und pfändungsgeschützte

Privatposition, die ausschließlich Ihnen und Ihrer Familie gehört. Das Ergebnis:

Sie sichern sich steuerlich geförderte Altersversorgung, ohne Ihre Bilanz zu

belasten oder die Liquidität des Unternehmens langfristig zu binden.



Drei Hebel, die Werte+ so attraktiv machen



1. Steuervorteil ab dem ersten Euro Jeder eingezahlte Beitrag mindert

unmittelbar den Gewinn Ihrer GmbH. Damit entsteht schon im laufenden

Geschäftsjahr ein messbarer Liquiditätsvorteil - oft fünf- bis sechsstellige

Beträge, die sonst an den Fiskus gingen.

2. Planbarer Vermögensaufbau Statt unsicherer Ausschüttungen erhalten Sie einen

vertraglich garantierten Kapitalzufluss im Ruhestand. Sie bestimmen selbst,

in welcher Höhe Sie einzahlen - Werte+ wächst mit Ihrem Unternehmen mit.

3. Rundum-Schutz für Unternehmerfamilien Das aufgebaute Kapital ist vor

Gläubigern, Insolvenz und sozialversicherungsrechtlichen Zugriffen geschützt.

Es bleibt in jeder Unternehmensphase - vom Boom bis zur Nachfolge -

unangreifbar.



Für wen eignet sich das Konzept?



- Geschäftsführer-Gesellschafter, die jeden Monat spürbar mehr Netto aus ihrem

Bruttogewinn machen möchten.

- Unternehmer, die Altersversorgung unabhängig von Kursen, Ausschüttungen oder

Bilanzgewinnen planen wollen.

- Steuerberater, die ihren Mandanten eine in Betriebsprüfungen erprobte

Alternative zu klassischen Entnahme- oder Pensionsmodellen bieten möchten.



Warum genau jetzt handeln?



Inflation und drohende Steuererhöhungen reduzieren die Kaufkraft freier Mittel,

während das Zeitfenster für Nachfolgeregelungen zwischen 2030 und 2035 immer

näher rückt. Ein bereits aufgebauter, bilanzunabhängiger Vermögensstock erhöht

nicht nur Ihren persönlichen Ruhestandskomfort, sondern auch die

Verhandlungsposition beim Unternehmensverkauf oder in der Familiennachfolge.



In drei Schritten zu Werte+



1. Unverbindliche Anfrage - ein kurzer Online-Check oder Telefonat genügt, um

gemeinsam zu prüfen, ob das Modell zu Ihrer GmbH passt.

2. Kostenfreier Ersttermin - Experten von Z&A analysieren Bilanz,

Vergütungsstruktur und Gesellschaftervertrag und zeigen Ihnen konkrete

Steuersparpotenziale.

3. Implementierung aus einer Hand - von juristisch geprüften Verträgen über

Gesellschafterbeschlüsse bis zum laufenden Monitoring übernimmt Z&A alle

Aufgaben, damit Sie sich weiter aufs Geschäft konzentrieren können.



Häufige Fragen - kurz beantwortet



Muss mein Steuerberater eingebunden werden?



In Umsetzung zu empfehlen. Transparenz und Teamarbeit mit Ihrem Berater sind

Teil des Konzeptes.



Wie lange dauert die Umsetzung?



Nach Vorliegen aller Unterlagen ist das Modell in wenigen Wochen startklar - die

erste steuermindernde Buchung kann noch im gleichen Geschäftsjahr erfolgen.



Welche Kosten entstehen?



Es fällt eine einmalige Implementierungsgebühr an, die selbstverständlich

ebenfalls als Betriebsausgabe verbucht wird.



Fazit



Mit Werte+ macht Ihr Unternehmen Ihre Altersversorgung zum Firmenprojekt:

steueroptimiert, sozialversicherungsfrei und rechtlich geschützt. Nutzen Sie

jetzt die Chance, bis zu 50.000 Euro monatlich nahezu brutto-gleich in Ihr

persönliches Ruhestandskapital zu überführen - und lassen Sie den Fiskus einen

Großteil der Rechnung bezahlen. Vereinbaren Sie noch heute Ihren kostenfreien

Ersttermin mit Zerwas & Associates und erleben Sie, wie einfach smarter

Vermögensaufbau sein kann.



