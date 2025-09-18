    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Werte+ von Zerwas & Associates - Wie GmbH-Chefs heute Firmenmittel in geschütztes Privatvermögen verwandeln (FOTO)

    Mülheim-Kärlich (ots) - Wer als geschäftsführender Gesellschafter seiner GmbH
    Jahr für Jahr sechs- bis siebenstellige Gewinne erwirtschaftet, kennt das
    Dilemma: Jede zusätzliche Entnahme oder Gehaltserhöhung wird von Einkommen-,
    Körperschaft- und Gewerbesteuer sowie - je nach Gestaltung - von Sozialabgaben
    geradezu aufgefressen.

    Oft bleiben weniger als 30 Prozent netto übrig, während das Risiko der
    Nachverbeitragung und die Sorge vor persönlicher Haftung steigen. Genau für
    diese Situation wurde Werte+ entwickelt - ein seit 2007 bewährtes
    Vorsorgekonzept von Zerwas & Associates, mit dem Unternehmer monatlich zwischen
    500 und 50.000 Euro vollständig als Betriebsausgabe aus der Gesellschaft
    herauslösen und dennoch als geschütztes Alterskapital für sich selbst sichern
    können.

    Das Grundprinzip: Von der Bilanz direkt ins geschützte Privatvermögen

    Werte+ nutzt eine rechtlich fest verankerte betriebliche Vorsorgestruktur, um
    Liquidität aus dem Unternehmen herauszunehmen, ohne sie als lohnsteuer- oder
    sozialversicherungspflichtige Vergütung auszuschütten. Der umgewandelte Betrag
    senkt den zu versteuernden Gewinn Ihrer GmbH sofort - das Finanzamt beteiligt
    sich so faktisch mit bis zu 31 Prozent am Vermögensaufbau.

    Gleichzeitig fließt das Geld in eine insolvenz- und pfändungsgeschützte
    Privatposition, die ausschließlich Ihnen und Ihrer Familie gehört. Das Ergebnis:
    Sie sichern sich steuerlich geförderte Altersversorgung, ohne Ihre Bilanz zu
    belasten oder die Liquidität des Unternehmens langfristig zu binden.

    Drei Hebel, die Werte+ so attraktiv machen

    1. Steuervorteil ab dem ersten Euro Jeder eingezahlte Beitrag mindert
    unmittelbar den Gewinn Ihrer GmbH. Damit entsteht schon im laufenden
    Geschäftsjahr ein messbarer Liquiditätsvorteil - oft fünf- bis sechsstellige
    Beträge, die sonst an den Fiskus gingen.
    2. Planbarer Vermögensaufbau Statt unsicherer Ausschüttungen erhalten Sie einen
    vertraglich garantierten Kapitalzufluss im Ruhestand. Sie bestimmen selbst,
    in welcher Höhe Sie einzahlen - Werte+ wächst mit Ihrem Unternehmen mit.
    3. Rundum-Schutz für Unternehmerfamilien Das aufgebaute Kapital ist vor
    Gläubigern, Insolvenz und sozialversicherungsrechtlichen Zugriffen geschützt.
    Es bleibt in jeder Unternehmensphase - vom Boom bis zur Nachfolge -
    unangreifbar.

    Für wen eignet sich das Konzept?

    - Geschäftsführer-Gesellschafter, die jeden Monat spürbar mehr Netto aus ihrem
    Bruttogewinn machen möchten.
    - Unternehmer, die Altersversorgung unabhängig von Kursen, Ausschüttungen oder
    Bilanzgewinnen planen wollen.
    - Steuerberater, die ihren Mandanten eine in Betriebsprüfungen erprobte
    Alternative zu klassischen Entnahme- oder Pensionsmodellen bieten möchten.

    Warum genau jetzt handeln?

    Inflation und drohende Steuererhöhungen reduzieren die Kaufkraft freier Mittel,
    während das Zeitfenster für Nachfolgeregelungen zwischen 2030 und 2035 immer
    näher rückt. Ein bereits aufgebauter, bilanzunabhängiger Vermögensstock erhöht
    nicht nur Ihren persönlichen Ruhestandskomfort, sondern auch die
    Verhandlungsposition beim Unternehmensverkauf oder in der Familiennachfolge.

    In drei Schritten zu Werte+

    1. Unverbindliche Anfrage - ein kurzer Online-Check oder Telefonat genügt, um
    gemeinsam zu prüfen, ob das Modell zu Ihrer GmbH passt.
    2. Kostenfreier Ersttermin - Experten von Z&A analysieren Bilanz,
    Vergütungsstruktur und Gesellschaftervertrag und zeigen Ihnen konkrete
    Steuersparpotenziale.
    3. Implementierung aus einer Hand - von juristisch geprüften Verträgen über
    Gesellschafterbeschlüsse bis zum laufenden Monitoring übernimmt Z&A alle
    Aufgaben, damit Sie sich weiter aufs Geschäft konzentrieren können.

    Häufige Fragen - kurz beantwortet

    Muss mein Steuerberater eingebunden werden?

    In Umsetzung zu empfehlen. Transparenz und Teamarbeit mit Ihrem Berater sind
    Teil des Konzeptes.

    Wie lange dauert die Umsetzung?

    Nach Vorliegen aller Unterlagen ist das Modell in wenigen Wochen startklar - die
    erste steuermindernde Buchung kann noch im gleichen Geschäftsjahr erfolgen.

    Welche Kosten entstehen?

    Es fällt eine einmalige Implementierungsgebühr an, die selbstverständlich
    ebenfalls als Betriebsausgabe verbucht wird.

    Fazit

    Mit Werte+ macht Ihr Unternehmen Ihre Altersversorgung zum Firmenprojekt:
    steueroptimiert, sozialversicherungsfrei und rechtlich geschützt. Nutzen Sie
    jetzt die Chance, bis zu 50.000 Euro monatlich nahezu brutto-gleich in Ihr
    persönliches Ruhestandskapital zu überführen - und lassen Sie den Fiskus einen
    Großteil der Rechnung bezahlen. Vereinbaren Sie noch heute Ihren kostenfreien
    Ersttermin mit Zerwas & Associates und erleben Sie, wie einfach smarter
    Vermögensaufbau sein kann.

    Pressekontakt:

    Moritz Benz
    BETTERTRUST GmbH
    mailto:m.benz@bettertrust.de
    +49 (0)178 11 97 082

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180981/6120117
    OTS: Zerwas & Associates




