Eine Allianz aus NGOs, Verbänden und Organisationen der Medien- und Digitalwirtschaft reicht DSA-Beschwerde gegen Googles "AI Overviews" ein

Berlin (ots) - Eine Allianz aus NGOs, Verbänden und Organisationen der

Medienwirtschaft hat bei der Bundesnetzagentur in ihrer Rolle als Digital

Services Coordinator (DSC) förmliche Beschwerde gegen den Google-Dienst AI

Overviews eingereicht. Nach Auffassung der Unterzeichner verletzt Google mit der

Integration KI-generierter Antworten (sog. Google AI Overviews) in die Suche

zentrale Vorgaben des Digital Services Act (DSA) - mit gravierenden Folgen für

Medienvielfalt, Meinungsfreiheit und demokratischen Diskurs.



"Traffic Killer" für unabhängige Medien





Mit AI Overviews erhalten Nutzer:innen Antworten auf Suchanfragen direkt in derGoogle Suchergebnisliste, ohne auf die Originalquellen klicken zu müssen. Damitschafft Google ein Konkurrenzprodukt zu journalistisch-redaktionellen Inhalten,entzieht Medienhäusern Reichweite sowie Werbeeinnahmen und gefährdet ihreRefinanzierung, dies alles aufbauend auf den Inhalten Dritter.Daniela Beaujean, Geschäftsführerin des VAUNET - Verband Privater Medien ,erklärt für die Allianz der Medien- und Digitalwirtschaft : "Google platziertseine KI-Antworten vor den Inhalten Dritter und wird damit zum 'Traffic-Killer'.Im Ergebnis reduziert Google AI Overviews die Reichweite und Auffindbarkeitunabhängiger und demokratierelevanter privater Medien. Als für die Informations-und Inhaltevermittlung relevante Plattform ist Google aufgefordert,entsprechenden Risiken, Intransparenz und Fehlinformationen entgegenzuwirken. Esliegt in den Händen der Bundesnetzagentur als Digital Services Coordinator undder EU-Kommission, nun eine konsequente Umsetzung des DSA zu gewährleisten."Risiken durch Intransparenz und FehlinformationDie von Google generierten Antworten basieren auf einem proprietären Modell,dessen Funktionsweise intransparent ist. Untersuchungen zeigen immer wieder,dass die KI auch fehlerhafte oder erfundene Inhalte verbreitet - ein direkterWiderspruch zu den Zielen des DSA.Dr. Christine Jury-Fischer, Geschäftsführerin Corint Media, dazu für die Allianzder Medien- und Digitalwirtschaft : "Google drängt einmal mehr konkurrierendeAngebote zurück, um die eigene Machtposition zu festigen. Wenn Medienvielfaltund demokratischer Diskurs erhalten bleiben sollen, ist regulatorischesEinschreiten dringend geboten. Denn "digitale Souveränität" bedeutet nicht nur,über eine unabhängige digitale Infrastruktur zu verfügen, sondern auch für eineunabhängige diskriminierungsfreie Distribution digitaler journalistischerInhalte zu sorgen."Forderung an den DSC und die EU-KommissionDie Beschwerdeführer fordern den DSC auf, die Europäische Kommission gemäß Art.