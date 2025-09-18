Jung, ambitioniert, ausgebremst? - die Gen Z im deutschen Arbeitsmarkt (FOTO)

Eschborn (ots) - Die Generation Z will leisten und vorankommen - doch sie stößthäufig auf Hürden. Seit Januar 2024 sind Einstiegspositionen auf globaler Ebeneum ganze 29 Prozentpunkte zurückgegangen, zeigt die neue Randstad Studie Der GenZ-Blueprint für die Arbeitswelt (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rC6NusjZ-2FgQLkgtKSZXZ8LmZ2rNK-2F8MKsUlwavVtgQ8F92nJcejcDNF5navhGKzQ0s-2BiQLg0ieAJolnkd-2Brymw22h-2ByIlZmG1ydBynwK3OwQCf9Rd3x5mMm7q3EEfrGWGtcNTGU4xD2RouQ-2Fg41N4fQwjSPY3IzBpNQxtC8UmXsSiACHME6gku2BgjICpurebIFoNBCbFQJu9scEfJ4B7vzNZlX7sKwWNFGDF12Y3JYFsawTUKcjBgiOUmyXULkbaEerGpaeTjL8Qf9meabMt10o-3DDecd_17jbu2-2BbG9RNyAX0buchWG-2BhzkWBaHBrRyg2mhV-2FHvnt6K04cJ-2BPfX65r3z47ZETlThwf7rTCckqkywqQJEDVePFfAuDGYDv9jNwGrC6wS2XqRtfeKrfjosax7D2FMzpAP2MuDKqZF2XFIPQypNLZ6IMol-2BQ2I3IdbYPIl3In5MoCUqfna1ejmLSw627pIYkUA4Tkzd16WVTUoBsScsOU2BsG8XdYi1Kfu4zEpxN0kF1U-2FLJ3b8jKJAKPJhwyH-2FCa7JRHepM-2BSEyeAXrMJz-2BsZMK-2FQnQdmUglf2jUeZcg3lStLGWpjrk8gvSul1WiVKcjif2gJLiHZeGOHecC8HzqQ-3D-3D) . Ein weiteres Problem:Junge Beschäftigte sind karriereorientiert, sehen aber in vielen Unternehmenkaum Entwicklungsmöglichkeiten. Mehr als ein Drittel (35 %) plant deshalb einenJobwechsel in den kommenden ein bis zwei Jahren. Arbeitgeber riskieren, eineambitionierte Nachwuchsgeneration zu verlieren, wenn sie die Generation nichtdort abholen, wo sie steht.Die zentralen Ergebnisse (Deutschland im globalen Vergleich):- Nur 45 % der Gen Z sehen ihren aktuellen Job als Teil ihrer "Traumkarriere"(global: 58 %)- 35 % planen einen Jobwechsel in den nächsten ein bis zwei Jahren - globalplanen 33 % einen Wechsel sogar in den nächsten 12 Monaten- Nur 12 % wollen langfristig bleiben (global: 11 %)- Nur jede:r Zweite (50 %) hat den Eindruck, dass der Arbeitgeber sich um ihreZukunft kümmert - niedrigster Wert im Generationenvergleich (global: 60 %)- Mehr als die Hälfte (51 %) der Gen Z arbeitet derzeit Vollzeit - etwas mehrals der globale Durchschnitt (45 %).Training on the Job reicht nicht: Junge Talente fühlen sich zu wenig gesehenGen Z-Beschäftigte in Deutschland investieren aktiv in ihre Weiterentwicklung:57 % lernen vor allem "on the Job", 45 % über Kolleg:innen und Mentor:innen, undebenso viele nutzen Weiterbildungsangebote. Damit bewegen sich die Werte aufinternationalem Niveau und zeigen deutlich, dass diese Generation wachsen will.Doch ohne greifbare Entwicklungsperspektiven läuft der Ehrgeiz ins Leere. Dennfast jede:r Zweite (45 %) ist vom aktuellen Job nicht begeistert oderausreichend herausgefordert, und nur die Hälfte (50 %) hat das Gefühl, dass sichder Arbeitgeber um ihre Zukunft kümmert.