    Jung, ambitioniert, ausgebremst? - die Gen Z im deutschen Arbeitsmarkt (FOTO)

    Eschborn (ots) - Die Generation Z will leisten und vorankommen - doch sie stößt
    häufig auf Hürden. Seit Januar 2024 sind Einstiegspositionen auf globaler Ebene
    um ganze 29 Prozentpunkte zurückgegangen, zeigt die neue Randstad Studie Der Gen
    Junge Beschäftigte sind karriereorientiert, sehen aber in vielen Unternehmen
    kaum Entwicklungsmöglichkeiten. Mehr als ein Drittel (35 %) plant deshalb einen
    Jobwechsel in den kommenden ein bis zwei Jahren. Arbeitgeber riskieren, eine
    ambitionierte Nachwuchsgeneration zu verlieren, wenn sie die Generation nicht
    dort abholen, wo sie steht.

    Die zentralen Ergebnisse (Deutschland im globalen Vergleich):

    - Nur 45 % der Gen Z sehen ihren aktuellen Job als Teil ihrer "Traumkarriere"
    (global: 58 %)
    - 35 % planen einen Jobwechsel in den nächsten ein bis zwei Jahren - global
    planen 33 % einen Wechsel sogar in den nächsten 12 Monaten
    - Nur 12 % wollen langfristig bleiben (global: 11 %)
    - Nur jede:r Zweite (50 %) hat den Eindruck, dass der Arbeitgeber sich um ihre
    Zukunft kümmert - niedrigster Wert im Generationenvergleich (global: 60 %)
    - Mehr als die Hälfte (51 %) der Gen Z arbeitet derzeit Vollzeit - etwas mehr
    als der globale Durchschnitt (45 %).

    Training on the Job reicht nicht: Junge Talente fühlen sich zu wenig gesehen

    Gen Z-Beschäftigte in Deutschland investieren aktiv in ihre Weiterentwicklung:
    57 % lernen vor allem "on the Job", 45 % über Kolleg:innen und Mentor:innen, und
    ebenso viele nutzen Weiterbildungsangebote. Damit bewegen sich die Werte auf
    internationalem Niveau und zeigen deutlich, dass diese Generation wachsen will.
    Doch ohne greifbare Entwicklungsperspektiven läuft der Ehrgeiz ins Leere. Denn
    fast jede:r Zweite (45 %) ist vom aktuellen Job nicht begeistert oder
    ausreichend herausgefordert, und nur die Hälfte (50 %) hat das Gefühl, dass sich
    der Arbeitgeber um ihre Zukunft kümmert.
