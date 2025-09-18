Jung, ambitioniert, ausgebremst? - die Gen Z im deutschen Arbeitsmarkt (FOTO)
Eschborn (ots) - Die Generation Z will leisten und vorankommen - doch sie stößt
häufig auf Hürden. Seit Januar 2024 sind Einstiegspositionen auf globaler Ebene
um ganze 29 Prozentpunkte zurückgegangen, zeigt die neue Randstad Studie Der Gen
Z-Blueprint für die Arbeitswelt (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u
001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rC6NusjZ-2FgQLkgtKSZXZ8LmZ2rNK-2F8MKsUlwavVtgQ8F92nJcej
cDNF5navhGKzQ0s-2BiQLg0ieAJolnkd-2Brymw22h-2ByIlZmG1ydBynwK3OwQCf9Rd3x5mMm7q3EEf
rGWGtcNTGU4xD2RouQ-2Fg41N4fQwjSPY3IzBpNQxtC8UmXsSiACHME6gku2BgjICpurebIFoNBCbFQJ
u9scEfJ4B7vzNZlX7sKwWNFGDF12Y3JYFsawTUKcjBgiOUmyXULkbaEerGpaeTjL8Qf9meabMt10o-3D
Decd_17jbu2-2BbG9RNyAX0buchWG-2BhzkWBaHBrRyg2mhV-2FHvnt6K04cJ-2BPfX65r3z47ZETlTh
wf7rTCckqkywqQJEDVePFfAuDGYDv9jNwGrC6wS2XqRtfeKrfjosax7D2FMzpAP2MuDKqZF2XFIPQypN
LZ6IMol-2BQ2I3IdbYPIl3In5MoCUqfna1ejmLSw627pIYkUA4Tkzd16WVTUoBsScsOU2BsG8XdYi1Kf
u4zEpxN0kF1U-2FLJ3b8jKJAKPJhwyH-2FCa7JRHepM-2BSEyeAXrMJz-2BsZMK-2FQnQdmUglf2jUeZ
cg3lStLGWpjrk8gvSul1WiVKcjif2gJLiHZeGOHecC8HzqQ-3D-3D) . Ein weiteres Problem:
Junge Beschäftigte sind karriereorientiert, sehen aber in vielen Unternehmen
kaum Entwicklungsmöglichkeiten. Mehr als ein Drittel (35 %) plant deshalb einen
Jobwechsel in den kommenden ein bis zwei Jahren. Arbeitgeber riskieren, eine
ambitionierte Nachwuchsgeneration zu verlieren, wenn sie die Generation nicht
dort abholen, wo sie steht.
Die zentralen Ergebnisse (Deutschland im globalen Vergleich):
- Nur 45 % der Gen Z sehen ihren aktuellen Job als Teil ihrer "Traumkarriere"
(global: 58 %)
- 35 % planen einen Jobwechsel in den nächsten ein bis zwei Jahren - global
planen 33 % einen Wechsel sogar in den nächsten 12 Monaten
- Nur 12 % wollen langfristig bleiben (global: 11 %)
- Nur jede:r Zweite (50 %) hat den Eindruck, dass der Arbeitgeber sich um ihre
Zukunft kümmert - niedrigster Wert im Generationenvergleich (global: 60 %)
- Mehr als die Hälfte (51 %) der Gen Z arbeitet derzeit Vollzeit - etwas mehr
als der globale Durchschnitt (45 %).
Training on the Job reicht nicht: Junge Talente fühlen sich zu wenig gesehen
Gen Z-Beschäftigte in Deutschland investieren aktiv in ihre Weiterentwicklung:
57 % lernen vor allem "on the Job", 45 % über Kolleg:innen und Mentor:innen, und
ebenso viele nutzen Weiterbildungsangebote. Damit bewegen sich die Werte auf
internationalem Niveau und zeigen deutlich, dass diese Generation wachsen will.
Doch ohne greifbare Entwicklungsperspektiven läuft der Ehrgeiz ins Leere. Denn
fast jede:r Zweite (45 %) ist vom aktuellen Job nicht begeistert oder
ausreichend herausgefordert, und nur die Hälfte (50 %) hat das Gefühl, dass sich
der Arbeitgeber um ihre Zukunft kümmert.
