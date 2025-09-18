DAS NEUE SAMMEL-RPG "SEVEN KNIGHTS RE
BIRTH" VON NETMARBLE FEIERT SEINE OFFIZIELLE GROSSE EINFÜHRUNG MIT EXKLUSIVEN VERANSTALTUNGEN
Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Netmarble, ein führender Entwickler und
Herausgeber hochwertiger Spiele, hat Seven Knights Re:BIRTH , sein neuestes
Sammel-RPG, offiziell weltweit sowohl für mobile als auch für PC-Plattformen
veröffentlicht. Spieler können das Spiel über Google Play und den App Store für
die mobile Version und über die offizielle Website der Marke für PC
herunterladen.
Zum Start können die Spieler von Seven Knights Re:BIRTH über 120 Helden und mehr
als 30 Haustiere sammeln und aufziehen. Über den Hauptabenteuer-Modus hinaus
können sie eine Vielzahl von Inhalten wie Arena, Gildenkrieg, Schlachtzüge und
mehr genießen.
Zur Feier der großen Markteinführung finden derzeit verschiedene spannende
Veranstaltungen statt:
- Tägliches Check-in-Event: Belohnt Benutzer mit wertvollen Gegenständen im
Spiel, wie Gold, Schlüsseltruhen, Rubinen und mehr. Alle 10 Tage ist ein
legendärer Held garantiert.
- Neue Abenteuer-Buffs und Check-in-Events: Um neuen Spielern die Eingewöhnung
zu erleichtern, werden Buffs bereitgestellt, die die Drop-Raten für Helden,
Gold und Ausrüstung im Abenteuermodus erhöhen. Das neue
Abenteuer-Check-in-Event bietet Tickets, Materialien zum Aufsteigen, Gold und
vieles mehr.
- Rate Up Summon Event : Neu hinzugekommene Spieler können an einem zeitlich
begrenzten Summon Event mit dem legendären Helden "Teo" teilnehmen.
Außerdem finden derzeit weitere Einführungsveranstaltungen statt, über die im
offiziellen Forum ausführlich informiert wird.
Seven Knights ist das Flaggschiff von Netmarble, das bereits mehr als 100
Millionen Downloads verzeichnen konnte und von Fans auf der ganzen Welt geliebt
und unterstützt wird. Der Originaltitel, der im Oktober 2015 auf den Markt kam,
wurde weltweit für seine dynamische Grafik, das strategische Gameplay und die
Freude am Sammeln und Pflegen von über 500 einzigartigen Charakteren gelobt.
Seven Knights Re:BIRTH übernimmt die wesentlichen Elemente des Originals -
einschließlich der Geschichte, der Charaktere, des Kampfsystems und der
Kernmechanik - und erweitert das Spielerlebnis um moderne Gameplay-Features und
die neuesten Trends. Das Spiel kam am 15. Mai 2025 offiziell in Korea auf den
Markt und legte einen starken Einstand hin, indem es innerhalb von nur sieben
Stunden den ersten Platz der "Top Free Games"-Charts (in Korea) erreichte.
Innerhalb von fünf Tagen nach der Veröffentlichung führte es sowohl bei Google
Play als auch im App Store die Charts der umsatzstärksten Spiele in Korea an.
Weitere Details zu Seven Knights Re:BIRTH sind auf der offiziellen Website
(https://sena.netmarble.com/) zu finden. Die Fans können sich auch über die
offiziellen sozialen Kanäle auf Facebook und YouTube über die neuesten
Informationen zum Spiel auf dem Laufenden halten.
Informationen zu Netmarble Corporation
Die im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein weltweit
führender Spieleentwickler und -verlag. Durch gefeierte Franchises und
strategische Partnerschaften mit erstklassigen IP-Inhabern bietet das
Unternehmen innovative und fesselnde Spielerlebnisse für ein weltweites
Publikum. Als Muttergesellschaft von Kabam, SpinX Games und Jam City sowie als
Hauptaktionär von HYBE und NCSOFT umfasst das vielfältige Portfolio von
Netmarble Solo Leveling:ARISE , Seven Knights Idle Adventure, Tower of God: New
World, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds und
The Seven Deadly Sins: Grand Cross . Weitere Informationen finden Sie unter
http://company.netmarble.com/ .
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2773892/250826_SKRE_Global______1920x108
0_EN.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/das-neue
-sammel-rpg-seven-knights-rebirth-von-netmarble-feiert-seine-offizielle-grosse-e
infuhrung-mit-exklusiven-veranstaltungen-302558579.html
Pressekontakt:
powerof2@netmarble.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/117076/6120160
OTS: Netmarble
