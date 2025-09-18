BIRTH" VON NETMARBLE FEIERT SEINE OFFIZIELLE GROSSE EINFÜHRUNG MIT EXKLUSIVEN VERANSTALTUNGEN

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    

    Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Netmarble, ein führender Entwickler und
    Herausgeber hochwertiger Spiele, hat Seven Knights Re:BIRTH , sein neuestes
    Sammel-RPG, offiziell weltweit sowohl für mobile als auch für PC-Plattformen
    veröffentlicht. Spieler können das Spiel über Google Play und den App Store für
    die mobile Version und über die offizielle Website der Marke für PC
    herunterladen.

    Zum Start können die Spieler von Seven Knights Re:BIRTH über 120 Helden und mehr
    als 30 Haustiere sammeln und aufziehen. Über den Hauptabenteuer-Modus hinaus
    können sie eine Vielzahl von Inhalten wie Arena, Gildenkrieg, Schlachtzüge und
    mehr genießen.

    Zur Feier der großen Markteinführung finden derzeit verschiedene spannende
    Veranstaltungen statt:

    - Tägliches Check-in-Event: Belohnt Benutzer mit wertvollen Gegenständen im
    Spiel, wie Gold, Schlüsseltruhen, Rubinen und mehr. Alle 10 Tage ist ein
    legendärer Held garantiert.
    - Neue Abenteuer-Buffs und Check-in-Events: Um neuen Spielern die Eingewöhnung
    zu erleichtern, werden Buffs bereitgestellt, die die Drop-Raten für Helden,
    Gold und Ausrüstung im Abenteuermodus erhöhen. Das neue
    Abenteuer-Check-in-Event bietet Tickets, Materialien zum Aufsteigen, Gold und
    vieles mehr.
    - Rate Up Summon Event : Neu hinzugekommene Spieler können an einem zeitlich
    begrenzten Summon Event mit dem legendären Helden "Teo" teilnehmen.

    Außerdem finden derzeit weitere Einführungsveranstaltungen statt, über die im
    offiziellen Forum ausführlich informiert wird.

    Seven Knights ist das Flaggschiff von Netmarble, das bereits mehr als 100
    Millionen Downloads verzeichnen konnte und von Fans auf der ganzen Welt geliebt
    und unterstützt wird. Der Originaltitel, der im Oktober 2015 auf den Markt kam,
    wurde weltweit für seine dynamische Grafik, das strategische Gameplay und die
    Freude am Sammeln und Pflegen von über 500 einzigartigen Charakteren gelobt.

    Seven Knights Re:BIRTH übernimmt die wesentlichen Elemente des Originals -
    einschließlich der Geschichte, der Charaktere, des Kampfsystems und der
    Kernmechanik - und erweitert das Spielerlebnis um moderne Gameplay-Features und
    die neuesten Trends. Das Spiel kam am 15. Mai 2025 offiziell in Korea auf den
    Markt und legte einen starken Einstand hin, indem es innerhalb von nur sieben
    Stunden den ersten Platz der "Top Free Games"-Charts (in Korea) erreichte.
    Innerhalb von fünf Tagen nach der Veröffentlichung führte es sowohl bei Google
    Play als auch im App Store die Charts der umsatzstärksten Spiele in Korea an.

    Weitere Details zu Seven Knights Re:BIRTH sind auf der offiziellen Website
    (https://sena.netmarble.com/) zu finden. Die Fans können sich auch über die
    offiziellen sozialen Kanäle auf Facebook und YouTube über die neuesten
    Informationen zum Spiel auf dem Laufenden halten.

    Informationen zu Netmarble Corporation

    Die im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein weltweit
    führender Spieleentwickler und -verlag. Durch gefeierte Franchises und
    strategische Partnerschaften mit erstklassigen IP-Inhabern bietet das
    Unternehmen innovative und fesselnde Spielerlebnisse für ein weltweites
    Publikum. Als Muttergesellschaft von Kabam, SpinX Games und Jam City sowie als
    Hauptaktionär von HYBE und NCSOFT umfasst das vielfältige Portfolio von
    Netmarble Solo Leveling:ARISE , Seven Knights Idle Adventure, Tower of God: New
    World, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds und
    The Seven Deadly Sins: Grand Cross . Weitere Informationen finden Sie unter
    http://company.netmarble.com/ .

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2773892/250826_SKRE_Global______1920x108
    0_EN.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/das-neue
    -sammel-rpg-seven-knights-rebirth-von-netmarble-feiert-seine-offizielle-grosse-e
    infuhrung-mit-exklusiven-veranstaltungen-302558579.html

    Pressekontakt:

    powerof2@netmarble.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/117076/6120160
    OTS: Netmarble




