BIRTH" VON NETMARBLE FEIERT SEINE OFFIZIELLE GROSSE EINFÜHRUNG MIT EXKLUSIVEN VERANSTALTUNGEN

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Netmarble, ein führender Entwickler und

Herausgeber hochwertiger Spiele, hat Seven Knights Re:BIRTH , sein neuestes

Sammel-RPG, offiziell weltweit sowohl für mobile als auch für PC-Plattformen

veröffentlicht. Spieler können das Spiel über Google Play und den App Store für

die mobile Version und über die offizielle Website der Marke für PC

herunterladen.



Zum Start können die Spieler von Seven Knights Re:BIRTH über 120 Helden und mehr

als 30 Haustiere sammeln und aufziehen. Über den Hauptabenteuer-Modus hinaus

können sie eine Vielzahl von Inhalten wie Arena, Gildenkrieg, Schlachtzüge und

mehr genießen.







Veranstaltungen statt:



- Tägliches Check-in-Event: Belohnt Benutzer mit wertvollen Gegenständen im

Spiel, wie Gold, Schlüsseltruhen, Rubinen und mehr. Alle 10 Tage ist ein

legendärer Held garantiert.

- Neue Abenteuer-Buffs und Check-in-Events: Um neuen Spielern die Eingewöhnung

zu erleichtern, werden Buffs bereitgestellt, die die Drop-Raten für Helden,

Gold und Ausrüstung im Abenteuermodus erhöhen. Das neue

Abenteuer-Check-in-Event bietet Tickets, Materialien zum Aufsteigen, Gold und

vieles mehr.

- Rate Up Summon Event : Neu hinzugekommene Spieler können an einem zeitlich

begrenzten Summon Event mit dem legendären Helden "Teo" teilnehmen.



Außerdem finden derzeit weitere Einführungsveranstaltungen statt, über die im

offiziellen Forum ausführlich informiert wird.



Seven Knights ist das Flaggschiff von Netmarble, das bereits mehr als 100

Millionen Downloads verzeichnen konnte und von Fans auf der ganzen Welt geliebt

und unterstützt wird. Der Originaltitel, der im Oktober 2015 auf den Markt kam,

wurde weltweit für seine dynamische Grafik, das strategische Gameplay und die

Freude am Sammeln und Pflegen von über 500 einzigartigen Charakteren gelobt.



Seven Knights Re:BIRTH übernimmt die wesentlichen Elemente des Originals -

einschließlich der Geschichte, der Charaktere, des Kampfsystems und der

Kernmechanik - und erweitert das Spielerlebnis um moderne Gameplay-Features und

die neuesten Trends. Das Spiel kam am 15. Mai 2025 offiziell in Korea auf den

Markt und legte einen starken Einstand hin, indem es innerhalb von nur sieben

Stunden den ersten Platz der "Top Free Games"-Charts (in Korea) erreichte.

Innerhalb von fünf Tagen nach der Veröffentlichung führte es sowohl bei Google

Play als auch im App Store die Charts der umsatzstärksten Spiele in Korea an.



Weitere Details zu Seven Knights Re:BIRTH sind auf der offiziellen Website

(https://sena.netmarble.com/) zu finden. Die Fans können sich auch über die

offiziellen sozialen Kanäle auf

Informationen zum Spiel auf dem Laufenden halten.



Informationen zu Netmarble Corporation



Die im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein weltweit

führender Spieleentwickler und -verlag. Durch gefeierte Franchises und

strategische Partnerschaften mit erstklassigen IP-Inhabern bietet das

Unternehmen innovative und fesselnde Spielerlebnisse für ein weltweites

Publikum. Als Muttergesellschaft von Kabam, SpinX Games und Jam City sowie als

Hauptaktionär von HYBE und NCSOFT umfasst das vielfältige Portfolio von

Netmarble Solo Leveling:ARISE , Seven Knights Idle Adventure, Tower of God: New

World, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds und

The Seven Deadly Sins: Grand Cross . Weitere Informationen finden Sie unter

http://company.netmarble.com/ .



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2773892/250826_SKRE_Global______1920x108

0_EN.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/das-neue

-sammel-rpg-seven-knights-rebirth-von-netmarble-feiert-seine-offizielle-grosse-e

infuhrung-mit-exklusiven-veranstaltungen-302558579.html



Pressekontakt:



powerof2@netmarble.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/117076/6120160

OTS: Netmarble







