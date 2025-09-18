BAADER BANK stuft KRONES AG auf 'Buy'
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Der Anlagenbauer habe bei seinem Kapitalmarkttag wichtige Innovationen präsentiert, schrieb Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ziele für 2025 und 2028 seien bestätigt worden. Für 2026 gehe der Vorstand dagegen von einer temporären Wachstumsverlangsamung aus./rob/mf/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:10 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:10 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,97 % und einem Kurs von 119,8EUR auf Tradegate (18. September 2025, 12:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BAADER BANK
Analyst: Peter Rothenaicher
Analysiertes Unternehmen: KRONES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 175
Kursziel alt: 175
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Peter Rothenaicher
Analysiertes Unternehmen: KRONES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 175
Kursziel alt: 175
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte