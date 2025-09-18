BAADER BANK stuft KRONES AG auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Der Anlagenbauer habe bei seinem Kapitalmarkttag wichtige Innovationen präsentiert, schrieb Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ziele für 2025 und 2028 seien bestätigt worden. Für 2026 gehe der Vorstand dagegen von einer temporären Wachstumsverlangsamung aus./rob/mf/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:10 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,97 % und einem Kurs von 119,8EUR auf Tradegate (18. September 2025, 12:03 Uhr) gehandelt.