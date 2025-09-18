BARCLAYS stuft ProSiebenSat.1 auf 'Neutral'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach einer Gewinnwarnung des Medienkonzerns von 7,00 auf 5,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In Reaktion auf die unerwartet schwachen Werbeeinnahmen habe er seine Gewinnprognosen (EPS) um bis zu 20 Prozent reduziert, schrieb Julien Roch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach der Übernahme durch die Berlusconi-Holding MFE dürfte die Aktie bis zu einer Trendwende bei den Werbeerlösen seitwärts tendieren./rob/edh/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 09:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 09:39 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 5,90EUR auf Tradegate (18. September 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 5,80 € , was einem Rückgang von -1,69% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer