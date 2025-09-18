Vasco Translator E1 als Produkt des Jahres 2025 ausgezeichnet / Neuer Übersetzer fürs Ohr sammelt Preise (FOTO)
Köln/Berlin (ots) - Vasco Electronics, der europäische Marktführer für
Übersetzungsgeräte, darf sich über eine weitere hochkarätige Auszeichnung
freuen: Vasco Translator E1 ist mit dem "Produkte des Jahres" Award
ausgezeichnet worden. Mit diesem Preis prämiert das Deutsche Institut für
Service-Qualität zukunftsorientierte Produkte, die Kunden einen besonders großen
Mehrwert bieten - zum Beispiel durch smarte Funktionen, die den Alltag spürbar
erleichtern.
Die Jury mit namhaften Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und
Trendforschung wählte aus über 300 Nominierungen in 8 Kategorien die Favoriten
für 2025. Die neuen Vasco Translator E1 Ohrhörer wurden zum Gewinner in der
Kategorie "Technologie, Digitalisierung & Elektronik" gekürt.
Vasco Translator E1
(https://vasco-electronics.de/translator/vasco-translator-e1) sind
Übersetzungs-Ohrhörer, die besonders natürliche Gespräche in 51 Sprachen
ermöglichen. Die smarten Helfer sitzen bequem und hygienisch außen am Ohr und
übersetzen Unterhaltungen in Echtzeit im Hintergrund. Dabei kommen mehrere
KI-gestützte Übersetzungsmodelle zum Einsatz, was zu besonders präzisen
Übersetzungen führt.
Ohne Gerät in den Händen können Nutzer sich ganz auf ihr Gegenüber
konzentrieren. Deshalb eignen sich die neuen Vasco Ohrhörer besonders für
längere Gespräche, etwa für geschäftliche Verhandlungen oder in bi-nationalen
Partnerschaften. Kunden sind begeistert von dem berührungslosen Bedienkonzept,
das den Blick auf ein Display überflüssig macht und es jedem ermöglicht,
flüssige Gespräche in fremden Sprachen zu führen.
Die Preisverleihung fand im Rahmen des Big Bank KI-Festivals in Berlin statt,
Europas größtem B2B-Event rund um Künstliche Intelligenz, Technologie und
Gesundheit. Maciej Góralski, Gründer und CEO von Vasco Electronics, nahm die
Auszeichnung dort persönlich entgegen. "Nach dem Red Dot Award und dem New York
Product Design Award ist der Produkte des Jahres Award eine weitere tolle
Anerkennung für Vasco Translator E1", so Maciej. "Das zeigt, dass wir mit
unserer nutzerzentrierten Designphilosophie richtig liegen."
Die preisgekrönten Vasco Translator E1 Übersetzer fürs Ohr sind seit Anfang 2025
in Deutschland erhältlich und können über den Webshop des Herstellers Vasco
Electronics (https://vasco-electronics.de/translator/) bezogen werden.
Pressekontakt:
Vasco Electronics
Rudolfplatz 3
50674 Köln
Telefon: +49 (0) 221 27 32 17 99
E-Mail: mailto:presse@vasco-electronics.de
https://vasco-electronics.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/139981/6120162
OTS: Vasco Electronics S.A.
