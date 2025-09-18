Vasco Translator E1 als Produkt des Jahres 2025 ausgezeichnet / Neuer Übersetzer fürs Ohr sammelt Preise (FOTO)

Köln/Berlin (ots) - Vasco Electronics, der europäische Marktführer für

Übersetzungsgeräte, darf sich über eine weitere hochkarätige Auszeichnung

freuen: Vasco Translator E1 ist mit dem "Produkte des Jahres" Award

ausgezeichnet worden. Mit diesem Preis prämiert das Deutsche Institut für

Service-Qualität zukunftsorientierte Produkte, die Kunden einen besonders großen

Mehrwert bieten - zum Beispiel durch smarte Funktionen, die den Alltag spürbar

erleichtern.



Die Jury mit namhaften Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und

Trendforschung wählte aus über 300 Nominierungen in 8 Kategorien die Favoriten

für 2025. Die neuen Vasco Translator E1 Ohrhörer wurden zum Gewinner in der

Kategorie "Technologie, Digitalisierung & Elektronik" gekürt.





Vasco Translator E1

(https://vasco-electronics.de/translator/vasco-translator-e1) sind

Übersetzungs-Ohrhörer, die besonders natürliche Gespräche in 51 Sprachen

ermöglichen. Die smarten Helfer sitzen bequem und hygienisch außen am Ohr und

übersetzen Unterhaltungen in Echtzeit im Hintergrund. Dabei kommen mehrere

KI-gestützte Übersetzungsmodelle zum Einsatz, was zu besonders präzisen

Übersetzungen führt.



Ohne Gerät in den Händen können Nutzer sich ganz auf ihr Gegenüber

konzentrieren. Deshalb eignen sich die neuen Vasco Ohrhörer besonders für

längere Gespräche, etwa für geschäftliche Verhandlungen oder in bi-nationalen

Partnerschaften. Kunden sind begeistert von dem berührungslosen Bedienkonzept,

das den Blick auf ein Display überflüssig macht und es jedem ermöglicht,

flüssige Gespräche in fremden Sprachen zu führen.



Die Preisverleihung fand im Rahmen des Big Bank KI-Festivals in Berlin statt,

Europas größtem B2B-Event rund um Künstliche Intelligenz, Technologie und

Gesundheit. Maciej Góralski, Gründer und CEO von Vasco Electronics, nahm die

Auszeichnung dort persönlich entgegen. "Nach dem Red Dot Award und dem New York

Product Design Award ist der Produkte des Jahres Award eine weitere tolle

Anerkennung für Vasco Translator E1", so Maciej. "Das zeigt, dass wir mit

unserer nutzerzentrierten Designphilosophie richtig liegen."



Die preisgekrönten Vasco Translator E1 Übersetzer fürs Ohr sind seit Anfang 2025

in Deutschland erhältlich und können über den Webshop des Herstellers Vasco

Electronics (https://vasco-electronics.de/translator/) bezogen werden.



Pressekontakt:



Vasco Electronics

Rudolfplatz 3

50674 Köln

Telefon: +49 (0) 221 27 32 17 99

E-Mail: mailto:presse@vasco-electronics.de

https://vasco-electronics.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/139981/6120162

OTS: Vasco Electronics S.A.







