    Vasco Translator E1 als Produkt des Jahres 2025 ausgezeichnet / Neuer Übersetzer fürs Ohr sammelt Preise (FOTO)

    Köln/Berlin (ots) - Vasco Electronics, der europäische Marktführer für
    Übersetzungsgeräte, darf sich über eine weitere hochkarätige Auszeichnung
    freuen: Vasco Translator E1 ist mit dem "Produkte des Jahres" Award
    ausgezeichnet worden. Mit diesem Preis prämiert das Deutsche Institut für
    Service-Qualität zukunftsorientierte Produkte, die Kunden einen besonders großen
    Mehrwert bieten - zum Beispiel durch smarte Funktionen, die den Alltag spürbar
    erleichtern.

    Die Jury mit namhaften Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und
    Trendforschung wählte aus über 300 Nominierungen in 8 Kategorien die Favoriten
    für 2025. Die neuen Vasco Translator E1 Ohrhörer wurden zum Gewinner in der
    Kategorie "Technologie, Digitalisierung & Elektronik" gekürt.

    Vasco Translator E1
    (https://vasco-electronics.de/translator/vasco-translator-e1) sind
    Übersetzungs-Ohrhörer, die besonders natürliche Gespräche in 51 Sprachen
    ermöglichen. Die smarten Helfer sitzen bequem und hygienisch außen am Ohr und
    übersetzen Unterhaltungen in Echtzeit im Hintergrund. Dabei kommen mehrere
    KI-gestützte Übersetzungsmodelle zum Einsatz, was zu besonders präzisen
    Übersetzungen führt.

    Ohne Gerät in den Händen können Nutzer sich ganz auf ihr Gegenüber
    konzentrieren. Deshalb eignen sich die neuen Vasco Ohrhörer besonders für
    längere Gespräche, etwa für geschäftliche Verhandlungen oder in bi-nationalen
    Partnerschaften. Kunden sind begeistert von dem berührungslosen Bedienkonzept,
    das den Blick auf ein Display überflüssig macht und es jedem ermöglicht,
    flüssige Gespräche in fremden Sprachen zu führen.

    Die Preisverleihung fand im Rahmen des Big Bank KI-Festivals in Berlin statt,
    Europas größtem B2B-Event rund um Künstliche Intelligenz, Technologie und
    Gesundheit. Maciej Góralski, Gründer und CEO von Vasco Electronics, nahm die
    Auszeichnung dort persönlich entgegen. "Nach dem Red Dot Award und dem New York
    Product Design Award ist der Produkte des Jahres Award eine weitere tolle
    Anerkennung für Vasco Translator E1", so Maciej. "Das zeigt, dass wir mit
    unserer nutzerzentrierten Designphilosophie richtig liegen."

    Die preisgekrönten Vasco Translator E1 Übersetzer fürs Ohr sind seit Anfang 2025
    in Deutschland erhältlich und können über den Webshop des Herstellers Vasco
    Electronics (https://vasco-electronics.de/translator/) bezogen werden.

