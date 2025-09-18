Hauck Aufhäuser IB senkt Ziel für Krones auf 138 Euro - 'Hold'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KRONES Aktie

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,65 % und einem Kurs von 120,2 auf Tradegate (18. September 2025, 12:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um -7,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,06 %.

Die Marktkapitalisierung von KRONES bezifferte sich zuletzt auf 3,80 Mrd..

KRONES zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 165,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 138,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 180,00EUR was eine Bandbreite von +14,62 %/+49,50 % bedeutet.