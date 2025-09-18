    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKRONES AktievorwärtsNachrichten zu KRONES

    ANALYSE-FLASH

    Hauck Aufhäuser IB senkt Ziel für Krones auf 138 Euro - 'Hold'

    • Kursziel für Krones auf 138 Euro gesenkt.
    • Einstufung bleibt bei "Hold" aufgrund Unsicherheit.
    • Gewinnschätzungen für 2026 ebenfalls reduziert.
    Foto: Armin Weigel - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Krones von 141 auf 138 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Unsicherheit über die Auftragsentwicklung überschatte kurzfristig den Ausblick für das kommende Jahr, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies ergebe sich aus dem Kapitalmarkttag des Anlagenbauers. Der Experte kürzte bereits seine Gewinnschätzungen (EPS) für 2026./rob/mf/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    KRONES

    -5,49 %
    -7,06 %
    -7,06 %
    -12,43 %
    -3,66 %
    +36,56 %
    +120,36 %
    +26,58 %
    +1.297,40 %
    ISIN:DE0006335003WKN:633500

     

    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,65 % und einem Kurs von 120,2 auf Tradegate (18. September 2025, 12:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um -7,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von KRONES bezifferte sich zuletzt auf 3,80 Mrd..

    KRONES zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 165,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 138,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 180,00EUR was eine Bandbreite von +14,62 %/+49,50 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 138 Euro


    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
