    Warburg Research belässt Fielmann auf 'Hold' - Ziel 55 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Warburg Research stuft Fielmann auf "Hold" ein.
    • Kursziel für Fielmann liegt bei 55 Euro.
    • Ambitionierte Ziele bis 2030, Schritte unklar.
    Foto: PhotoDesign - stock.adobe.com

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fielmann auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Ziele der Optikerkette bis 2030 seien äußerst ambitioniert, und die konkreten Schritte zur Erreichung der Prognose gestalteten sich bisher eher vage, schrieb Thilo Kleibauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem Kapitalmarkttag des Unternehmens./mf/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    ISIN:DE0005772206WKN:577220

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie

    Rating: Hold
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 55 Euro

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Fielmann - 577220 - DE0005772206

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Fielmann. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
