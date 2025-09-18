ANALYSE-FLASH
Warburg Research belässt Fielmann auf 'Hold' - Ziel 55 Euro
- Warburg Research stuft Fielmann auf "Hold" ein.
- Kursziel für Fielmann liegt bei 55 Euro.
- Ambitionierte Ziele bis 2030, Schritte unklar.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fielmann auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Ziele der Optikerkette bis 2030 seien äußerst ambitioniert, und die konkreten Schritte zur Erreichung der Prognose gestalteten sich bisher eher vage, schrieb Thilo Kleibauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem Kapitalmarkttag des Unternehmens./mf/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:15 / MESZ
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie
Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 52,10 auf Tradegate (18. September 2025, 11:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um -4,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 4,38 Mrd..
Fielmann zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +5,57 %/+28,60 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 55 Euro
Zu hohe Erwartungen des Mr. Market.
EQS-News: Fielmann Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Fielmann-Gruppe wächst im 1. Halbjahr 2025 um +12%, erreicht Profitabilität und gibt "Vision 2035" mit 4 Mrd. € Umsatz bis 2030 bekannt
10.07.2025 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Fielmann-Gruppe wächst im 1. Halbjahr 2025 um +12 %, erreicht Profitabilität und gibt "Vision 2035" mit 4 Mrd. € Umsatz bis 2030 bekannt
Prognose bestätigt: Vorläufige Halbjahreszahlen deuten auf Übererfüllung der Vision 2025 hin
Vision 2035: Integrierte Versorgung rund um gutes Hören und Sehen
Ziele bis 2030: Kundenzufriedenheit von rund 90 %, Gesamtumsatz von etwa 4 Mrd. € und eine bereinigte EBITDA-Marge von circa 25 % auf Gruppenebene
Vorläufige Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2025
Nach vorläufigen Zahlen erwirtschaftete die Fielmann-Gruppe im ersten Halbjahr 2025 einen Konzernumsatz von rund 1,2 Mrd. €. Das entspricht einem Plus von 12 % gegenüber dem Vorjahr (1,1 Mrd. €) und entspricht unserer kommunizierten Prognose. Eine verbesserte Abverkaufsstruktur, zusätzliche Produktivitätsgewinne und Kostendisziplin ließen das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) überproportional auf etwa 290 Mio. € steigen (circa +26 %, Vorjahr: 230 Mio. €). Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich deutlich, erreichte etwa 23,7 % auf Gruppenebene (Vorjahr: 21,1 %) und 24,9 % in Europa (Vorjahr: 22,2 %). Die endgültigen Zahlen veröffentlichen wir im August 2025 in unserem Finanzbericht zum Halbjahr.
Übererfüllung der Vision 2025 sehr wahrscheinlich
"Als wir 2019 unsere Vision 2025 entwickelt haben, waren weder die Coronavirus-Pandemie noch der Krieg in der Ukraine absehbar. Und dennoch werden wir unsere Ziele bis Ende dieses Jahres übertreffen. Dies verdanken wir der Treue unserer 30 Mio. Kunden und dem Engagement unserer 24.000 Mitarbeitenden weltweit", sagt Marc Fielmann, CEO der Fielmann-Gruppe. "Gemeinsam haben wir ein modernes Familienunternehmen geschaffen, das über eine Omnichannel-Plattform garantierte Qualität und herausragenden Service zum günstigen Preis bietet. Wir haben unseren Auslandsumsatz verdreifacht - knapp 1 Mrd. € bis Jahresende - und sind heute das drittgrößte Unternehmen der Branche weltweit. Unser Umsatz wuchs fast doppelt so schnell wie ursprünglich geplant, und unser bereinigtes EBITDA wird das Ziel der Vision 2025 voraussichtlich um rund 50 % übertreffen."
Ausblick Gesamtjahr 2025
Angesichts der erfreulichen Geschäftsentwicklung bestätigt der Vorstand seine im April 2025 im Geschäftsbericht veröffentlichte Prognose für das Gesamtjahr: Im laufenden Geschäftsjahr werden wir unsere Vision 2025 vollenden, rechnen mit einer Kundenzufriedenheit auf dem hohen Niveau von rund 90 %. Unser Gesamtumsatz wird auf bis zu 2,5 Mrd. € steigen. Und wir sind zuversichtlich, dass wir unsere operative Ergebnismarge (bereinigtes EBITDA) von 25 % in Europa gemäß unserem Ziel der Vision 2025 erreichen. Auf Gruppenebene rechnen wir - wie prognostiziert - mit einer Marge von 24 %.
Vision 2035
Mit der "Vision 2035" zeichnet die Fielmann-Gruppe den Weg ins nächste Jahrzehnt: Wir bleiben unserer kundenorientierten Philosophie, den Werten unseres Familienunternehmens und unserem Selbstverständnis treu, helfen allen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen. Und doch wird es bedeutende Veränderungen geben. Mitarbeitende aus allen Märkten, Funktionen und Organisationen der Fielmann-Gruppe haben unsere Vision für die nächste Dekade entwickelt: "Als verlässlichster Partner setzen wir weltweit neue Maßstäbe in der Versorgung rund um gutes Hören und Sehen." In den nächsten zehn Jahren wird sich die Fielmann-Gruppe von einem europäischen Augenoptiker und Hörakustiker zu einem globalen Versorger rund um Augen und Ohren entwickeln. Das Wachstum unserer Vision 2035 wird von unserem Kerngeschäft, der Augenoptik in Europa, unserem neuen Augenoptikgeschäft in den USA, unserer schnell wachsenden Hörakustik und unseren innovativen Services in der angrenzenden Gesundheitsversorgung getragen.
Ziele bis 2030
Aufbauend auf den genannten Wachstumstreibern sind wir zuversichtlich, unser profitables Wachstum in den kommenden fünf Jahren weiter zu beschleunigen. Bis 2030 streben wir eine unverändert hohe Kundenzufriedenheit von rund 90 % an und werden unseren weltweiten Umsatz auf etwa 4 Mrd. € steigern. Durch eine Fokussierung der Expansion auf unsere Bestandsmärkte planen wir auf Gruppenebene eine Steigerung der bereinigten EBITDA-Marge auf etwa 25 %. Bis 2030 wird unser Kerngeschäft, die Augenoptik in Europa, rund ein Drittel des zusätzlichen Umsatzwachstums beitragen, während unser US-Geschäft auf insgesamt rund 1 Mrd. $ wachsen wird. Der Umsatz unserer europäischen Hörakustik wird sich in den kommenden fünf Jahren mehr als verdoppeln. Und mit dem Aufbau der führenden teleophthalmologischen Plattform in Europa erwarten wir, dass sich unser Umsatz im Bereich der medizinischen Dienstleistungen auf Gruppenebene mehr als verdreifachen wird.
Hamburg, 10. Juli 2025
Fielmann Group AG
Der Vorstand
Über die Fielmann-Gruppe
Die Fielmann-Gruppe ist ein börsennotiertes deutsches Familienunternehmen mit den Schwerpunkten Augenoptik und Hörakustik. Fielmann versorgt seine 30 Mio. Kunden mit Brillen, Kontaktlinsen, Dienstleistungen im Bereich Augenvorsorge und Hörsystemen. Als eines der weltweit führenden Unternehmen der Branche betreibt die Fielmann-Gruppe ein Omnichannel-Geschäftsmodell mit digitalen Vertriebskanälen und mehr als 1.200 Niederlassungen in Europa und den USA. Gegründet im Jahr 1972, wird das Unternehmen heute in zweiter Generation von Marc Fielmann geführt. Die Familie besitzt nach wie vor die Mehrheit der börsennotierten Aktiengesellschaft. Mit ihrer kundenorientierten Philosophie hilft die Fielmann-Gruppe allen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen. Dank des Einsatzes seiner weltweit mehr als 24.000 Mitarbeitenden erreicht das Familienunternehmen Kundenzufriedenheitswerte von rund 90 % und hat über 200 Mio. individuell gefertigte Korrektionsbrillen abgegeben.
Weitere Informationen
Katrin Carstens
Leiterin Kommunikation & PR
presse@fielmann.com
Telefon +49 40 270 76-5907 Patrick Möller
Leiter Investor Relations
investorrelations@fielmann.com
Telefon +49 40 270 76-442
„SVS Vision verfügt heute über eine Oberflächenschleiferei und Brillenfertigung sowie eine eigene Augenversicherung“ (Quelle: Fielmann Homepage)
Demnach findet in den USA auch zumindest teilweise Fertigung statt. Allerdings ist zu erwarten dass ein erheblicher Anteil der dort vertriebenen Produkte auch importiert wird. Demnach würden die Zölle relevant werden