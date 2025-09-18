RBC hebt Nike auf 'Outperform' und Ziel auf 90 Dollar

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 62,45 auf Tradegate (18. September 2025, 12:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um -2,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,21 %.

Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 74,06 Mrd..

Nike (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,22USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 115,00USD was eine Bandbreite von +0,82 %/+84,03 % bedeutet.