    ANALYSE-FLASH

    RBC hebt Nike auf 'Outperform' und Ziel auf 90 Dollar

    • RBC stuft Nike von "Sector Perform" auf "Outperform" hoch.
    • Kursziel von 76 auf 90 US-Dollar angehoben.
    • Umsatz- und Gewinnprognosen über Markterwartungen.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Nike von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 76 auf 90 US-Dollar angehoben. Der Sportartikelkonzern dürfte - gestützt von der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA - eine steilere Erholung der Umsatzerlöse verzeichnen als der Markt derzeit erwarte, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Gewinnentwicklung dürfte über den durchschnittlichen Markterwartungen liegen. Seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit) der Jahre 2026 bis 2028 liegen zwischen 5 und 13 Prozent über den Konsensschätzungen./rob/edh/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 01:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 01:09 / EDT

    Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 62,45 auf Tradegate (18. September 2025, 12:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um -2,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 74,06 Mrd..

    Nike (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,22USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 115,00USD was eine Bandbreite von +0,82 %/+84,03 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 90 US-Dollar

