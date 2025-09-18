ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 5,80 Euro - 'EW'
- Barclays senkt Kursziel für ProSiebenSat.1 auf 5,80 Euro.
- Gewinnprognosen um bis zu 20 Prozent reduziert.
- Aktie tendiert seitwärts bis Werbeerlöse steigen.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach einer Gewinnwarnung des Medienkonzerns von 7,00 auf 5,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In Reaktion auf die unerwartet schwachen Werbeeinnahmen habe er seine Gewinnprognosen (EPS) um bis zu 20 Prozent reduziert, schrieb Julien Roch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach der Übernahme durch die Berlusconi-Holding MFE dürfte die Aktie bis zu einer Trendwende bei den Werbeerlösen seitwärts tendieren./rob/edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 09:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 09:39 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie
Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 5,90 auf Tradegate (18. September 2025, 12:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um -14,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,05 %.
Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 1,37 Mrd..
ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +87,23 %/+36,17 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ProSiebenSat.1 Media - PSM777 - DE000PSM7770
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ProSiebenSat.1 Media. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
MFE hat gestern im Call darum gebettelt, dass die Nicht MFE Aufsichtsräte in den nächsten Tagen zurücktreten, damit MFE Leute ernannt werden
sicher ist das nicht, dann müsste man den langen Weg über eine außerordentliche HV gehen
erst wenn MFE den Aufsichtsrat unter Kontrolle hat, kann dieser laut Call konkrete Arbeitsaufträge zur Integration und Verkauf von Randbereichen einleiten
dass MFE von der Gewinnwarnung vorab scheinbar nichts wusste zeigt, dass der P7S1 Vorstand im Moment schalten kann wie er will
Sind das nicht alles Argumente, die für eine schnelle bzw. eine Beschleunigung der Integration sprechen?