    ANALYSE-FLASH

    Barclays senkt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 5,80 Euro - 'EW'

    • Barclays senkt Kursziel für ProSiebenSat.1 auf 5,80 Euro.
    • Gewinnprognosen um bis zu 20 Prozent reduziert.
    • Aktie tendiert seitwärts bis Werbeerlöse steigen.
    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach einer Gewinnwarnung des Medienkonzerns von 7,00 auf 5,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In Reaktion auf die unerwartet schwachen Werbeeinnahmen habe er seine Gewinnprognosen (EPS) um bis zu 20 Prozent reduziert, schrieb Julien Roch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach der Übernahme durch die Berlusconi-Holding MFE dürfte die Aktie bis zu einer Trendwende bei den Werbeerlösen seitwärts tendieren./rob/edh/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 09:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 09:39 / GMT

    ProSiebenSat.1 Media

    -2,25 %
    -14,61 %
    -23,05 %
    -14,98 %
    +10,27 %
    -21,87 %
    -45,32 %
    -86,93 %
    -31,95 %
    ISIN:DE000PSM7770WKN:PSM777

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

    Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 5,90 auf Tradegate (18. September 2025, 12:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um -14,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 1,37 Mrd..

    ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +87,23 %/+36,17 % bedeutet.


    dpa-AFX
