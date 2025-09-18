Barclays senkt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 5,80 Euro - 'EW'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 5,90 auf Tradegate (18. September 2025, 12:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um -14,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,05 %.

Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 1,37 Mrd..

ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +87,23 %/+36,17 % bedeutet.