ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research belässt Puma auf 'Hold' - Ziel 20 Euro
- Deutsche Bank Research stuft Puma auf "Hold" ein.
- Kursziel für Puma liegt bei 20 Euro.
- Übernahmespekulationen um CVC und ABG im Fokus.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Puma mit Blick auf die jüngsten Übernahmespekulationen auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Adam Cochrane äußerte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu einem Artikel im "Manager Magazin", wonach sich der Finanzinvestor CVC und das US-Markenmanagementunternehmen Authentic Brands Group (ABG) für den Anteil der Großaktionärsfamilie Pinault an dem Sportwarenhersteller interessieren. ABG scheine kein glaubwürdiger Kandidat für die Übernahme des Unternehmens mit mehr als 50 Marken zu sein, betonte der Experte. Da Puma unter dem neuen Chef die künftige Strategie Ende Oktober zusammen mit den Quartalszahlen bekanntgeben wolle, könnte es sinnvoll sein, noch vor einer möglichen Änderung der strategischen Ausrichtung einen Deal anzustreben./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 17:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 22,58 auf Tradegate (18. September 2025, 12:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +17,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,43 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,37 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,200EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -29,36 %/-11,70 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 20 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu PUMA - 696960 - DE0006969603
Das denkt die wallstreetONLINE Community über PUMA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Mondo Duplantis, der vielleicht großartigste Sportler unserer Zeit, ist in Tokio über 6,30 m gesegelt. Leider musste er in Schwedens Adidas-Kluft auflaufen, aber die speziell mit ihm entwickelten Puma-Spikes hat er schön in die Kameras gehoben. Auch die traditionell von Puma gesponsorten Jamaikaner präsentieren sich in ausgezeichneter Form.
Artemis hofft laut Bericht zufolge auf mindestens 40€...