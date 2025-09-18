Deutsche Bank Research belässt Puma auf 'Hold' - Ziel 20 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 22,58 auf Tradegate (18. September 2025, 12:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +17,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,43 %.

Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,37 Mrd..

PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,200EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -29,36 %/-11,70 % bedeutet.