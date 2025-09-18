Versorgungssicherheit und digitale Souveränität als Motor für Investitionen
Die Unternehmen der Schwarz Gruppe auf der Expo Real (FOTO)
- Verbesserung der Nahversorgung: Lidl und Kaufland beleben Innenstädte und
entwickeln Fachmarktstandorte
- Sicherung von Lieferketten: Schwarz Produktion baut eigene
Lebensmittelherstellung durch neue Produktionsstätten und Erweiterungen aus
- Digitale Souveränität von morgen: Schwarz Digits erweitert die
IT-Infrastruktur
- Nachhaltiges Bauen: Unternehmen der Schwarz Gruppe entwickeln innovative
Recyclingprodukte für Immobilien
Filialen, Produktionsstandorte und Rechenzentren: An Stand B.130 der Expo Real
zeigen die Unternehmen der Schwarz Gruppe vom 6. bis 8. Oktober 2025, wie sie
die Immobilienlandschaft in Deutschland mit ihren Investitionen aktiv
mitgestalten. Die Unternehmen treten in direkten Austausch mit Bauunternehmen,
Projektentwicklern, Investoren und Kommunen, um neue Partnerschaften zu
schließen. Die Unternehmen der Schwarz Gruppe teilen ihre Expertise und suchen
Partner, um gemeinsam an der Realisierung von Bauprojekten und dem Ausbau der
souveränen Infrastruktur des Wirtschaftsstandorts Deutschland zu arbeiten.
Versorgungssicherheit im Fokus
Als Lebensmittelhändler sichern Lidl und Kaufland die zuverlässige Nahversorgung
der Bevölkerung und treiben die Stadtentwicklung durch die Erschließung neuer
Standorte voran. Lidl setzt bei seiner Expansion unter anderem auf die Belebung
von Innenstädten und Metropolregionen. Mit dem Fokus auf flexible und effiziente
Einzelhandelskonzepte zeigt der Lebensmitteleinzelhändler, wie sich
Bestandsgebäude optimal nutzen lassen, und sorgt gleichzeitig für eine
nachhaltige Flächennutzung. Dies wirkt dem wachsenden Leerstand bei
gleichzeitiger Raumknappheit entgegen. Lidl sucht hierfür attraktive
Bestandsflächen für neue Filialen, die eine umfassende Nahversorgung im direkten
Lebensumfeld der Menschen ermöglichen. Egal ob Fachmarktzentrum, Shoppingcenter
oder eigenständiger Markt - Kaufland schafft mit individuellen Filial-Konzepten
und der Vermietung an weitere Händler attraktive One-Stop-Shopping-Standorte für
den täglichen Einkauf. Und das angepasst an die Bedürfnisse der Menschen vor
Ort.
Um die Versorgungssicherheit von wichtigen Lebensmitteln auch in Zeiten fragiler
Lieferketten kontinuierlich zu gewährleisten, investiert die Schwarz Produktion
in die Erweiterung ihrer Produktionskapazitäten. So werden beispielsweise der
Standort zur Produktion von Backwaren in Halle (Saale) und der Standort in
Rheine - zur Produktion von Kaffee und Trockenfrüchten - gezielt erweitert. Die
interne Projektgesellschaft Pro Projekte plant, steuert und realisiert dabei als
Innovator den Bau ganzer Fabriken und die Erweiterungen von
