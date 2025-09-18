    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Versorgungssicherheit und digitale Souveränität als Motor für Investitionen

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Unternehmen der Schwarz Gruppe auf der Expo Real (FOTO)

    Neckarsulm (ots) -

    - Verbesserung der Nahversorgung: Lidl und Kaufland beleben Innenstädte und
    entwickeln Fachmarktstandorte
    - Sicherung von Lieferketten: Schwarz Produktion baut eigene
    Lebensmittelherstellung durch neue Produktionsstätten und Erweiterungen aus
    - Digitale Souveränität von morgen: Schwarz Digits erweitert die
    IT-Infrastruktur
    - Nachhaltiges Bauen: Unternehmen der Schwarz Gruppe entwickeln innovative
    Recyclingprodukte für Immobilien

    Filialen, Produktionsstandorte und Rechenzentren: An Stand B.130 der Expo Real
    zeigen die Unternehmen der Schwarz Gruppe vom 6. bis 8. Oktober 2025, wie sie
    die Immobilienlandschaft in Deutschland mit ihren Investitionen aktiv
    mitgestalten. Die Unternehmen treten in direkten Austausch mit Bauunternehmen,
    Projektentwicklern, Investoren und Kommunen, um neue Partnerschaften zu
    schließen. Die Unternehmen der Schwarz Gruppe teilen ihre Expertise und suchen
    Partner, um gemeinsam an der Realisierung von Bauprojekten und dem Ausbau der
    souveränen Infrastruktur des Wirtschaftsstandorts Deutschland zu arbeiten.

    Versorgungssicherheit im Fokus

    Als Lebensmittelhändler sichern Lidl und Kaufland die zuverlässige Nahversorgung
    der Bevölkerung und treiben die Stadtentwicklung durch die Erschließung neuer
    Standorte voran. Lidl setzt bei seiner Expansion unter anderem auf die Belebung
    von Innenstädten und Metropolregionen. Mit dem Fokus auf flexible und effiziente
    Einzelhandelskonzepte zeigt der Lebensmitteleinzelhändler, wie sich
    Bestandsgebäude optimal nutzen lassen, und sorgt gleichzeitig für eine
    nachhaltige Flächennutzung. Dies wirkt dem wachsenden Leerstand bei
    gleichzeitiger Raumknappheit entgegen. Lidl sucht hierfür attraktive
    Bestandsflächen für neue Filialen, die eine umfassende Nahversorgung im direkten
    Lebensumfeld der Menschen ermöglichen. Egal ob Fachmarktzentrum, Shoppingcenter
    oder eigenständiger Markt - Kaufland schafft mit individuellen Filial-Konzepten
    und der Vermietung an weitere Händler attraktive One-Stop-Shopping-Standorte für
    den täglichen Einkauf. Und das angepasst an die Bedürfnisse der Menschen vor
    Ort.

    Um die Versorgungssicherheit von wichtigen Lebensmitteln auch in Zeiten fragiler
    Lieferketten kontinuierlich zu gewährleisten, investiert die Schwarz Produktion
    in die Erweiterung ihrer Produktionskapazitäten. So werden beispielsweise der
    Standort zur Produktion von Backwaren in Halle (Saale) und der Standort in
    Rheine - zur Produktion von Kaffee und Trockenfrüchten - gezielt erweitert. Die
    interne Projektgesellschaft Pro Projekte plant, steuert und realisiert dabei als
    Innovator den Bau ganzer Fabriken und die Erweiterungen von
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Versorgungssicherheit und digitale Souveränität als Motor für Investitionen Die Unternehmen der Schwarz Gruppe auf der Expo Real (FOTO) - Verbesserung der Nahversorgung: Lidl und Kaufland beleben Innenstädte und entwickeln Fachmarktstandorte - Sicherung von Lieferketten: Schwarz Produktion baut eigene Lebensmittelherstellung durch neue Produktionsstätten und Erweiterungen aus - …