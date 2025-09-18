Die Unternehmen der Schwarz Gruppe auf der Expo Real (FOTO)

Neckarsulm (ots) -



- Verbesserung der Nahversorgung: Lidl und Kaufland beleben Innenstädte und

entwickeln Fachmarktstandorte

- Sicherung von Lieferketten: Schwarz Produktion baut eigene

Lebensmittelherstellung durch neue Produktionsstätten und Erweiterungen aus

- Digitale Souveränität von morgen: Schwarz Digits erweitert die

IT-Infrastruktur

- Nachhaltiges Bauen: Unternehmen der Schwarz Gruppe entwickeln innovative

Recyclingprodukte für Immobilien



Filialen, Produktionsstandorte und Rechenzentren: An Stand B.130 der Expo Real

zeigen die Unternehmen der Schwarz Gruppe vom 6. bis 8. Oktober 2025, wie sie

die Immobilienlandschaft in Deutschland mit ihren Investitionen aktiv

mitgestalten. Die Unternehmen treten in direkten Austausch mit Bauunternehmen,

Projektentwicklern, Investoren und Kommunen, um neue Partnerschaften zu

schließen. Die Unternehmen der Schwarz Gruppe teilen ihre Expertise und suchen

Partner, um gemeinsam an der Realisierung von Bauprojekten und dem Ausbau der

souveränen Infrastruktur des Wirtschaftsstandorts Deutschland zu arbeiten.









Als Lebensmittelhändler sichern Lidl und Kaufland die zuverlässige Nahversorgung

der Bevölkerung und treiben die Stadtentwicklung durch die Erschließung neuer

Standorte voran. Lidl setzt bei seiner Expansion unter anderem auf die Belebung

von Innenstädten und Metropolregionen. Mit dem Fokus auf flexible und effiziente

Einzelhandelskonzepte zeigt der Lebensmitteleinzelhändler, wie sich

Bestandsgebäude optimal nutzen lassen, und sorgt gleichzeitig für eine

nachhaltige Flächennutzung. Dies wirkt dem wachsenden Leerstand bei

gleichzeitiger Raumknappheit entgegen. Lidl sucht hierfür attraktive

Bestandsflächen für neue Filialen, die eine umfassende Nahversorgung im direkten

Lebensumfeld der Menschen ermöglichen. Egal ob Fachmarktzentrum, Shoppingcenter

oder eigenständiger Markt - Kaufland schafft mit individuellen Filial-Konzepten

und der Vermietung an weitere Händler attraktive One-Stop-Shopping-Standorte für

den täglichen Einkauf. Und das angepasst an die Bedürfnisse der Menschen vor

Ort.



Um die Versorgungssicherheit von wichtigen Lebensmitteln auch in Zeiten fragiler

Lieferketten kontinuierlich zu gewährleisten, investiert die Schwarz Produktion

in die Erweiterung ihrer Produktionskapazitäten. So werden beispielsweise der

Standort zur Produktion von Backwaren in Halle (Saale) und der Standort in

Rheine - zur Produktion von Kaffee und Trockenfrüchten - gezielt erweitert. Die

interne Projektgesellschaft Pro Projekte plant, steuert und realisiert dabei als

Innovator den Bau ganzer Fabriken und die Erweiterungen von Seite 1 von 2 Seite 2 ►





