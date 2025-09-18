Bauindustrie warnt vor Folgen von Finanzlücke bei Autobahnen

Wegen einer milliardenschweren Finanzlücke droht beim Aus- und Neubau vieler Autobahnen eine Verzögerung. Eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums sagte am Donnerstag, das Defizit für Bundesfernstraßen liege für den Zeitraum 2026 bis 2029 bei insgesamt rund 15 Milliarden Euro. Dabei geht es um Autobahnen sowie Bundesstraßen./hoe/DP/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 201,4 auf Tradegate (18. September 2025, 12:12 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um -0,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,27 %.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 35,86 Mrd..

Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 228,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 217,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +7,85 %/+19,28 % bedeutet.