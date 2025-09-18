KI-Offensive: SAP-Rivale zündet den Turbo

"Wir glauben, dass CEO Carl Eschenbach, CFO Zane Rowe und das gesamte Workday-Team in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht haben und Workday als einzigartiges Software-Franchise mit branchenführendem Wachstumspotenzial, erstklassiger Kundenbindung und einem bewährten Managementteam positioniert haben", sagte die Amerikanische Investment-Management-Firma Elliott in einer Pressemitteilung am Dienstag. Ein Workday-Sprecher sagte gegenüber CNBC: "Wir schätzen Elliotts Unterstützung. Workday ist ein Marktführer mit starkem Wachstumspotential. Wir konzentieren uns weiterhin auf die Umsetzung unserer Strategie und die Bereitstellung innovativer Lösungen, die unsere Kunden zum Erfolg verhelfen."

Nachdem der aktivistische Investor Elliott Investment Management angekündigt hat, einen Anteil von 2 Milliarden US-Dollar zu übernehmen, ist die Workday -Aktie in den letzten fünf Tagen um über sechs Prozent gestiegen. Das US-Softwarehaus, das sich auf Personal- und Finanzlösungen spezialisiert hat, kündigte am Dienstag einen mehrjährigen Plan zur Verbesserung seines Betriebsmodells und seines Kapitalallokationsrahmens an. Laut Investor Elliott werde der neue Mehrjahresplan von Workday zu einer "erheblichen langfristigen Wertschöpfung" führen.

Workday automatisiert mit speziellen KI-Agenten für HR, Finance und branchenspezifischen Prozessen komplexe Aufgaben. Das Unternehmen bietet KI-Features, die dabei helfen Qualifikationsdaten auszuwerten und Features mit Dokument-Intelligenz zum automatischen Extrahieren von Informationen aus Verträgen und Dokumenten an. Es wird geschätzt, dass 75 Prozent der Kunden die KI‑Funktionen von Workday nutzen und das Volumen der KI‑gestützten Produkte jährlich um über 50 Prozent wächst.

Außerdem gab Workday den Kauf des schwedischen KI-Unternehmens Sana Labs für 1,1 Milliarden US-Dollar bekannt. Mit den Produkten von Sana Labs, die unter anderem eine KI-gestützte Unternehmensplattform und KI-Agenten umfassen, will Workday seine Stellung im KI-Bereich festigen. Die jeweiligen Produkte sollen in Zukunft als "neue Eingangstür" dienen, beziehungsweise bei der Protokollierung von Meetings unterstützen.

Bereits im August hat Workday eine weitere KI-Offensive gestartet und die Übernahme von Paradox für etwa 1 Milliarde US-Dollar bekannt gegeben. "Indem wir den KI-Agenten von Paradox für die Candidate Experience in Workday integrieren, bieten wir Unternehmen eine intelligentere, schnellere und ansprechendere Möglichkeit, mit Bewerbern in Kontakt zu treten", so Gerrit Kazmaier, President of Product & Technologie bei Workday. Mit der KI-Offensive will Workday Rivalen wie SAP und Oracle unter Druck setzen.

Die Workday-Aktie ist seit Jahresbeginn um rund 17 Prozent gefallen, konnte aber in den letzten Tage um über 6 Prozent zulegen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei rund 63 Milliarden US-Dollar.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion