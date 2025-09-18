bonprix gewinnt Kerstin Pape als Vice President Customer & Sales (FOTO)

Hamburg (ots) - Ein renommierter Neuzugang verstärkt seit dem 15. September 2025

das Führungsteam der Modemarke bonprix: Kerstin Pape übernimmt als Vice

President Customer & Sales die Leitung für den europaweiten Vertrieb. Die

Position ist eng mit der konsequenten Kundinnenzentrierung von bonprix

verknüpft, die von der Handels- und Marketingexpertin strategisch weiter

vorangetrieben wird. Sie berichtet direkt an Dr. Torben Hansen, CEO von bonprix.



Kerstin Pape stammt aus Nordrhein-Westfalen und ist bringt über 25 Jahre

Erfahrung in Marketing, Direct Sales und Customer Experience sowie langjährige

Führungskompetenz mit - auch im internationalen Kontext. Ab sofort verantwortet

sie mit ihrem Team die strategische Ausrichtung und kommerzielle Performance in

sämtlichen bonprix Märkten. Die Modemarke mit Fokus auf eine mehrheitlich

weibliche Zielgruppe ist mit eigenen Onlineshops in 16 europäischen Ländern und

zusätzlichem B2B-Geschäft vertreten.





"Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Kerstin und bin überzeugt, dass

sie mit ihrer umfassenden Erfahrung und ihrem ausgeprägten Gestaltungswillen

unser Unternehmen bereichern und unsere Marktposition in Europa weiter stärken

wird", so Dr. Torben Hansen. "Mit ihr gewinnen wir eine inspirierende

Führungspersönlichkeit mit tiefem Verständnis für unsere Kundinnen und die

Dynamik des europäischen Marktes."



Klare Agenda für die Weiterentwicklung der Marke bonprix in Europa



Zuletzt hatte Kerstin Pape Top Management-Positionen inne, so zum Beispiel bei

Tennis-Point und Lidl Digital. Bei OTTO war sie zudem von 2000 bis 2005 und von

2011 bis 2019 beschäftigt, dort zuletzt als Bereichsleiterin Online Marketing.

Die Diplom-Kauffrau blickt erwartungsvoll auf ihre neuen Aufgaben: "Ich freue

mich darauf, gemeinsam mit meinem Team die vertrieblichen Aktivitäten für

bonprix in einem sich rasant wandelnden Modemarkt weiterzuentwickeln und die

Marke für unsere Zielgruppe in Europa noch relevanter zu machen", sagt Kerstin

Pape. "Mein Ansatz ist klar: Die Kundinnen bestimmen unseren Kurs. Wir möchten

ihre Bedürfnisse frühzeitig antizipieren und sie mit Haltung und passgenauen

Angeboten noch stärker in den Mittelpunkt rücken."



Kerstin Pape tritt in ihrer Position die Nachfolge von Cyril Ninnemann an, der

sich in diesem Jahr für eine neue berufliche Herausforderung außerhalb des

Konzerns entschieden hat. Mit dem Personalwechsel wird auch der Bereich von

"European Sales Management" umbenannt in "Customer & Sales", damit unterstreicht

bonprix seinen Anspruch an eine konsequente Kundinnenzentrierung.



Über bonprix



Mit Online-Shops in 16 europäischen Ländern und zusätzlichem B2B-Geschäft in

mehreren Märkten bietet bonprix seiner überwiegend weiblichen Zielgruppe Fashion

zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das im Jahr 1986 gegründete

E-Commerce-Unternehmen erreicht heute jährlich etwa 10 Millionen aktive

Kund*innen. Mit einem Umsatz von 1,24 Milliarden Euro in Europa im Geschäftsjahr

2024/2025 zählt bonprix zu den umsatzstärksten Markenkonzepten der Otto Group.

Im Hamburger Headquarter und an den weiteren Standorten in Polen, Italien und

Frankreich sind rund 1.500 Mitarbeitende beschäftigt.



Das umfangreiche Angebot umfasst Womenswear und Accessoires, ergänzende

Sortimente für Männer und Kinder sowie ausgewählte Home- und Living-Produkte.

bonprix steht für eigenproduzierte Mode in einer hohen Größen- und Stilvielfalt

und für ein ambitioniertes Nachhaltigkeitsengagement.



Weitere Informationen unter: https://www.bonprix.de/corporate



