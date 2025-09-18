    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    bonprix gewinnt Kerstin Pape als Vice President Customer & Sales (FOTO)

    Hamburg (ots) - Ein renommierter Neuzugang verstärkt seit dem 15. September 2025
    das Führungsteam der Modemarke bonprix: Kerstin Pape übernimmt als Vice
    President Customer & Sales die Leitung für den europaweiten Vertrieb. Die
    Position ist eng mit der konsequenten Kundinnenzentrierung von bonprix
    verknüpft, die von der Handels- und Marketingexpertin strategisch weiter
    vorangetrieben wird. Sie berichtet direkt an Dr. Torben Hansen, CEO von bonprix.

    Kerstin Pape stammt aus Nordrhein-Westfalen und ist bringt über 25 Jahre
    Erfahrung in Marketing, Direct Sales und Customer Experience sowie langjährige
    Führungskompetenz mit - auch im internationalen Kontext. Ab sofort verantwortet
    sie mit ihrem Team die strategische Ausrichtung und kommerzielle Performance in
    sämtlichen bonprix Märkten. Die Modemarke mit Fokus auf eine mehrheitlich
    weibliche Zielgruppe ist mit eigenen Onlineshops in 16 europäischen Ländern und
    zusätzlichem B2B-Geschäft vertreten.

    "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Kerstin und bin überzeugt, dass
    sie mit ihrer umfassenden Erfahrung und ihrem ausgeprägten Gestaltungswillen
    unser Unternehmen bereichern und unsere Marktposition in Europa weiter stärken
    wird", so Dr. Torben Hansen. "Mit ihr gewinnen wir eine inspirierende
    Führungspersönlichkeit mit tiefem Verständnis für unsere Kundinnen und die
    Dynamik des europäischen Marktes."

    Klare Agenda für die Weiterentwicklung der Marke bonprix in Europa

    Zuletzt hatte Kerstin Pape Top Management-Positionen inne, so zum Beispiel bei
    Tennis-Point und Lidl Digital. Bei OTTO war sie zudem von 2000 bis 2005 und von
    2011 bis 2019 beschäftigt, dort zuletzt als Bereichsleiterin Online Marketing.
    Die Diplom-Kauffrau blickt erwartungsvoll auf ihre neuen Aufgaben: "Ich freue
    mich darauf, gemeinsam mit meinem Team die vertrieblichen Aktivitäten für
    bonprix in einem sich rasant wandelnden Modemarkt weiterzuentwickeln und die
    Marke für unsere Zielgruppe in Europa noch relevanter zu machen", sagt Kerstin
    Pape. "Mein Ansatz ist klar: Die Kundinnen bestimmen unseren Kurs. Wir möchten
    ihre Bedürfnisse frühzeitig antizipieren und sie mit Haltung und passgenauen
    Angeboten noch stärker in den Mittelpunkt rücken."

    Kerstin Pape tritt in ihrer Position die Nachfolge von Cyril Ninnemann an, der
    sich in diesem Jahr für eine neue berufliche Herausforderung außerhalb des
    Konzerns entschieden hat. Mit dem Personalwechsel wird auch der Bereich von
    "European Sales Management" umbenannt in "Customer & Sales", damit unterstreicht
    bonprix seinen Anspruch an eine konsequente Kundinnenzentrierung.

    Über bonprix

    Mit Online-Shops in 16 europäischen Ländern und zusätzlichem B2B-Geschäft in
    mehreren Märkten bietet bonprix seiner überwiegend weiblichen Zielgruppe Fashion
    zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das im Jahr 1986 gegründete
    E-Commerce-Unternehmen erreicht heute jährlich etwa 10 Millionen aktive
    Kund*innen. Mit einem Umsatz von 1,24 Milliarden Euro in Europa im Geschäftsjahr
    2024/2025 zählt bonprix zu den umsatzstärksten Markenkonzepten der Otto Group.
    Im Hamburger Headquarter und an den weiteren Standorten in Polen, Italien und
    Frankreich sind rund 1.500 Mitarbeitende beschäftigt.

    Das umfangreiche Angebot umfasst Womenswear und Accessoires, ergänzende
    Sortimente für Männer und Kinder sowie ausgewählte Home- und Living-Produkte.
    bonprix steht für eigenproduzierte Mode in einer hohen Größen- und Stilvielfalt
    und für ein ambitioniertes Nachhaltigkeitsengagement.

    Weitere Informationen unter: https://www.bonprix.de/corporate

    Pressekontakt:

    bonprix Handelsgesellschaft mbH
    Katharina Schlensker: +49 (0)40 6462 2070
    Marleen Kort: +49 (0)40 6462 4053
    Maja Räger: +49 (0)40 6462 6121
    E-Mail: mailto:corporate@bonprix.net
    Newsroom: http://www.bonprix.de/corporate/newsroom/

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/59646/6120196
    OTS: bonprix Handelsgesellschaft mbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    bonprix gewinnt Kerstin Pape als Vice President Customer & Sales (FOTO) Ein renommierter Neuzugang verstärkt seit dem 15. September 2025 das Führungsteam der Modemarke bonprix: Kerstin Pape übernimmt als Vice President Customer & Sales die Leitung für den europaweiten Vertrieb. Die Position ist eng mit der konsequenten …