bonprix gewinnt Kerstin Pape als Vice President Customer & Sales (FOTO)
Hamburg (ots) - Ein renommierter Neuzugang verstärkt seit dem 15. September 2025
das Führungsteam der Modemarke bonprix: Kerstin Pape übernimmt als Vice
President Customer & Sales die Leitung für den europaweiten Vertrieb. Die
Position ist eng mit der konsequenten Kundinnenzentrierung von bonprix
verknüpft, die von der Handels- und Marketingexpertin strategisch weiter
vorangetrieben wird. Sie berichtet direkt an Dr. Torben Hansen, CEO von bonprix.
Kerstin Pape stammt aus Nordrhein-Westfalen und ist bringt über 25 Jahre
Erfahrung in Marketing, Direct Sales und Customer Experience sowie langjährige
Führungskompetenz mit - auch im internationalen Kontext. Ab sofort verantwortet
sie mit ihrem Team die strategische Ausrichtung und kommerzielle Performance in
sämtlichen bonprix Märkten. Die Modemarke mit Fokus auf eine mehrheitlich
weibliche Zielgruppe ist mit eigenen Onlineshops in 16 europäischen Ländern und
zusätzlichem B2B-Geschäft vertreten.
"Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Kerstin und bin überzeugt, dass
sie mit ihrer umfassenden Erfahrung und ihrem ausgeprägten Gestaltungswillen
unser Unternehmen bereichern und unsere Marktposition in Europa weiter stärken
wird", so Dr. Torben Hansen. "Mit ihr gewinnen wir eine inspirierende
Führungspersönlichkeit mit tiefem Verständnis für unsere Kundinnen und die
Dynamik des europäischen Marktes."
Klare Agenda für die Weiterentwicklung der Marke bonprix in Europa
Zuletzt hatte Kerstin Pape Top Management-Positionen inne, so zum Beispiel bei
Tennis-Point und Lidl Digital. Bei OTTO war sie zudem von 2000 bis 2005 und von
2011 bis 2019 beschäftigt, dort zuletzt als Bereichsleiterin Online Marketing.
Die Diplom-Kauffrau blickt erwartungsvoll auf ihre neuen Aufgaben: "Ich freue
mich darauf, gemeinsam mit meinem Team die vertrieblichen Aktivitäten für
bonprix in einem sich rasant wandelnden Modemarkt weiterzuentwickeln und die
Marke für unsere Zielgruppe in Europa noch relevanter zu machen", sagt Kerstin
Pape. "Mein Ansatz ist klar: Die Kundinnen bestimmen unseren Kurs. Wir möchten
ihre Bedürfnisse frühzeitig antizipieren und sie mit Haltung und passgenauen
Angeboten noch stärker in den Mittelpunkt rücken."
Kerstin Pape tritt in ihrer Position die Nachfolge von Cyril Ninnemann an, der
sich in diesem Jahr für eine neue berufliche Herausforderung außerhalb des
Konzerns entschieden hat. Mit dem Personalwechsel wird auch der Bereich von
"European Sales Management" umbenannt in "Customer & Sales", damit unterstreicht
bonprix seinen Anspruch an eine konsequente Kundinnenzentrierung.
Über bonprix
Mit Online-Shops in 16 europäischen Ländern und zusätzlichem B2B-Geschäft in
mehreren Märkten bietet bonprix seiner überwiegend weiblichen Zielgruppe Fashion
zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das im Jahr 1986 gegründete
E-Commerce-Unternehmen erreicht heute jährlich etwa 10 Millionen aktive
Kund*innen. Mit einem Umsatz von 1,24 Milliarden Euro in Europa im Geschäftsjahr
2024/2025 zählt bonprix zu den umsatzstärksten Markenkonzepten der Otto Group.
Im Hamburger Headquarter und an den weiteren Standorten in Polen, Italien und
Frankreich sind rund 1.500 Mitarbeitende beschäftigt.
Das umfangreiche Angebot umfasst Womenswear und Accessoires, ergänzende
Sortimente für Männer und Kinder sowie ausgewählte Home- und Living-Produkte.
bonprix steht für eigenproduzierte Mode in einer hohen Größen- und Stilvielfalt
und für ein ambitioniertes Nachhaltigkeitsengagement.
Weitere Informationen unter: https://www.bonprix.de/corporate
Pressekontakt:
bonprix Handelsgesellschaft mbH
Katharina Schlensker: +49 (0)40 6462 2070
Marleen Kort: +49 (0)40 6462 4053
Maja Räger: +49 (0)40 6462 6121
E-Mail: mailto:corporate@bonprix.net
Newsroom: http://www.bonprix.de/corporate/newsroom/
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/59646/6120196
OTS: bonprix Handelsgesellschaft mbH
