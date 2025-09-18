DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Puma SE auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Puma mit Blick auf die jüngsten Übernahmespekulationen auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Adam Cochrane äußerte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu einem Artikel im "Manager Magazin", wonach sich der Finanzinvestor CVC und das US-Markenmanagementunternehmen Authentic Brands Group (ABG) für den Anteil der Großaktionärsfamilie Pinault an dem Sportwarenhersteller interessieren. ABG scheine kein glaubwürdiger Kandidat für die Übernahme des Unternehmens mit mehr als 50 Marken zu sein, betonte der Experte. Da Puma unter dem neuen Chef die künftige Strategie Ende Oktober zusammen mit den Quartalszahlen bekanntgeben wolle, könnte es sinnvoll sein, noch vor einer möglichen Änderung der strategischen Ausrichtung einen Deal anzustreben./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 17:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 22,52EUR auf Tradegate (18. September 2025, 12:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



