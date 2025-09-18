Rock the Mow - Time to Roll Roborock launcht neue Mähroboter-Reihe mit exklusivem Event in München

MÜNCHEN, 18. September 2025 /PRNewswire/ -- Ein Zuhause, das sich selbst pflegt: Für Millionen Menschen weltweit verwandelt Roborock das jetzt schon in Realität. Mit intelligenten Saugrobotern sorgt Roborock, weltweit die Nr. 1 Saugrobotermarke 2024*, bereits dafür, dass Böden wie von Zauberhand sauber bleiben. Jetzt geht Roborock den nächsten Schritt: Mit der Vorstellung der RockMow und RockNeo Reihe erweitert das Unternehmen sein Portfolio und bringt seine preisgekrönte Technologie in die heimischen Gärten. So wie Roborock Saug-Wischroboter den Haushalt entlasten, pflegen die neuen Mähroboter künftig zuverlässig den Rasen und erfüllen damit das Versprechen von mehr Freizeit und Lebensqualität auch in Außenbereich.

Unter dem Motto „Rock the Mow – Time to Roll" feierte Roborock heute im idyllischen Isarwinkel in München den offiziellen Launch seiner ersten Mähroboter. Geladenen Gästen aus Medien, Handel und der Influencer-Szene zeigte Roborock, wie smarte Rasenpflege aussieht: Live-Demonstrationen, Hands-on-Tests und persönliche Gespräche mit dem Management machten deutlich, dass Roborock mit seinen Outdoor-Produkten eine neue Ära smarter Lösungen einläutet und erneut Alltagsprobleme löst – für Mehr Me Time und Mehr Family Time, sei es beim gemütlichen Abend im blitzsauberen Wohnzimmer oder ab sofort auch beim Grillen im perfekt gemähten Garten.

Damit setzte das Unternehmen den feierlichen Schlusspunkt nach einem erfolgreichen Auftritt auf der IFA und unterstrich einmal mehr seine nutzerzentrierte Unternehmensphilosophie, die darauf abzielt, die Lebensqualität der Kunden weltweit zu verbessern.

Neue Roborock Produktreihe für jeden Garten

Die neue Produktreihe umfasst drei Modelle – RockMow Z1, RockMow S1 und RockNeo Q1 – entwickelt für unterschiedliche Gartengrößen und -anforderungen. Alle Geräte vereinen intelligente Navigation, leistungsstarke Mähleistung, zuverlässige Hinderniserkennung und modernste Technologie.

RockMow Z1 – Jeder Rasen. Jede Herausforderung.

Steile Hänge, steinige Flächen, enge Passagen oder tierische Mitbewohner – wo andere Mähroboter an ihre Grenzen stoßen, entfaltet der RockMow Z1 seine Stärke. Er meistert Steigungen von bis zu 80 % sowie Hindernisse bis zu 6 cm Höhe. Das bedeutet: Selbst in hügeligen Gärten mit unebenem Gelände bleibt das Schnittbild gleichmäßig und der Besitzer kann sich entspannt zurücklehnen. Dieses Alleinstellungsmerkmal verdankt der RockMow Z1 seinem Active Steering. So bleibt der Rasen überall gleich gepflegt und der Besitzer kann sich auf entspannte Stunden im Gartenstuhl statt mühsames Nacharbeiten verlassen.