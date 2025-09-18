Branche trägt Wirtschaft durch Krisenjahre

Berlin (ots) - Der E-Commerce konnte seine volkswirtschaftliche Bedeutung in den

vergangenen Jahren deutlich ausbauen und sowohl die Zahl der Unternehmen und

Beschäftigten als auch den Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) beachtlich

steigern. Das zeigt eine Studie von Oxford Economics im Auftrag des bevh, die

erstmals seit 2021 in klaren Kennzahlen den Beitrag der Branche zum

Wirtschaftsstandort deutlich macht. "Das Wachstum digitaler Handelsunternehmen

ist sensationell in einem Land, dessen klassischen Industrien in der gleichen

Zeit von Unsicherheit und Jobängsten geprägt sind", fasst Daniela Bleimaier vom

bevh die Ergebnisse zusammen. Obwohl es in den vergangenen Jahren zu einer

Konsolidierung im B2C-Onlinehandel kam, sei der E-Commerce heute gerade für

kleine und mittelgroße Unternehmen unerlässlich, um zu wachsen und

internationale Märkte zu erschließen.



Die Branche in Zahlen: Im Jahr 2024 gab es insgesamt etwa 140.000 digitale

Handelsunternehmen (B2C und B2B) in Deutschland, die einen Umsatz von 650 Mrd.

Euro erwirtschafteten (davon 530 Mrd. Euro im B2B-Bereich). Die direkte

Bruttowertschöpfung dieser Unternehmen ist seit dem Jahr 2019 um 81 Prozent

gestiegen - fast viermal schneller als das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP)

im selben Zeitraum (+22 Prozent). Einschließlich ihrer Beschaffungsausgaben und

anderer indirekter Effekte trugen die Unternehmen vergangenes Jahr 308

Milliarden Euro zum deutschen BIP (4,33 Billionen Euro) bei, was einem Anteil

von 7,1 Prozent entspricht. Betrachtet man nur den direkten Beitrag, betrug der

Anteil 3 Prozent des deutschen BIP. Erheblich ist auch der Effekt auf den

Arbeitsmarkt: 997.000 Menschen waren vergangenes Jahr direkt in digitalen

Handelsunternehmen beschäftigt, mehr als in der Automobilindustrie, die nach

mehreren Jahren mit Beschäftigungsabbau 772.900 Menschen beschäftigte (https://w

ww.vda.de/de/themen/Automobil-Insight-2024/Beschaeftigung-der-deutschen-Automobi

lindustrie-2024) . Einschließlich jener Branchen, die vom E-Commerce abhängen

(indirekte oder induzierte Beschäftigung), beispielsweise Logistikdienstleister,

sichern Unternehmen aus dem E-Commerce 2,94 Mio. Arbeitsplätze in Deutschland.

Das sind doppelt so viele Menschen wie in München leben.







(https://bevh.org/daten-studien/studie-impact-of-e-commerce)



Deutschland wird zur Plattformökonomie



"Plattformen sind zum Motor der deutschen Wirtschaft geworden und lösen

traditionelle Wertschöpfungsmodelle ab", so Daniela Bleimaier. Die Bündelung von

Angebot und Nachfrage erzeuge mit jeder Transaktion wertvolles Wissen auf deren

Basis neue, datengetriebene Geschäftsmodelle entwickelt werden. Auch in Nischen

entstehen genügend große Datenmengen, um daraus Muster, Märkte und Möglichkeiten

zu entdecken - neuerdings auch mit künstlicher Intelligenz. Tatsächlich zeigt

sich, dass vor allem kleine und mittelständische Unternehmen auf Plattformen

aktiv sind. Bis zu 66 Prozent von ihnen verkaufen der Studie zufolge über

Marktplätze - deutlich mehr als Großunternehmen (40 Prozent). Insgesamt wird

bereits ein Viertel des Umsatzes kleiner und mittlerer Unternehmen über digitale

Wege generiert.



Im Geschäft mit privaten Endverbrauchern stehen Online-Marktplätze seit Jahren

für mehr als die Hälfte des gesamten E-Commerce-Umsatzes. Zuletzt verdrängte der

Plattformbetreiber Scout24 die Porsche AG (https://www.tagesschau.de/wirtschaft/

finanzen/dax-indexaenderungen-porsche-100.html) aus dem Leitindex

größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland.



Politik darf Aufschwung nicht weiter bremsen



"Deutschland sucht seit Jahren nach Wegen zurück zum Wachstum. Der E-Commerce

hat einen gefunden. Wir gehen ihn allerdings zu langsam", sagt Bleimaier. Die

Kernaufgabe der Politik sei es, in der wirtschaftliche schwierigen Lage dafür zu

sorgen, dass Unternehmen in Deutschland nicht durch noch mehr Bürokratie

ausgebremst werden. Anstatt europäische Vorgaben durch zusätzliche nationale

Auflagen zu verschärfen, sollte Deutschland für eine praxisnahe,

investitionsfreundliche Umsetzung eintreten. Je mehr geopolitische Risiken

zunehmen, desto wichtiger werde es, den europäischen Binnenmarkt zu stärken,

nationalen Regelungswut einzuhegen und endlich für fairen Wettbewerb mit

Plattformen aus Drittstaaten zu sorgen.



Pressekontakt:



Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)

Frank Düssler

Friedrichstraße 60 (Atrium)

10117 Berlin

Mobil: 0162 2525268

mailto:frank.duessler@bevh.org



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52922/6120211

OTS: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (

bevh)







DOWNLOAD DER VOLLSTÄNDIGEN STUDIE(https://bevh.org/daten-studien/studie-impact-of-e-commerce)Deutschland wird zur Plattformökonomie"Plattformen sind zum Motor der deutschen Wirtschaft geworden und lösentraditionelle Wertschöpfungsmodelle ab", so Daniela Bleimaier. Die Bündelung vonAngebot und Nachfrage erzeuge mit jeder Transaktion wertvolles Wissen auf derenBasis neue, datengetriebene Geschäftsmodelle entwickelt werden. Auch in Nischenentstehen genügend große Datenmengen, um daraus Muster, Märkte und Möglichkeitenzu entdecken - neuerdings auch mit künstlicher Intelligenz. Tatsächlich zeigtsich, dass vor allem kleine und mittelständische Unternehmen auf Plattformenaktiv sind. Bis zu 66 Prozent von ihnen verkaufen der Studie zufolge überMarktplätze - deutlich mehr als Großunternehmen (40 Prozent). Insgesamt wirdbereits ein Viertel des Umsatzes kleiner und mittlerer Unternehmen über digitaleWege generiert.Im Geschäft mit privaten Endverbrauchern stehen Online-Marktplätze seit Jahrenfür mehr als die Hälfte des gesamten E-Commerce-Umsatzes. Zuletzt verdrängte derPlattformbetreiber Scout24 die Porsche AG (https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/dax-indexaenderungen-porsche-100.html) aus dem Leitindex DAX dergrößten börsennotierten Unternehmen in Deutschland.Politik darf Aufschwung nicht weiter bremsen"Deutschland sucht seit Jahren nach Wegen zurück zum Wachstum. Der E-Commercehat einen gefunden. Wir gehen ihn allerdings zu langsam", sagt Bleimaier. DieKernaufgabe der Politik sei es, in der wirtschaftliche schwierigen Lage dafür zusorgen, dass Unternehmen in Deutschland nicht durch noch mehr Bürokratieausgebremst werden. Anstatt europäische Vorgaben durch zusätzliche nationaleAuflagen zu verschärfen, sollte Deutschland für eine praxisnahe,investitionsfreundliche Umsetzung eintreten. Je mehr geopolitische Risikenzunehmen, desto wichtiger werde es, den europäischen Binnenmarkt zu stärken,nationalen Regelungswut einzuhegen und endlich für fairen Wettbewerb mitPlattformen aus Drittstaaten zu sorgen.Pressekontakt:Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)Frank DüsslerFriedrichstraße 60 (Atrium)10117 BerlinMobil: 0162 2525268mailto:frank.duessler@bevh.orgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/52922/6120211OTS: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)