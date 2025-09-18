    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Branche trägt Wirtschaft durch Krisenjahre

    Berlin (ots) - Der E-Commerce konnte seine volkswirtschaftliche Bedeutung in den
    vergangenen Jahren deutlich ausbauen und sowohl die Zahl der Unternehmen und
    Beschäftigten als auch den Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) beachtlich
    steigern. Das zeigt eine Studie von Oxford Economics im Auftrag des bevh, die
    erstmals seit 2021 in klaren Kennzahlen den Beitrag der Branche zum
    Wirtschaftsstandort deutlich macht. "Das Wachstum digitaler Handelsunternehmen
    ist sensationell in einem Land, dessen klassischen Industrien in der gleichen
    Zeit von Unsicherheit und Jobängsten geprägt sind", fasst Daniela Bleimaier vom
    bevh die Ergebnisse zusammen. Obwohl es in den vergangenen Jahren zu einer
    Konsolidierung im B2C-Onlinehandel kam, sei der E-Commerce heute gerade für
    kleine und mittelgroße Unternehmen unerlässlich, um zu wachsen und
    internationale Märkte zu erschließen.

    Die Branche in Zahlen: Im Jahr 2024 gab es insgesamt etwa 140.000 digitale
    Handelsunternehmen (B2C und B2B) in Deutschland, die einen Umsatz von 650 Mrd.
    Euro erwirtschafteten (davon 530 Mrd. Euro im B2B-Bereich). Die direkte
    Bruttowertschöpfung dieser Unternehmen ist seit dem Jahr 2019 um 81 Prozent
    gestiegen - fast viermal schneller als das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP)
    im selben Zeitraum (+22 Prozent). Einschließlich ihrer Beschaffungsausgaben und
    anderer indirekter Effekte trugen die Unternehmen vergangenes Jahr 308
    Milliarden Euro zum deutschen BIP (4,33 Billionen Euro) bei, was einem Anteil
    von 7,1 Prozent entspricht. Betrachtet man nur den direkten Beitrag, betrug der
    Anteil 3 Prozent des deutschen BIP. Erheblich ist auch der Effekt auf den
    Arbeitsmarkt: 997.000 Menschen waren vergangenes Jahr direkt in digitalen
    Handelsunternehmen beschäftigt, mehr als in der Automobilindustrie, die nach
    mehreren Jahren mit Beschäftigungsabbau 772.900 Menschen beschäftigte (https://w
    ww.vda.de/de/themen/Automobil-Insight-2024/Beschaeftigung-der-deutschen-Automobi
    lindustrie-2024) . Einschließlich jener Branchen, die vom E-Commerce abhängen
    (indirekte oder induzierte Beschäftigung), beispielsweise Logistikdienstleister,
    sichern Unternehmen aus dem E-Commerce 2,94 Mio. Arbeitsplätze in Deutschland.
    Das sind doppelt so viele Menschen wie in München leben.

    DOWNLOAD DER VOLLSTÄNDIGEN STUDIE
    (https://bevh.org/daten-studien/studie-impact-of-e-commerce)

    Deutschland wird zur Plattformökonomie

    "Plattformen sind zum Motor der deutschen Wirtschaft geworden und lösen
    traditionelle Wertschöpfungsmodelle ab", so Daniela Bleimaier. Die Bündelung von
    Angebot und Nachfrage erzeuge mit jeder Transaktion wertvolles Wissen auf deren
    Basis neue, datengetriebene Geschäftsmodelle entwickelt werden. Auch in Nischen
    entstehen genügend große Datenmengen, um daraus Muster, Märkte und Möglichkeiten
    zu entdecken - neuerdings auch mit künstlicher Intelligenz. Tatsächlich zeigt
    sich, dass vor allem kleine und mittelständische Unternehmen auf Plattformen
    aktiv sind. Bis zu 66 Prozent von ihnen verkaufen der Studie zufolge über
    Marktplätze - deutlich mehr als Großunternehmen (40 Prozent). Insgesamt wird
    bereits ein Viertel des Umsatzes kleiner und mittlerer Unternehmen über digitale
    Wege generiert.

    Im Geschäft mit privaten Endverbrauchern stehen Online-Marktplätze seit Jahren
    für mehr als die Hälfte des gesamten E-Commerce-Umsatzes. Zuletzt verdrängte der
    Plattformbetreiber Scout24 die Porsche AG (https://www.tagesschau.de/wirtschaft/
    finanzen/dax-indexaenderungen-porsche-100.html) aus dem Leitindex DAX der
    größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland.

    Politik darf Aufschwung nicht weiter bremsen

    "Deutschland sucht seit Jahren nach Wegen zurück zum Wachstum. Der E-Commerce
    hat einen gefunden. Wir gehen ihn allerdings zu langsam", sagt Bleimaier. Die
    Kernaufgabe der Politik sei es, in der wirtschaftliche schwierigen Lage dafür zu
    sorgen, dass Unternehmen in Deutschland nicht durch noch mehr Bürokratie
    ausgebremst werden. Anstatt europäische Vorgaben durch zusätzliche nationale
    Auflagen zu verschärfen, sollte Deutschland für eine praxisnahe,
    investitionsfreundliche Umsetzung eintreten. Je mehr geopolitische Risiken
    zunehmen, desto wichtiger werde es, den europäischen Binnenmarkt zu stärken,
    nationalen Regelungswut einzuhegen und endlich für fairen Wettbewerb mit
    Plattformen aus Drittstaaten zu sorgen.

