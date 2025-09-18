Kartellamt billigt Übernahme von Mediamarkt-Saturn-Mutter Ceconomy
- Bundeskartellamt genehmigt JD.com-Einstieg bei Ceconomy.
- JD.com hat in Deutschland kaum wettbewerbliche Berührungspunkte.
- Bundeswirtschaftsministerin kann Veto bei Sicherheitsbedenken einlegen.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das Bundeskartellamt hat keine Bedenken gegen den Einstieg des chinesischen Konzerns JD.com bei Europas größtem Elektronik-Fachhändler Mediamarkt-Saturn. Die deutsche Wettbewerbsbehörde hat den Erwerb der Mediamarkt-Saturn-Mutter Ceconomy freigegeben.
Der chinesische E-Commerce-Riese JD.com will bei Ceconomy neuer Mehrheitsaktionär werden. Das Angebot entspricht einem Unternehmenswert von 4 Milliarden Euro.
"Kaum in Deutschland aktiv"
Der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mundt, sagte, JD.com sei bislang nur in sehr geringem Umfang in Deutschland aktiv. "Der Zusammenschluss weist deshalb nur wenige wettbewerbliche Berührungspunkte auf und gibt keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken."
In trockenen Tüchern ist der Deal damit aber noch nicht. Das Bundeskartellamt ist nämlich ausschließlich für die Prüfung der wettbewerblichen Auswirkungen von Fusionen und Übernahmen zuständig. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) könnte noch ein Veto einlegen, wenn sie sicherheitspolitische Bedenken gegen den Deal haben sollte.
JD.com ist groß: 159 Milliarden US-Dollar Umsatz
JD.com mit einem Jahresumsatz von knapp 159 Milliarden US-Dollar (2024) sieht sich als "ein weltweit führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit einer Lieferkette als Kernstück und Chinas größter Einzelhändler nach Umsatz". Als bekannte Stärken von JD.com gelten die eigene Logistik und technologische Kompetenz.
Ceconomy beschäftigt weltweit rund 50.000 Menschen
Ceconomy ist laut Geschäftsbericht mit mehr als 1.000 Märkten in elf europäischen Ländern präsent, knapp 400 davon liegen in Deutschland. Im jüngsten vollständigen Geschäftsjahr 2023/24 (bis Ende September) erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 22,4 Milliarden Euro, von dem ein knappes Viertel auf das Onlinegeschäft entfiel. Weltweit beschäftigte der Konzern Ende September 2024 rund 50.000 Menschen, davon rund 17.000 in Deutschland.
Das Bundeskartellamt verwies nun darauf, dass die Ceconomy unter den Hauptmarken MediaMarkt und Saturn mit einem deutschlandweiten Filialnetz sowie im Onlinehandel tätig sei. JD.com sei dagegen insbesondere in den Bereichen Onlinehandel und E-Commerce-Logistik aktiv. In Europa sei die chinesische Unternehmensgruppe bisher nur in geringem Umfang tätig, etwa mit Onlineshops unter der Marke joybuy./chd/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JD.com Aktie
Die JD.com Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 4,43 auf Tradegate (18. September 2025, 12:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JD.com Aktie um +1,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,55 %.
Die Marktkapitalisierung von JD.com bezifferte sich zuletzt auf 41,83 Mrd..
JD.com zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,9621. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8100 %.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu CECONOMY - 725750 - DE0007257503
Das denkt die wallstreetONLINE Community über CECONOMY. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Gut geschrieben von Dir, aber:
- Ceconomy wird nicht verkauft, sondern von JD gekauft (die Initiative ging nicht von den Altaktionären aus).
- "Einschreiten der Politik" bei einem Unterhaltungselektronik-Händler - warum denn das, sind von Mediamarkt etwa die Sicherheitsinteressen der EU berührt? Da sehe ich keinerlei Gründe und Handhabe. Besser wäre es gewesen, wenn bei der Übernahme von kuka Robotern an die Chinesen der Staat mal eingeschritten wäre ... Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif
Bzgl. Wandelanleihe haben sich Convergenta/Kellerhals zur Nichtausübung verpflichtet (siehe Angebot S. 35, Punkt 8.3.7).
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-09/66321383-eqs-news-jingdong-holding-germany-gmbh-jd-com-kuendigt-beginn-der-annahmefrist-des-freiwilligen-oeffentlichen-uebernahmeangebots-fuer-ceconomy-ag-an-022.htm
Ceconomy peilen schon für das Geschäftsjahr 2025/26 ja einen bereinigten, operativen Gewinn (adjusted EBIT) in Höhe von 500 Mio.€ an , was der höchste operative Gewinn seit Ceconomy´s Eigenständigkeit (seit der Abspaltung von der Metro in 2017) entsprechen würde. Ich bin nicht (freiwillig) bereit, nach 5 Jahren erfolgreicher Restrukturierung, meine Anteile für so eine "recht niedrige Bewertung" abzugeben, jetzt wo man unmittelbar davor ist, die Früchte dieser harten Arbeit zu ernten! JD.com wollen Ceconomy (inkl. deren 22% an Fnac Darty!) für nur 2,2 Mrd.€ übernehmen. Eine faire Bewertung, die auch diese Beteiligung an Fnac-Darty, wie auch die mittelfristigen Aussichten von Ceconomy angemessen berücksichtigen würde, sehe ich persönlich NICHT bei unter 3 Mrd.€ ...