Kartellamt billigt Übernahme von Mediamarkt-Saturn-Mutter Ceconomy

"Dies entspricht einer Prämie von ca. 42,6% ... Damit bietet das Angebot den bestehenden Aktionären kurzfristige Liquidität und die Möglichkeit, ein langfristiges Wertpotenzial vorzeitig zu realisieren." Diesen Satz finde ich fast schon dreist! Ich persönlich empfinde das Angebot (4,60€ je Aktie) nämlich als deutlich zu niedrig und werde daher meine Anteile auch definitiv NICHT andienen! Gerade eben weil ja - meiner Ansicht nach - das "langfristige Potenzial von Ceconomy" NICHT entsprechend berücksichtigt wird!





Ceconomy peilen schon für das Geschäftsjahr 2025/26 ja einen bereinigten, operativen Gewinn (adjusted EBIT) in Höhe von 500 Mio.€ an , was der höchste operative Gewinn seit Ceconomy´s Eigenständigkeit (seit der Abspaltung von der Metro in 2017) entsprechen würde. Ich bin nicht (freiwillig) bereit, nach 5 Jahren erfolgreicher Restrukturierung, meine Anteile für so eine "recht niedrige Bewertung" abzugeben, jetzt wo man unmittelbar davor ist, die Früchte dieser harten Arbeit zu ernten! JD.com wollen Ceconomy (inkl. deren 22% an Fnac Darty!) für nur 2,2 Mrd.€ übernehmen. Eine faire Bewertung, die auch diese Beteiligung an Fnac-Darty, wie auch die mittelfristigen Aussichten von Ceconomy angemessen berücksichtigen würde, sehe ich persönlich NICHT bei unter 3 Mrd.€ ...





Wenn der Herr aus China meine Ceconomy-Anteile also haben will, muss er mir entweder ein deutlich besseres Angebot unterbreiten,

oder mich per Squeeze-Out rausdrängen! "Kampflos" bekommt er meine Ceconomy-Anteile zu (4,60€ je Aktie) jedenfalls NICHT!





Und auch wenn ein Delisting "angedacht" ist (und damit auch schon Druck aufgebaut werden soll), so kann dessen Beschluss erst NACH dem aktuellen Übernahmeangebot getroffen werden! Ergo wird erst NACH Ablauf der Annahmefrist (und erfolgter Mehrheitsübernahme) ein Delisting-Beschluss möglich ...

und dieser zieht nach WPüG zwingend ein weiteres Übernahmeangebot nach sich, das den noch übrigen Aktionären unterbreitet werden muss, bevor es überhaupt ein solches Delisting geben kann! Und genau das werde ich auch abwarten!

Denn auch dieses darf dann nicht niedriger liegen, als der Kurs der letzten 6 Monate!





Mit 4,60€ wäre ich zwar fast 75% im Plus, dennoch lehne ich dieses Angebot - für mich persönlich - als zu niedrig ab!

Dieses Angebot reflektiert weder die operativen Fortschritte der letzten Jahre, noch die mittelfrsitigen Aussichten/Chancen von Ceconomy.

Dafür sind mir die gebotenen 2 Milliarden Euro (exklusive der Fnac-Darty-Beteiligung) für Ceconomy einfach zu wenig.

Selbst während der Corona-Zeit lag der Kurs von Ceconomy zeitweise höher!

Und für das kommende Geschäftsjahr (das schon in 4 Wochen beginnt!) peilt das Unternehmen einen "operativen Rekordgewinn" (500 Mio.€ adj. EBIT) an ...





So ein operatives Ergebnis (adjusted EBIT) hat Ceconomy nicht mal vor Corona eingefahren!







