Zalando an Dax-Spitze - Großaktionär kauft zu

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 23.641 auf Ariva Indikation (18. September 2025, 12:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +6,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,44 %.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 7,23 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +9,49 %/+89,78 % bedeutet.