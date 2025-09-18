    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    AKTIE IM FOKUS

    273 Aufrufe 273 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zalando an Dax-Spitze - Großaktionär kauft zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Zalando-Aktien steigen um 4,7 Prozent im DAX.
    • Höchster Stand seit Ende Juli, Minus bei 16,5 %.
    • Großaktionär Povlsen kauft Aktien für 9,7 Mio. Euro.
    AKTIE IM FOKUS - Zalando an Dax-Spitze - Großaktionär kauft zu
    Foto: Bodo Marks - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Zalando haben am Donnerstag mit plus 4,7 Prozent die Dax -Spitze erobert. Sie erreichten damit zudem den höchsten Stand seit Ende Juli und dämmten ihr Minus im laufenden Jahr auf 16,5 Prozent ein.

    Der Online-Modehändler gab bekannt, dass der Großaktionär und Aufsichtsrat Anders Holch Povlsen am vergangenen Freitag in mehreren Transaktionen Aktien im Wert von über 9,7 Millionen Euro gekauft hat. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg ist Povlsen mit mehr als zehn Prozent größter Einzelaktionär bei Zalando und verfügt über ein Nettovermögen von rund 6,9 Milliarden US-Dollar./gl/jha/

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.225,89€
    Basispreis
    16,24
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.088,81€
    Basispreis
    15,44
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zalando

    +5,87 %
    +6,28 %
    +15,44 %
    -4,06 %
    +4,83 %
    +23,83 %
    -64,28 %
    -7,65 %
    +18,36 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 23.641 auf Ariva Indikation (18. September 2025, 12:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +6,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 7,23 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +9,49 %/+89,78 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Zalando. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Zalando an Dax-Spitze - Großaktionär kauft zu Die Aktien von Zalando haben am Donnerstag mit plus 4,7 Prozent die Dax -Spitze erobert. Sie erreichten damit zudem den höchsten Stand seit Ende Juli und dämmten ihr Minus im laufenden Jahr auf 16,5 Prozent ein. Der Online-Modehändler gab …