AKTIE IM FOKUS
Zalando an Dax-Spitze - Großaktionär kauft zu
- Zalando-Aktien steigen um 4,7 Prozent im DAX.
- Höchster Stand seit Ende Juli, Minus bei 16,5 %.
- Großaktionär Povlsen kauft Aktien für 9,7 Mio. Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Zalando haben am Donnerstag mit plus 4,7 Prozent die Dax -Spitze erobert. Sie erreichten damit zudem den höchsten Stand seit Ende Juli und dämmten ihr Minus im laufenden Jahr auf 16,5 Prozent ein.
Der Online-Modehändler gab bekannt, dass der Großaktionär und Aufsichtsrat Anders Holch Povlsen am vergangenen Freitag in mehreren Transaktionen Aktien im Wert von über 9,7 Millionen Euro gekauft hat. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg ist Povlsen mit mehr als zehn Prozent größter Einzelaktionär bei Zalando und verfügt über ein Nettovermögen von rund 6,9 Milliarden US-Dollar./gl/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 23.641 auf Ariva Indikation (18. September 2025, 12:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +6,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,44 %.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 7,23 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +9,49 %/+89,78 % bedeutet.
