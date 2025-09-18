Aurionpro Solutions sichert sich einen bahnbrechenden europäischen Deal; Partnerschaft mit einem führenden britischen Finanzinstitut für den Einsatz einer hochmodernen KI-nativen Kreditbewertungsplattform

London (ots/PRNewswire) - Aurionpro Solutions Limited, ein weltweit führender

Anbieter von Unternehmenstechnologien, hat seine europäische Marktexpansion

durch einen strategischen Gewinn mit einem führenden britischen Finanzinstitut

bekannt gegeben. Diese Ankündigung folgt auf das historische Handelsabkommen

zwischen dem Vereinigten Königreich und Indien , das im Juli 2025 unterzeichnet

wurde. Im Rahmen dieser Expansion investiert Aurionpro mehr als 20 Millionen

Pfund, um seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich zu eröffnen und in den

nächsten drei Jahren mehr als 150 hochwertige Arbeitsplätze an mehreren

Standorten in Großbritannien zu schaffen.



Dies ist die erste in einer Reihe strategischer KI-nativer Einsätzen für

Unternehmen, die Aurionpro durch seine Integro Lending Suite und

Arya.ai-Funktionen auf den Markt bringt. Aurionpro wird die intelligenten

Kreditbewertungsfunktionen von Arya.ai einsetzen sowie die traditionellen

Systeme des Instituts durch eine KI-native Lösung ersetzen, um die

Kreditprüfungsprozesse zu vereinfachen, das operative Risiko zu verringern und

dem Institut eine effiziente Skalierung zu ermöglichen.





Das Unternehmen plant außerdem die Einrichtung von KI-gestützten Forschungs- und

Entwicklungslabors in Zusammenarbeit mit führenden Universitäten des Vereinigten

Königreichs, um Verkehrstechnologien der nächsten Generation zu entwickeln sowie

eine führende Rolle in der globalen Safe-Superintelligence-Bewegung (SSI) zu

übernehmen, um sicherzustellen, dass KI sicher, transparent und ethisch korrekt

entwickelt wird.



"Dies ist ein entscheidender Schritt auf unserer globalen Fintech-Reise", sagte

Deekshith Marla, Mitbegründer von Arya.ai - ein Aurionpro-Unternehmen . "Durch

die Kombination unseres umfangreichen Fachwissens im Bereich der Kreditvergabe

mit den hochmodernen KI-Fähigkeiten von Arya.ai unterstützen wir Finanzinstitute

bei der Umstellung von traditionellen workflowbasierten Prozessen auf

KI-basierte Entscheidungen. Dieser erste Einsatz in Europa unterstreicht unseren

Einsatz für die Neugestaltung von Kreditökosystemen weltweit."



Informationen zu Aurionpro Solutions:



Aurionpro Solutions Ltd. (BSE: 532668) (NSE: AURIONPRO) ist ein weltweit

führendes Unternehmen im Bereich der Unternehmenstechnologie, das durch

tiefgreifende IPs und skalierbare Produkte Pionierarbeit im Bereich der

intuitiven Technologie leistet. Mit einer starken Präsenz in den Bereichen

Banken, Zahlungsverkehr, Mobilität, Versicherungen, Verkehr, Rechenzentren und

Behörden setzt Aurionpro neue Maßstäbe für KI-Innovationen sowie deren

Auswirkungen. Sein B2E-Ansatz (Business-to-Ecosystem) unterstützt ganze

Ökosysteme und fördert Wachstum, Wandel und Skalierung über vernetzte

Wertschöpfungsketten. Unterstützt von mehr als 3000 Experten und einer globalen

Denkweise ist Aurionpro darauf ausgerichtet, die nächste Generation anzuführen.



