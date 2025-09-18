    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Aurionpro Solutions sichert sich einen bahnbrechenden europäischen Deal; Partnerschaft mit einem führenden britischen Finanzinstitut für den Einsatz einer hochmodernen KI-nativen Kreditbewertungsplattform

    London (ots/PRNewswire) - Aurionpro Solutions Limited, ein weltweit führender
    Anbieter von Unternehmenstechnologien, hat seine europäische Marktexpansion
    durch einen strategischen Gewinn mit einem führenden britischen Finanzinstitut
    bekannt gegeben. Diese Ankündigung folgt auf das historische Handelsabkommen
    zwischen dem Vereinigten Königreich und Indien , das im Juli 2025 unterzeichnet
    wurde. Im Rahmen dieser Expansion investiert Aurionpro mehr als 20 Millionen
    Pfund, um seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich zu eröffnen und in den
    nächsten drei Jahren mehr als 150 hochwertige Arbeitsplätze an mehreren
    Standorten in Großbritannien zu schaffen.

    Dies ist die erste in einer Reihe strategischer KI-nativer Einsätzen für
    Unternehmen, die Aurionpro durch seine Integro Lending Suite und
    Arya.ai-Funktionen auf den Markt bringt. Aurionpro wird die intelligenten
    Kreditbewertungsfunktionen von Arya.ai einsetzen sowie die traditionellen
    Systeme des Instituts durch eine KI-native Lösung ersetzen, um die
    Kreditprüfungsprozesse zu vereinfachen, das operative Risiko zu verringern und
    dem Institut eine effiziente Skalierung zu ermöglichen.

    Das Unternehmen plant außerdem die Einrichtung von KI-gestützten Forschungs- und
    Entwicklungslabors in Zusammenarbeit mit führenden Universitäten des Vereinigten
    Königreichs, um Verkehrstechnologien der nächsten Generation zu entwickeln sowie
    eine führende Rolle in der globalen Safe-Superintelligence-Bewegung (SSI) zu
    übernehmen, um sicherzustellen, dass KI sicher, transparent und ethisch korrekt
    entwickelt wird.

    "Dies ist ein entscheidender Schritt auf unserer globalen Fintech-Reise", sagte
    Deekshith Marla, Mitbegründer von Arya.ai - ein Aurionpro-Unternehmen . "Durch
    die Kombination unseres umfangreichen Fachwissens im Bereich der Kreditvergabe
    mit den hochmodernen KI-Fähigkeiten von Arya.ai unterstützen wir Finanzinstitute
    bei der Umstellung von traditionellen workflowbasierten Prozessen auf
    KI-basierte Entscheidungen. Dieser erste Einsatz in Europa unterstreicht unseren
    Einsatz für die Neugestaltung von Kreditökosystemen weltweit."

    Informationen zu Aurionpro Solutions:

    Aurionpro Solutions Ltd. (BSE: 532668) (NSE: AURIONPRO) ist ein weltweit
    führendes Unternehmen im Bereich der Unternehmenstechnologie, das durch
    tiefgreifende IPs und skalierbare Produkte Pionierarbeit im Bereich der
    intuitiven Technologie leistet. Mit einer starken Präsenz in den Bereichen
    Banken, Zahlungsverkehr, Mobilität, Versicherungen, Verkehr, Rechenzentren und
    Behörden setzt Aurionpro neue Maßstäbe für KI-Innovationen sowie deren
    Auswirkungen. Sein B2E-Ansatz (Business-to-Ecosystem) unterstützt ganze
    Ökosysteme und fördert Wachstum, Wandel und Skalierung über vernetzte
    Wertschöpfungsketten. Unterstützt von mehr als 3000 Experten und einer globalen
    Denkweise ist Aurionpro darauf ausgerichtet, die nächste Generation anzuführen.

    Besuchen Sie http://www.aurionpro.com/

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Himanshu Gonsola |
    mailto:himanshu.gonsola@adfactorspr.com

    Ninad Kelkar |
    file:///C:/Users/janbal.dharmaraj/Downloads/investor@aurionpro.com

    Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2775261/Aurionpro_Solutions_Logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/aurionpro-soluti
    ons-sichert-sich-einen-bahnbrechenden-europaischen-deal-partnerschaft-mit-einem-
    fuhrenden-britischen-finanzinstitut-fur-den-einsatz-einer-hochmodernen-ki-native
    n-kreditbewertungsplattform-302560319.html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180982/6120218
    OTS: Aurionpro Solutions




