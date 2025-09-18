Aurionpro Solutions sichert sich einen bahnbrechenden europäischen Deal; Partnerschaft mit einem führenden britischen Finanzinstitut für den Einsatz einer hochmodernen KI-nativen Kreditbewertungsplattform
London (ots/PRNewswire) - Aurionpro Solutions Limited, ein weltweit führender
Anbieter von Unternehmenstechnologien, hat seine europäische Marktexpansion
durch einen strategischen Gewinn mit einem führenden britischen Finanzinstitut
bekannt gegeben. Diese Ankündigung folgt auf das historische Handelsabkommen
zwischen dem Vereinigten Königreich und Indien , das im Juli 2025 unterzeichnet
wurde. Im Rahmen dieser Expansion investiert Aurionpro mehr als 20 Millionen
Pfund, um seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich zu eröffnen und in den
nächsten drei Jahren mehr als 150 hochwertige Arbeitsplätze an mehreren
Standorten in Großbritannien zu schaffen.
Dies ist die erste in einer Reihe strategischer KI-nativer Einsätzen für
Unternehmen, die Aurionpro durch seine Integro Lending Suite und
Arya.ai-Funktionen auf den Markt bringt. Aurionpro wird die intelligenten
Kreditbewertungsfunktionen von Arya.ai einsetzen sowie die traditionellen
Systeme des Instituts durch eine KI-native Lösung ersetzen, um die
Kreditprüfungsprozesse zu vereinfachen, das operative Risiko zu verringern und
dem Institut eine effiziente Skalierung zu ermöglichen.
Anbieter von Unternehmenstechnologien, hat seine europäische Marktexpansion
durch einen strategischen Gewinn mit einem führenden britischen Finanzinstitut
bekannt gegeben. Diese Ankündigung folgt auf das historische Handelsabkommen
zwischen dem Vereinigten Königreich und Indien , das im Juli 2025 unterzeichnet
wurde. Im Rahmen dieser Expansion investiert Aurionpro mehr als 20 Millionen
Pfund, um seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich zu eröffnen und in den
nächsten drei Jahren mehr als 150 hochwertige Arbeitsplätze an mehreren
Standorten in Großbritannien zu schaffen.
Dies ist die erste in einer Reihe strategischer KI-nativer Einsätzen für
Unternehmen, die Aurionpro durch seine Integro Lending Suite und
Arya.ai-Funktionen auf den Markt bringt. Aurionpro wird die intelligenten
Kreditbewertungsfunktionen von Arya.ai einsetzen sowie die traditionellen
Systeme des Instituts durch eine KI-native Lösung ersetzen, um die
Kreditprüfungsprozesse zu vereinfachen, das operative Risiko zu verringern und
dem Institut eine effiziente Skalierung zu ermöglichen.
Das Unternehmen plant außerdem die Einrichtung von KI-gestützten Forschungs- und
Entwicklungslabors in Zusammenarbeit mit führenden Universitäten des Vereinigten
Königreichs, um Verkehrstechnologien der nächsten Generation zu entwickeln sowie
eine führende Rolle in der globalen Safe-Superintelligence-Bewegung (SSI) zu
übernehmen, um sicherzustellen, dass KI sicher, transparent und ethisch korrekt
entwickelt wird.
"Dies ist ein entscheidender Schritt auf unserer globalen Fintech-Reise", sagte
Deekshith Marla, Mitbegründer von Arya.ai - ein Aurionpro-Unternehmen . "Durch
die Kombination unseres umfangreichen Fachwissens im Bereich der Kreditvergabe
mit den hochmodernen KI-Fähigkeiten von Arya.ai unterstützen wir Finanzinstitute
bei der Umstellung von traditionellen workflowbasierten Prozessen auf
KI-basierte Entscheidungen. Dieser erste Einsatz in Europa unterstreicht unseren
Einsatz für die Neugestaltung von Kreditökosystemen weltweit."
Informationen zu Aurionpro Solutions:
Aurionpro Solutions Ltd. (BSE: 532668) (NSE: AURIONPRO) ist ein weltweit
führendes Unternehmen im Bereich der Unternehmenstechnologie, das durch
tiefgreifende IPs und skalierbare Produkte Pionierarbeit im Bereich der
intuitiven Technologie leistet. Mit einer starken Präsenz in den Bereichen
Banken, Zahlungsverkehr, Mobilität, Versicherungen, Verkehr, Rechenzentren und
Behörden setzt Aurionpro neue Maßstäbe für KI-Innovationen sowie deren
Auswirkungen. Sein B2E-Ansatz (Business-to-Ecosystem) unterstützt ganze
Ökosysteme und fördert Wachstum, Wandel und Skalierung über vernetzte
Wertschöpfungsketten. Unterstützt von mehr als 3000 Experten und einer globalen
Denkweise ist Aurionpro darauf ausgerichtet, die nächste Generation anzuführen.
Besuchen Sie http://www.aurionpro.com/
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Himanshu Gonsola |
mailto:himanshu.gonsola@adfactorspr.com
Ninad Kelkar |
file:///C:/Users/janbal.dharmaraj/Downloads/investor@aurionpro.com
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2775261/Aurionpro_Solutions_Logo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/aurionpro-soluti
ons-sichert-sich-einen-bahnbrechenden-europaischen-deal-partnerschaft-mit-einem-
fuhrenden-britischen-finanzinstitut-fur-den-einsatz-einer-hochmodernen-ki-native
n-kreditbewertungsplattform-302560319.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180982/6120218
OTS: Aurionpro Solutions
Entwicklungslabors in Zusammenarbeit mit führenden Universitäten des Vereinigten
Königreichs, um Verkehrstechnologien der nächsten Generation zu entwickeln sowie
eine führende Rolle in der globalen Safe-Superintelligence-Bewegung (SSI) zu
übernehmen, um sicherzustellen, dass KI sicher, transparent und ethisch korrekt
entwickelt wird.
"Dies ist ein entscheidender Schritt auf unserer globalen Fintech-Reise", sagte
Deekshith Marla, Mitbegründer von Arya.ai - ein Aurionpro-Unternehmen . "Durch
die Kombination unseres umfangreichen Fachwissens im Bereich der Kreditvergabe
mit den hochmodernen KI-Fähigkeiten von Arya.ai unterstützen wir Finanzinstitute
bei der Umstellung von traditionellen workflowbasierten Prozessen auf
KI-basierte Entscheidungen. Dieser erste Einsatz in Europa unterstreicht unseren
Einsatz für die Neugestaltung von Kreditökosystemen weltweit."
Informationen zu Aurionpro Solutions:
Aurionpro Solutions Ltd. (BSE: 532668) (NSE: AURIONPRO) ist ein weltweit
führendes Unternehmen im Bereich der Unternehmenstechnologie, das durch
tiefgreifende IPs und skalierbare Produkte Pionierarbeit im Bereich der
intuitiven Technologie leistet. Mit einer starken Präsenz in den Bereichen
Banken, Zahlungsverkehr, Mobilität, Versicherungen, Verkehr, Rechenzentren und
Behörden setzt Aurionpro neue Maßstäbe für KI-Innovationen sowie deren
Auswirkungen. Sein B2E-Ansatz (Business-to-Ecosystem) unterstützt ganze
Ökosysteme und fördert Wachstum, Wandel und Skalierung über vernetzte
Wertschöpfungsketten. Unterstützt von mehr als 3000 Experten und einer globalen
Denkweise ist Aurionpro darauf ausgerichtet, die nächste Generation anzuführen.
Besuchen Sie http://www.aurionpro.com/
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Himanshu Gonsola |
mailto:himanshu.gonsola@adfactorspr.com
Ninad Kelkar |
file:///C:/Users/janbal.dharmaraj/Downloads/investor@aurionpro.com
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2775261/Aurionpro_Solutions_Logo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/aurionpro-soluti
ons-sichert-sich-einen-bahnbrechenden-europaischen-deal-partnerschaft-mit-einem-
fuhrenden-britischen-finanzinstitut-fur-den-einsatz-einer-hochmodernen-ki-native
n-kreditbewertungsplattform-302560319.html
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180982/6120218
OTS: Aurionpro Solutions
Autor folgen