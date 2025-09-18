Mr. Lodge GmbH fasst Angebot für Firmenkunden in einem zentralen Servicebereich zusammen (FOTO)

München (ots) - Mr. Lodge bündelt seine langjährige Expertise in der Vermittlung

von möbliertem Wohnraum für Mitarbeiter von Unternehmen und präsentiert diesen

Service nun in einem eigenständigen Firmenkundenbereich auf der Website. Ziel

ist es, eine zentrale Anlaufstelle zu schaffen, die Unternehmen einen einfachen,

schnellen und transparenten Zugang zu einem seit Jahren bewährten Service

bietet.



Vermittlung von Wohnraum als strategischer Vorteil im Recruiting





Der Wohnungsmarkt in München ist angespannt - und das hat direkte Auswirkungen

auf die Personalgewinnung. Wohnungen für Mitarbeiter sind längst mehr als ein

organisatorisches Detail: Sie werden zum entscheidenden Benefit für Recruiting,

Onboarding und Mitarbeiterbindung.



Mit dem neuen Firmenkundenbereich rückt Mr. Lodge die Bedürfnisse von

Personalabteilungen und HR-Verantwortlichen in den Vordergrund:



"München ist eine der wirtschaftsstärksten Regionen Europas - und gerade deshalb

braucht es Lösungen für die Wohnungsfrage. Wohnungen sind mehr als nur ein Dach

über dem Kopf: Sie sind ein entscheidender Erfolgsfaktor für Unternehmen und die

Zukunftsfähigkeit des Standorts", betont Norbert Verbücheln, Geschäftsführer der

Mr. Lodge GmbH.



Klarheit und Effizienz für HR-Abteilungen



Mit einer klar abgegrenzten Firmenkundensparte und den Bereichsleitern

Vermietung Doris Palmiero und Felix Zenko als eindeutige Ansprechpartner wird

die Zusammenarbeit für Unternehmen noch einfacher. Ziel ist es, den

HR-Abteilungen schnelle, professionelle und transparente Prozesse rund um die

Wohnungssuche für Mitarbeiter zu ermöglichen. Damit unterstützt Mr. Lodge

Unternehmen, den organisatorischen Aufwand spürbar zu reduzieren und die

Unterbringung von Mitarbeitern effizient zu gestalten - von der Auswahl

geprüfter Apartments bis hin zu mehrsprachiger Betreuung.



Bewährter Service mit neuer Sichtbarkeit



Das Wohnungsangebot für Mitarbeiter namhafter Firmen ist bei Mr. Lodge seit

vielen Jahren etabliert und professionell betreut. In 20 Jahren wurden Wohnungen

für 40.000 Mitarbeiter vermittelt. Zahlreiche Unternehmen aus unterschiedlichen

Branchen schätzen insbesondere die schnelle Kommunikation und die

lösungsorientierte Zusammenarbeit mit dem Team von Mr. Lodge. Durch die

eigenständige Positionierung dieses Services erhält das Angebot nun den Rahmen,

den es verdient: mehr Sichtbarkeit, klare Strukturen, und eine passgenaue

Unterstützung der Zielgruppe.



Der Firmenkundenbereich ist über folgenden Link zu erreichen:



https://www.mrlodge.de/firmenservice



Über Mr. Lodge:



Die Mr. Lodge GmbH verfügt über eine mehr als 30-jährige Erfahrung im

Immobilienbereich. Die Geschäftsfelder des Unternehmens sind die Segmente

Verkauf von Wohnimmobilien und die Vermietung möblierter Wohnungen und Häuser.

Im Bereich Verkauf von Wohnimmobilien berät und unterstützt Mr. Lodge ca. 5.000

Immobilieneigentümer sowie weitere Privatkunden. Im Bereich Vermietung ist Mr.

Lodge mit ca. 2.300 vermittelten Wohnungen und Häusern pro Jahr der führende

Anbieter von möbliertem Wohnen auf Zeit im Großraum München sowie am Tegernsee

und im Oberland. Mr. Lodge beschäftigt über 80 Mitarbeiter und bietet die

Beratung in 24 Sprachen an. http://www.mrlodge.de



Pressekontakt:



Keil Kommunikation

Catrin Keil

Tel.: +49 89 74 11 85 495

mailto:catrinkeil@keilkommunikation.com



