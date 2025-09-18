Mr. Lodge GmbH fasst Angebot für Firmenkunden in einem zentralen Servicebereich zusammen (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    München (ots) - Mr. Lodge bündelt seine langjährige Expertise in der Vermittlung
    von möbliertem Wohnraum für Mitarbeiter von Unternehmen und präsentiert diesen
    Service nun in einem eigenständigen Firmenkundenbereich auf der Website. Ziel
    ist es, eine zentrale Anlaufstelle zu schaffen, die Unternehmen einen einfachen,
    schnellen und transparenten Zugang zu einem seit Jahren bewährten Service
    bietet.

    Vermittlung von Wohnraum als strategischer Vorteil im Recruiting

    Der Wohnungsmarkt in München ist angespannt - und das hat direkte Auswirkungen
    auf die Personalgewinnung. Wohnungen für Mitarbeiter sind längst mehr als ein
    organisatorisches Detail: Sie werden zum entscheidenden Benefit für Recruiting,
    Onboarding und Mitarbeiterbindung.

    Mit dem neuen Firmenkundenbereich rückt Mr. Lodge die Bedürfnisse von
    Personalabteilungen und HR-Verantwortlichen in den Vordergrund:

    "München ist eine der wirtschaftsstärksten Regionen Europas - und gerade deshalb
    braucht es Lösungen für die Wohnungsfrage. Wohnungen sind mehr als nur ein Dach
    über dem Kopf: Sie sind ein entscheidender Erfolgsfaktor für Unternehmen und die
    Zukunftsfähigkeit des Standorts", betont Norbert Verbücheln, Geschäftsführer der
    Mr. Lodge GmbH.

    Klarheit und Effizienz für HR-Abteilungen

    Mit einer klar abgegrenzten Firmenkundensparte und den Bereichsleitern
    Vermietung Doris Palmiero und Felix Zenko als eindeutige Ansprechpartner wird
    die Zusammenarbeit für Unternehmen noch einfacher. Ziel ist es, den
    HR-Abteilungen schnelle, professionelle und transparente Prozesse rund um die
    Wohnungssuche für Mitarbeiter zu ermöglichen. Damit unterstützt Mr. Lodge
    Unternehmen, den organisatorischen Aufwand spürbar zu reduzieren und die
    Unterbringung von Mitarbeitern effizient zu gestalten - von der Auswahl
    geprüfter Apartments bis hin zu mehrsprachiger Betreuung.

    Bewährter Service mit neuer Sichtbarkeit

    Das Wohnungsangebot für Mitarbeiter namhafter Firmen ist bei Mr. Lodge seit
    vielen Jahren etabliert und professionell betreut. In 20 Jahren wurden Wohnungen
    für 40.000 Mitarbeiter vermittelt. Zahlreiche Unternehmen aus unterschiedlichen
    Branchen schätzen insbesondere die schnelle Kommunikation und die
    lösungsorientierte Zusammenarbeit mit dem Team von Mr. Lodge. Durch die
    eigenständige Positionierung dieses Services erhält das Angebot nun den Rahmen,
    den es verdient: mehr Sichtbarkeit, klare Strukturen, und eine passgenaue
    Unterstützung der Zielgruppe.

    Der Firmenkundenbereich ist über folgenden Link zu erreichen:

    https://www.mrlodge.de/firmenservice

    Über Mr. Lodge:

    Die Mr. Lodge GmbH verfügt über eine mehr als 30-jährige Erfahrung im
    Immobilienbereich. Die Geschäftsfelder des Unternehmens sind die Segmente
    Verkauf von Wohnimmobilien und die Vermietung möblierter Wohnungen und Häuser.
    Im Bereich Verkauf von Wohnimmobilien berät und unterstützt Mr. Lodge ca. 5.000
    Immobilieneigentümer sowie weitere Privatkunden. Im Bereich Vermietung ist Mr.
    Lodge mit ca. 2.300 vermittelten Wohnungen und Häusern pro Jahr der führende
    Anbieter von möbliertem Wohnen auf Zeit im Großraum München sowie am Tegernsee
    und im Oberland. Mr. Lodge beschäftigt über 80 Mitarbeiter und bietet die
    Beratung in 24 Sprachen an. http://www.mrlodge.de

