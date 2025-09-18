Mr. Lodge GmbH fasst Angebot für Firmenkunden in einem zentralen Servicebereich zusammen (FOTO)
München (ots) - Mr. Lodge bündelt seine langjährige Expertise in der Vermittlung
von möbliertem Wohnraum für Mitarbeiter von Unternehmen und präsentiert diesen
Service nun in einem eigenständigen Firmenkundenbereich auf der Website. Ziel
ist es, eine zentrale Anlaufstelle zu schaffen, die Unternehmen einen einfachen,
schnellen und transparenten Zugang zu einem seit Jahren bewährten Service
bietet.
Vermittlung von Wohnraum als strategischer Vorteil im Recruiting
Vermittlung von Wohnraum als strategischer Vorteil im Recruiting
Der Wohnungsmarkt in München ist angespannt - und das hat direkte Auswirkungen
auf die Personalgewinnung. Wohnungen für Mitarbeiter sind längst mehr als ein
organisatorisches Detail: Sie werden zum entscheidenden Benefit für Recruiting,
Onboarding und Mitarbeiterbindung.
Mit dem neuen Firmenkundenbereich rückt Mr. Lodge die Bedürfnisse von
Personalabteilungen und HR-Verantwortlichen in den Vordergrund:
"München ist eine der wirtschaftsstärksten Regionen Europas - und gerade deshalb
braucht es Lösungen für die Wohnungsfrage. Wohnungen sind mehr als nur ein Dach
über dem Kopf: Sie sind ein entscheidender Erfolgsfaktor für Unternehmen und die
Zukunftsfähigkeit des Standorts", betont Norbert Verbücheln, Geschäftsführer der
Mr. Lodge GmbH.
Klarheit und Effizienz für HR-Abteilungen
Mit einer klar abgegrenzten Firmenkundensparte und den Bereichsleitern
Vermietung Doris Palmiero und Felix Zenko als eindeutige Ansprechpartner wird
die Zusammenarbeit für Unternehmen noch einfacher. Ziel ist es, den
HR-Abteilungen schnelle, professionelle und transparente Prozesse rund um die
Wohnungssuche für Mitarbeiter zu ermöglichen. Damit unterstützt Mr. Lodge
Unternehmen, den organisatorischen Aufwand spürbar zu reduzieren und die
Unterbringung von Mitarbeitern effizient zu gestalten - von der Auswahl
geprüfter Apartments bis hin zu mehrsprachiger Betreuung.
Bewährter Service mit neuer Sichtbarkeit
Das Wohnungsangebot für Mitarbeiter namhafter Firmen ist bei Mr. Lodge seit
vielen Jahren etabliert und professionell betreut. In 20 Jahren wurden Wohnungen
für 40.000 Mitarbeiter vermittelt. Zahlreiche Unternehmen aus unterschiedlichen
Branchen schätzen insbesondere die schnelle Kommunikation und die
lösungsorientierte Zusammenarbeit mit dem Team von Mr. Lodge. Durch die
eigenständige Positionierung dieses Services erhält das Angebot nun den Rahmen,
den es verdient: mehr Sichtbarkeit, klare Strukturen, und eine passgenaue
Unterstützung der Zielgruppe.
Der Firmenkundenbereich ist über folgenden Link zu erreichen:
https://www.mrlodge.de/firmenservice
Über Mr. Lodge:
Die Mr. Lodge GmbH verfügt über eine mehr als 30-jährige Erfahrung im
Immobilienbereich. Die Geschäftsfelder des Unternehmens sind die Segmente
Verkauf von Wohnimmobilien und die Vermietung möblierter Wohnungen und Häuser.
Im Bereich Verkauf von Wohnimmobilien berät und unterstützt Mr. Lodge ca. 5.000
Immobilieneigentümer sowie weitere Privatkunden. Im Bereich Vermietung ist Mr.
Lodge mit ca. 2.300 vermittelten Wohnungen und Häusern pro Jahr der führende
Anbieter von möbliertem Wohnen auf Zeit im Großraum München sowie am Tegernsee
und im Oberland. Mr. Lodge beschäftigt über 80 Mitarbeiter und bietet die
Beratung in 24 Sprachen an. http://www.mrlodge.de
Pressekontakt:
Keil Kommunikation
Catrin Keil
Tel.: +49 89 74 11 85 495
mailto:catrinkeil@keilkommunikation.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122776/6120220
OTS: Mr. Lodge GmbH
