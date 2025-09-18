RBC stuft EssilorLuxottica auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die erweiterte Angebotspalette an Datenbrillen (Smart Glasses) bei zugleich verbesserter Funktionalität sei zu begrüßen, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsatzentwicklung des Sehhilfen-Anbieters sollte im vierten Quartal davon profitieren./mf/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 02:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 02:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 274,3EUR auf Tradegate (18. September 2025, 12:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Piral Dadhania
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 290
Kursziel alt: 290
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
