RBC stuft EssilorLuxottica auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die erweiterte Angebotspalette an Datenbrillen (Smart Glasses) bei zugleich verbesserter Funktionalität sei zu begrüßen, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsatzentwicklung des Sehhilfen-Anbieters sollte im vierten Quartal davon profitieren./mf/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 02:15 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 02:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 274,3EUR auf Tradegate (18. September 2025, 12:35 Uhr) gehandelt.