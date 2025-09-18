    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Foxconn Interconnect Technology stellt neue Mobilitätsmarke vor

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    One Mobility

    Taipei (ots) - Foxconn Interconnect Technology (FIT), ein weltweit führender
    Anbieter von Konnektivitätslösungen und Tochterunternehmen der Hon Hai
    Technology Group, gab heute die Einführung seiner neuen Mobilitätsmarke One
    Mobility bekannt. Damit steigt FIT selbstbewusst in den Mobilitätsmarkt ein, der
    von transformativen Trends wie Elektrifizierung, Konnektivität und autonomem
    Fahren geprägt ist.

    Seit 2020 treibt FIT Innovationen mit seiner "3+3"-Strategie voran, zu deren
    zentralen Wachstumssäulen neben Elektrofahrzeugen auch 5G-AIoT und
    Audiotechnologien gehören. One Mobility positioniert das Unternehmen an der
    Schnittstelle von Innovationskraft in der Elektronik und Expertise im
    Automobilbereich.

    Ein neuer Standard in der Mobilitätsfertigung

    One Mobility agiert als Build-to-Print-Fertigungspartner und unterstützt
    Automobilkunden ganzheitlich - vom Konzeptdesign und Co-Entwicklung bis hin zur
    Großserienproduktion. Basierend auf über 90 Jahren deutscher
    Automobilingenieurskunst vereint die Marke präzise Fertigung mit modernster
    Elektroniktechnologie von FIT, um Innovationen für intelligente, elektrifizierte
    und vernetzte Mobilität zu beschleunigen.

    Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen, die Stromverteilungssysteme, Hoch-
    und Niederspannungsmodule, Sicherheits- und Zubehörkomponenten sowie
    fortschrittliche Ladesysteme umfassen - für Anwendungen in der Fahrzeugkabine
    sowie innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs. Über die Fertigung hinaus ist One
    Mobility auf Integrationskompetenz spezialisiert und verbindet Daten, Energie
    und Sensorik nahtlos, um die Möglichkeiten moderner Mobilität neu zu definieren.

    Weltweite Präsenz, Exzellenz mit Tradition

    Mit über 40 Standorten in Europa, Asien, Nordamerika sowie im Nahen Osten und
    Afrika arbeitet One Mobility mit führenden OEMs und Tier-1-Zulieferern zusammen.
    Das Unternehmen baut auf dem Erbe der zuvor erworbenen deutschen Marken
    Autokabel und Voltaira auf, die für Ingenieurskunst und Fertigungspräzision
    bekannt sind.

    Stimmen aus der Unternehmensführung

    "One Mobility ist mehr als nur eine Marke - es steht für Einheit, Innovation und
    Größe innerhalb der FIT-Gruppe", so Sidney Lu, CEO der FIT Group. "Sie vereint
    jahrzehntelange Automobil-Expertise mit den Fähigkeiten des weltweit größten
    Elektronikherstellers und liefert qualitativ hochwertige, kundenorientierte
    Lösungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg."

    "Automobilkunden benötigen einen echten Entwicklungs- und Produktionspartner",
    sagt Martin Weidlich, CEO der One Mobility GmbH. "Durch die Verbindung von
    tiefgreifendem Automobil-Know-how mit der Führungsrolle von FIT in der
    Elektronikbranche agieren wir schnell, denken anders und helfen unseren Kunden,
    in einer sich rasant verändernden Mobilitätslandschaft stets an der Spitze zu
    bleiben."

    Konnektivität weiter vorantreiben

    One Mobility spiegelt den Anspruch von FIT wider, eine treibende Kraft im
    globalen Mobilitätsökosystem zu sein. Die Marke bietet differenzierte
    Build-to-Print-Fähigkeiten sowie Design-to-Delivery-Unterstützung für
    Fahrzeugkomponenten, Module und Subsysteme der nächsten Generation.

    Über Foxconn Interconnect Technology (FIT Hon Teng)

    Foxconn Interconnect Technology (HKEX: 6088) wurde 2017 an der Hongkonger Börse
    notiert und ist der größte Hersteller von Steckverbindern für
    Unterhaltungselektronik in Asien. Während Steckverbinder nach wie vor das
    Kerngeschäft des Unternehmens bilden, ist es in den letzten Jahren strategisch
    in die Bereiche 5G AIoT, Mobilität und Audio expandiert und ist gleichzeitig in
    den Bereich der Verbrauchermarken eingestiegen. Weitere Informationen finden Sie
    auf der Website des Unternehmens unter http://www.fit-foxconn.com/ .

    Pressekontakt:

    Foxconn Interconnect Technology Group
    E-Mail: mailto:press.services@voltaira-group.com
    Folgen Sie uns auf Social Media: LinkedIn

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180983/6120237
    OTS: Foxconn Interconnect Technology




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Foxconn Interconnect Technology stellt neue Mobilitätsmarke vor One Mobility Foxconn Interconnect Technology (FIT), ein weltweit führender Anbieter von Konnektivitätslösungen und Tochterunternehmen der Hon Hai Technology Group, gab heute die Einführung seiner neuen Mobilitätsmarke One Mobility bekannt. Damit steigt FIT …