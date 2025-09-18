Taipei (ots) - Foxconn Interconnect Technology (FIT), ein weltweit führender

Anbieter von Konnektivitätslösungen und Tochterunternehmen der Hon Hai

Technology Group, gab heute die Einführung seiner neuen Mobilitätsmarke One

Mobility bekannt. Damit steigt FIT selbstbewusst in den Mobilitätsmarkt ein, der

von transformativen Trends wie Elektrifizierung, Konnektivität und autonomem

Fahren geprägt ist.



Seit 2020 treibt FIT Innovationen mit seiner "3+3"-Strategie voran, zu deren

zentralen Wachstumssäulen neben Elektrofahrzeugen auch 5G-AIoT und

Audiotechnologien gehören. One Mobility positioniert das Unternehmen an der

Schnittstelle von Innovationskraft in der Elektronik und Expertise im

Automobilbereich.





Ein neuer Standard in der Mobilitätsfertigung



One Mobility agiert als Build-to-Print-Fertigungspartner und unterstützt

Automobilkunden ganzheitlich - vom Konzeptdesign und Co-Entwicklung bis hin zur

Großserienproduktion. Basierend auf über 90 Jahren deutscher

Automobilingenieurskunst vereint die Marke präzise Fertigung mit modernster

Elektroniktechnologie von FIT, um Innovationen für intelligente, elektrifizierte

und vernetzte Mobilität zu beschleunigen.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen, die Stromverteilungssysteme, Hoch-

und Niederspannungsmodule, Sicherheits- und Zubehörkomponenten sowie

fortschrittliche Ladesysteme umfassen - für Anwendungen in der Fahrzeugkabine

sowie innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs. Über die Fertigung hinaus ist One

Mobility auf Integrationskompetenz spezialisiert und verbindet Daten, Energie

und Sensorik nahtlos, um die Möglichkeiten moderner Mobilität neu zu definieren.



Weltweite Präsenz, Exzellenz mit Tradition



Mit über 40 Standorten in Europa, Asien, Nordamerika sowie im Nahen Osten und

Afrika arbeitet One Mobility mit führenden OEMs und Tier-1-Zulieferern zusammen.

Das Unternehmen baut auf dem Erbe der zuvor erworbenen deutschen Marken

Autokabel und Voltaira auf, die für Ingenieurskunst und Fertigungspräzision

bekannt sind.



Stimmen aus der Unternehmensführung



"One Mobility ist mehr als nur eine Marke - es steht für Einheit, Innovation und

Größe innerhalb der FIT-Gruppe", so Sidney Lu, CEO der FIT Group. "Sie vereint

jahrzehntelange Automobil-Expertise mit den Fähigkeiten des weltweit größten

Elektronikherstellers und liefert qualitativ hochwertige, kundenorientierte

Lösungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg."



"Automobilkunden benötigen einen echten Entwicklungs- und Produktionspartner",

sagt Martin Weidlich, CEO der One Mobility GmbH. "Durch die Verbindung von

tiefgreifendem Automobil-Know-how mit der Führungsrolle von FIT in der

Elektronikbranche agieren wir schnell, denken anders und helfen unseren Kunden,

in einer sich rasant verändernden Mobilitätslandschaft stets an der Spitze zu

bleiben."



Konnektivität weiter vorantreiben



One Mobility spiegelt den Anspruch von FIT wider, eine treibende Kraft im

globalen Mobilitätsökosystem zu sein. Die Marke bietet differenzierte

Build-to-Print-Fähigkeiten sowie Design-to-Delivery-Unterstützung für

Fahrzeugkomponenten, Module und Subsysteme der nächsten Generation.



Über Foxconn Interconnect Technology (FIT Hon Teng)



Foxconn Interconnect Technology (HKEX: 6088) wurde 2017 an der Hongkonger Börse

notiert und ist der größte Hersteller von Steckverbindern für

Unterhaltungselektronik in Asien. Während Steckverbinder nach wie vor das

Kerngeschäft des Unternehmens bilden, ist es in den letzten Jahren strategisch

in die Bereiche 5G AIoT, Mobilität und Audio expandiert und ist gleichzeitig in

den Bereich der Verbrauchermarken eingestiegen. Weitere Informationen finden Sie

auf der Website des Unternehmens unter http://www.fit-foxconn.com/ .



