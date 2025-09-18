Foxconn Interconnect Technology stellt neue Mobilitätsmarke vor
One Mobility
Taipei (ots) - Foxconn Interconnect Technology (FIT), ein weltweit führender
Anbieter von Konnektivitätslösungen und Tochterunternehmen der Hon Hai
Technology Group, gab heute die Einführung seiner neuen Mobilitätsmarke One
Mobility bekannt. Damit steigt FIT selbstbewusst in den Mobilitätsmarkt ein, der
von transformativen Trends wie Elektrifizierung, Konnektivität und autonomem
Fahren geprägt ist.
Seit 2020 treibt FIT Innovationen mit seiner "3+3"-Strategie voran, zu deren
zentralen Wachstumssäulen neben Elektrofahrzeugen auch 5G-AIoT und
Audiotechnologien gehören. One Mobility positioniert das Unternehmen an der
Schnittstelle von Innovationskraft in der Elektronik und Expertise im
Automobilbereich.
Ein neuer Standard in der Mobilitätsfertigung
One Mobility agiert als Build-to-Print-Fertigungspartner und unterstützt
Automobilkunden ganzheitlich - vom Konzeptdesign und Co-Entwicklung bis hin zur
Großserienproduktion. Basierend auf über 90 Jahren deutscher
Automobilingenieurskunst vereint die Marke präzise Fertigung mit modernster
Elektroniktechnologie von FIT, um Innovationen für intelligente, elektrifizierte
und vernetzte Mobilität zu beschleunigen.
Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen, die Stromverteilungssysteme, Hoch-
und Niederspannungsmodule, Sicherheits- und Zubehörkomponenten sowie
fortschrittliche Ladesysteme umfassen - für Anwendungen in der Fahrzeugkabine
sowie innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs. Über die Fertigung hinaus ist One
Mobility auf Integrationskompetenz spezialisiert und verbindet Daten, Energie
und Sensorik nahtlos, um die Möglichkeiten moderner Mobilität neu zu definieren.
Weltweite Präsenz, Exzellenz mit Tradition
Mit über 40 Standorten in Europa, Asien, Nordamerika sowie im Nahen Osten und
Afrika arbeitet One Mobility mit führenden OEMs und Tier-1-Zulieferern zusammen.
Das Unternehmen baut auf dem Erbe der zuvor erworbenen deutschen Marken
Autokabel und Voltaira auf, die für Ingenieurskunst und Fertigungspräzision
bekannt sind.
Stimmen aus der Unternehmensführung
"One Mobility ist mehr als nur eine Marke - es steht für Einheit, Innovation und
Größe innerhalb der FIT-Gruppe", so Sidney Lu, CEO der FIT Group. "Sie vereint
jahrzehntelange Automobil-Expertise mit den Fähigkeiten des weltweit größten
Elektronikherstellers und liefert qualitativ hochwertige, kundenorientierte
Lösungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg."
"Automobilkunden benötigen einen echten Entwicklungs- und Produktionspartner",
sagt Martin Weidlich, CEO der One Mobility GmbH. "Durch die Verbindung von
tiefgreifendem Automobil-Know-how mit der Führungsrolle von FIT in der
Elektronikbranche agieren wir schnell, denken anders und helfen unseren Kunden,
in einer sich rasant verändernden Mobilitätslandschaft stets an der Spitze zu
bleiben."
Konnektivität weiter vorantreiben
One Mobility spiegelt den Anspruch von FIT wider, eine treibende Kraft im
globalen Mobilitätsökosystem zu sein. Die Marke bietet differenzierte
Build-to-Print-Fähigkeiten sowie Design-to-Delivery-Unterstützung für
Fahrzeugkomponenten, Module und Subsysteme der nächsten Generation.
Über Foxconn Interconnect Technology (FIT Hon Teng)
Foxconn Interconnect Technology (HKEX: 6088) wurde 2017 an der Hongkonger Börse
notiert und ist der größte Hersteller von Steckverbindern für
Unterhaltungselektronik in Asien. Während Steckverbinder nach wie vor das
Kerngeschäft des Unternehmens bilden, ist es in den letzten Jahren strategisch
in die Bereiche 5G AIoT, Mobilität und Audio expandiert und ist gleichzeitig in
den Bereich der Verbrauchermarken eingestiegen. Weitere Informationen finden Sie
auf der Website des Unternehmens unter http://www.fit-foxconn.com/ .
