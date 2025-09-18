    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    Intel - Aktie mit Kurssprung +5,40 % - 18.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Intel Aktie bisher um +5,40 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.

    Intel - Aktie mit Kurssprung +5,40 % - 18.09.2025
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

    Intel Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.09.2025

    Die Intel Aktie notiert aktuell bei 22,198 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,40 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,138  entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Intel Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +17,47 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,03 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,42 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Intel auf +9,89 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,92 % geändert.

    Intel Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,03 %
    1 Monat +2,42 %
    3 Monate +17,47 %
    1 Jahr +10,57 %

    Informationen zur Intel Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 93,19 Mrd.EUR wert.

    Intel Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intel

    +27,29 %
    +1,26 %
    +1,65 %
    +18,24 %
    +9,89 %
    -27,80 %
    -50,09 %
    -18,09 %
    +1.257,65 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681



