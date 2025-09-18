XRP, ETH, DOGE und Co. nach Fed-Zinsentscheid im Plus

Der US-Notenbankentscheid sorgt für leichte Kursgewinne am Kryptomarkt. Nach der am Mittwoch erfolgten Zinssenkung der Federal Reserve um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 4,00 bis 4,25 Prozent notieren die wichtigsten Kryptowährungen am Donnerstagmittag überwiegend im Plus. Ein deutlicher Ausbruch nach oben bleibt jedoch aus.

Die US-Notenbank hat – wie von den Märkten eingepreist – ihre Leitzinsen gesenkt. Das Federal Open Market Committee (FOMC) beschloss nahezu einstimmig eine Reduzierung des Zielbandes für die Fed Funds Rate um 0,25 Prozentpunkte. Nur der neu ernannte Gouverneur Stephen Miran stimmte für eine aggressivere Senkung um 0,50 Prozentpunkte.

Fed-Chef Jerome Powell sprach von einem "Risk-Management-Cut" und betonte, dass weitere Schritte datenabhängig seien. Laut dem neuen "Dot Plot" rechnen die Mitglieder mit zwei weiteren Zinssenkungen noch in diesem Jahr, einer weiteren im Jahr 2026 sowie einer weiteren 2027. Der langfristige neutrale Zinssatz wird nun bei rund drei Prozent gesehen.

Kryptowährungen steigen leicht – keine Rallye

Ethereum (ETH) notiert aktuell 1,6 Prozent im Plus bei 4.592 US-Dollar. XRP notiert 2,63 Prozent höher bei 3,10 US-Dollar. Solana (SOL) legt 4 Prozent auf 245,90 US-Dollar zu und Dogecoin (DOGE) steigt 5,27 Prozent auf 0,28 US-Dollar. Der Marktführer Bitcoin (BTC) verteuert sich nur leicht um 0,27 Prozent auf 117.343 US-Dollar (Stand: 12:40 Uhr MESZ).

Damit setzen die Coins ihren langsamen Aufwärtstrend fort. Eine große Rallye wie von manchen Analysten erhofft, bleibt jedoch vorerst aus. Auch der Crypto Fear & Greed Index verharrt bei 51 Punkten im neutralen Bereich, während der Altcoin Season Index mit 71 Punkten weiter auf einem hohen Niveau bleibt.

"Die neuen Projektionen der Fed sind deutlich dovisher ausgefallen und signalisieren die Bereitschaft, die Lockerung zu beschleunigen, wenn es nötig ist. Dieses Repricing-Risiko ist nun zentral und schafft ein asymmetrisches Setup für Bitcoin", erklärte Matt Mena, Krypto-Research-Stratege bei 21Shares, in einer Mitteilung.

Er erwartet, dass Bitcoin bis Ende Oktober neue Allzeithochs über 124.000 US-Dollar erreichen könnte, während Ether die psychologisch wichtige Marke von 5.000 US-Dollar testen könnte.

Starker Dollar könnte Gegenwind bringen

Trotz des dovishen Tons der Fed zeigt sich der US-Dollar widerstandsfähig. Der Dollar-Index (DXY) stieg auf 97,30 Punkte und machte damit den Rücksetzer unter das Juli-Tief von 96,37 schnell wieder wett. Ein stärkerer Dollar gilt als potenzieller Gegenwind für riskante Anlagen wie Kryptowährungen, da er Finanzierungsbedingungen verschärfen könnte.

Powell betonte zudem, dass die quantitative Straffung (Balance Sheet Runoff) fortgesetzt werde und die Inflation weiter hoch sei – eine Botschaft, die die Euphorie über den Zinsschritt dämpfte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



