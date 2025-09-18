EU-Tabaksteuerpläne
Konjunktur-Boost für illegalen Handel und Mittelstands-Killer
Dortmund (ots) - Zur Eröffnung der internationalen Leitmesse InterTabac in
Dortmund warnen die Verbände der deutschen Tabak- und Nikotinwirtschaft
gemeinsam vor den Plänen der EU-Kommission zur Überarbeitung der
EU-Tabaksteuerrichtlinie. Drastische Steuerhöhungen um bis zu 1.000 Prozent sind
ein Boost für den illegalen Handel, entziehen dadurch dem Staatshaushalt
wichtige Einnahmen und bedeuten gerade für mittelständische Hersteller und den
Handel eine wirtschaftliche Katastrophe. Die Bundesregierung muss in Brüssel die
Rückkehr zu einer ausgewogenen und moderaten Steuerpolitik einfordern.
Steuerschocks fördern illegalen Handel
Steuerschocks fördern illegalen Handel
"Der von der EU-Kommission vorgesehene Steuerschock für Raucher ist ein
Konjunktur-Boost für den illegalen Tabakhandel", erklärt Jan Mücke,
Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Tabakwirtschaft und neuartiger
Erzeugnisse (BVTE) . Ein steuerbedingter, sprunghafter Anstieg des Preises für
eine Schachtel Zigaretten in Deutschland auf 12 Euro würde Konsumenten in die
Arme illegaler Anbieter treiben. In Frankreich stammt nach massiven Erhöhungen
der Tabaksteuer in den vergangenen Jahren heute mehr als jede dritte Zigarette
vom Schwarzmarkt, weniger geraucht wird jedoch nicht. Dem französischen
Staatshaushalt entgeht dadurch jährlich ein hoher einstelliger
Milliarden-Euro-Betrag.
Mücke warnt zudem davor, dass die von der Kommission vorgeschlagene hohe
Besteuerung neuartiger, rauchfreier Produkte Raucher von einem Umstieg auf
schadstoffarme Alternativprodukte abhalte: "Brüssel fördert die
Schmuggelzigarette und bekämpft die E-Zigarette. Das ist Gesundheitspolitik von
vorgestern."
Mittelstand unter Druck - Feinschnitt-Tabak in Gefahr
"Was als Harmonisierungsprojekt daherkommt, entpuppt sich als existenzielles
Risiko für den Mittelstand," so warnt mit Blick auf die Brüsseler Pläne zur
Reform der Tabaksteuerrichtlinie der VdR - Der Tabakmittelstand vor massiven
Verwerfungen für mittelständische Hersteller.
"Statt der angekündigten Entlastungen erleben wir ein regulatorisches Rollback:
Steuerlast statt Wettbewerbsfähigkeit, Belastung statt Perspektive", so Michael
von Foerster, Hauptgeschäftsführer des VdR. "Gerade kleine und familiengeführte
Betriebe geraten durch die geplanten Eingriffe strukturell ins Hintertreffen -
mit Folgen, die weit über einzelne Unternehmen hinausreichen."
Eine Mindeststeuererhöhung um 258 Prozent für Feinschnitt-Tabak wäre nicht
weniger als eine tektonische Verschiebung im deutschen Marktgefüge - mit
gravierenden Folgen für den preissensiblen Konsumenten ebenso wie für die
mittelständischen Familienunternehmen, die dieses Segment traditionell prägen.
