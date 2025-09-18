Konjunktur-Boost für illegalen Handel und Mittelstands-Killer

Dortmund (ots) - Zur Eröffnung der internationalen Leitmesse InterTabac in

Dortmund warnen die Verbände der deutschen Tabak- und Nikotinwirtschaft

gemeinsam vor den Plänen der EU-Kommission zur Überarbeitung der

EU-Tabaksteuerrichtlinie. Drastische Steuerhöhungen um bis zu 1.000 Prozent sind

ein Boost für den illegalen Handel, entziehen dadurch dem Staatshaushalt

wichtige Einnahmen und bedeuten gerade für mittelständische Hersteller und den

Handel eine wirtschaftliche Katastrophe. Die Bundesregierung muss in Brüssel die

Rückkehr zu einer ausgewogenen und moderaten Steuerpolitik einfordern.



Steuerschocks fördern illegalen Handel





"Der von der EU-Kommission vorgesehene Steuerschock für Raucher ist einKonjunktur-Boost für den illegalen Tabakhandel", erklärt Jan Mücke,Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Tabakwirtschaft und neuartigerErzeugnisse (BVTE) . Ein steuerbedingter, sprunghafter Anstieg des Preises füreine Schachtel Zigaretten in Deutschland auf 12 Euro würde Konsumenten in dieArme illegaler Anbieter treiben. In Frankreich stammt nach massiven Erhöhungender Tabaksteuer in den vergangenen Jahren heute mehr als jede dritte Zigarettevom Schwarzmarkt, weniger geraucht wird jedoch nicht. Dem französischenStaatshaushalt entgeht dadurch jährlich ein hoher einstelligerMilliarden-Euro-Betrag.Mücke warnt zudem davor, dass die von der Kommission vorgeschlagene hoheBesteuerung neuartiger, rauchfreier Produkte Raucher von einem Umstieg aufschadstoffarme Alternativprodukte abhalte: "Brüssel fördert dieSchmuggelzigarette und bekämpft die E-Zigarette. Das ist Gesundheitspolitik vonvorgestern."Mittelstand unter Druck - Feinschnitt-Tabak in Gefahr"Was als Harmonisierungsprojekt daherkommt, entpuppt sich als existenziellesRisiko für den Mittelstand," so warnt mit Blick auf die Brüsseler Pläne zurReform der Tabaksteuerrichtlinie der VdR - Der Tabakmittelstand vor massivenVerwerfungen für mittelständische Hersteller."Statt der angekündigten Entlastungen erleben wir ein regulatorisches Rollback:Steuerlast statt Wettbewerbsfähigkeit, Belastung statt Perspektive", so Michaelvon Foerster, Hauptgeschäftsführer des VdR. "Gerade kleine und familiengeführteBetriebe geraten durch die geplanten Eingriffe strukturell ins Hintertreffen -mit Folgen, die weit über einzelne Unternehmen hinausreichen."Eine Mindeststeuererhöhung um 258 Prozent für Feinschnitt-Tabak wäre nichtweniger als eine tektonische Verschiebung im deutschen Marktgefüge - mitgravierenden Folgen für den preissensiblen Konsumenten ebenso wie für diemittelständischen Familienunternehmen, die dieses Segment traditionell prägen.