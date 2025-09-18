Konjunktur-Boost für illegalen Handel und Mittelstands-Killer

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Dortmund (ots) - Zur Eröffnung der internationalen Leitmesse InterTabac in
    Dortmund warnen die Verbände der deutschen Tabak- und Nikotinwirtschaft
    gemeinsam vor den Plänen der EU-Kommission zur Überarbeitung der
    EU-Tabaksteuerrichtlinie. Drastische Steuerhöhungen um bis zu 1.000 Prozent sind
    ein Boost für den illegalen Handel, entziehen dadurch dem Staatshaushalt
    wichtige Einnahmen und bedeuten gerade für mittelständische Hersteller und den
    Handel eine wirtschaftliche Katastrophe. Die Bundesregierung muss in Brüssel die
    Rückkehr zu einer ausgewogenen und moderaten Steuerpolitik einfordern.

    Steuerschocks fördern illegalen Handel

    "Der von der EU-Kommission vorgesehene Steuerschock für Raucher ist ein
    Konjunktur-Boost für den illegalen Tabakhandel", erklärt Jan Mücke,
    Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Tabakwirtschaft und neuartiger
    Erzeugnisse (BVTE) . Ein steuerbedingter, sprunghafter Anstieg des Preises für
    eine Schachtel Zigaretten in Deutschland auf 12 Euro würde Konsumenten in die
    Arme illegaler Anbieter treiben. In Frankreich stammt nach massiven Erhöhungen
    der Tabaksteuer in den vergangenen Jahren heute mehr als jede dritte Zigarette
    vom Schwarzmarkt, weniger geraucht wird jedoch nicht. Dem französischen
    Staatshaushalt entgeht dadurch jährlich ein hoher einstelliger
    Milliarden-Euro-Betrag.

    Mücke warnt zudem davor, dass die von der Kommission vorgeschlagene hohe
    Besteuerung neuartiger, rauchfreier Produkte Raucher von einem Umstieg auf
    schadstoffarme Alternativprodukte abhalte: "Brüssel fördert die
    Schmuggelzigarette und bekämpft die E-Zigarette. Das ist Gesundheitspolitik von
    vorgestern."

    Mittelstand unter Druck - Feinschnitt-Tabak in Gefahr

    "Was als Harmonisierungsprojekt daherkommt, entpuppt sich als existenzielles
    Risiko für den Mittelstand," so warnt mit Blick auf die Brüsseler Pläne zur
    Reform der Tabaksteuerrichtlinie der VdR - Der Tabakmittelstand vor massiven
    Verwerfungen für mittelständische Hersteller.

    "Statt der angekündigten Entlastungen erleben wir ein regulatorisches Rollback:
    Steuerlast statt Wettbewerbsfähigkeit, Belastung statt Perspektive", so Michael
    von Foerster, Hauptgeschäftsführer des VdR. "Gerade kleine und familiengeführte
    Betriebe geraten durch die geplanten Eingriffe strukturell ins Hintertreffen -
    mit Folgen, die weit über einzelne Unternehmen hinausreichen."

    Eine Mindeststeuererhöhung um 258 Prozent für Feinschnitt-Tabak wäre nicht
    weniger als eine tektonische Verschiebung im deutschen Marktgefüge - mit
    gravierenden Folgen für den preissensiblen Konsumenten ebenso wie für die
    mittelständischen Familienunternehmen, die dieses Segment traditionell prägen.
