Stefan Siebert übernimmt Vorsitz der LBS-Gruppe (FOTO)

Berlin (ots) - Vorgänger Jörg Münning geht in den Ruhestand - Frank Demmer zum

stellvertretenden Vorsitzenden gewählt



Stefan Siebert (63), Vorstandsvorsitzender der LBS Süd, ist zum Vorsitzenden der

LBS-Bausparkassenkonferenz gewählt worden. Er tritt zum 1. Oktober 2025 an die

Stelle von Jörg Münning (64), der das oberste Gremium der Landesbausparkassen

seit September 2017 leitet und zum 30. September 2025 aus seinem Amt als

Vorstandsvorsitzender der LBS NordWest ausscheiden wird.



Zwei Stellvertreter komplettieren die Leitung der LBS-Bausparkassenkonferenz:

der neu in diese Position gewählte Frank Demmer (52), Vorstand und designierter

Vorsitzender des Vorstandes der LBS NordWest, und der bereits gewählte Jens

Riemer (57), Vorstand der LBS NordOst.





Nach verschiedenen Führungspositionen in Sparkassen, unter anderem über sieben

Jahre als Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Baden-Baden Gaggenau, kam Stefan

Siebert 2017 in den Vorstand der damaligen LBS Südwest. Im Juli 2019 wurde er

zunächst Vorstandsvorsitzender der LBS Südwest, im Jahr 2023 übernahm er diese

Funktion für die aus der LBS Südwest und der LBS Bayerische Landesbausparkasse

hervorgegangene LBS Süd. Seit 2020 ist er stellvertretender Vorsitzender der

LBS-Bausparkassenkonferenz.



Als oberster Repräsentant vertritt Stefan Siebert die Gruppe der fünf

Landesbausparkassen nach außen. In dieser Funktion ist er zugleich Mitglied im

Gesamtvorstand des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV).



In die Amtszeit von Jörg Münning fielen als besondere Herausforderungen die

extreme Niedrig- und Negativzinsphase (2019-2022), mehrere Fusionen in der

LBS-Gruppe sowie die Positionierung und Justierung des Bausparens innerhalb der

Bankenregulatorik. Hauptanliegen war ihm zum einen, die Landesbausparkassen noch

näher an die Sparkassen als ihre Eigentümer und wichtigsten Vertriebspartner

heranzuführen, zum anderen das Bausparen als Problemlöser der aktuellen

Herausforderungen bei Wohnraumversorgung, Klimaschutz und Altersvorsorge in die

politische Diskussion zu bringen.



Beiden Anliegen werden sich die Landesbausparkassen auch künftig widmen.

Innerhalb der LBS-Gruppe will Stefan Siebert Synergien weiterhin bestmöglich

voranbringen. Eine große Herausforderung stellen dabei die mittlerweile

überbordenden regulatorischen Anforderungen dar. Diese belasten sowohl die

Kreditinstitute als auch alle, die eine eigene Immobilie finanzieren wollen.

Damit der Weg ins Wohneigentum machbar bleibt, brauche es Instrumente wie das

Bausparen, um gezielt und erfolgreich sparen zu können. Es bleibe deshalb

wichtig, das Bausparen und seine Kernfunktionen noch stärker in das Bewusstsein

der Menschen zu rücken.



Die LBS-Gruppe besteht aus fünf Landesbausparkassen und ist mit einem

Marktanteil von 34,5 Prozent Branchenführerin in Deutschland. Für rund sieben

Millionen Kundinnen und Kunden führen die Bausparkassen der Sparkassen 7,5

Millionen Verträge über eine Bausparsumme von 329 Milliarden Euro.



Pressekontakt:



Dr. Ivonn Kappel

Referat Presse

Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen

Tel.: 030 20225-5398

Fax : 030 20225-5395

E-Mail: mailto:ivonn.kappel@dsgv.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/35604/6120249

OTS: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS)







