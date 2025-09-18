    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Stefan Siebert übernimmt Vorsitz der LBS-Gruppe (FOTO)

    Berlin (ots) - Vorgänger Jörg Münning geht in den Ruhestand - Frank Demmer zum
    stellvertretenden Vorsitzenden gewählt

    Stefan Siebert (63), Vorstandsvorsitzender der LBS Süd, ist zum Vorsitzenden der
    LBS-Bausparkassenkonferenz gewählt worden. Er tritt zum 1. Oktober 2025 an die
    Stelle von Jörg Münning (64), der das oberste Gremium der Landesbausparkassen
    seit September 2017 leitet und zum 30. September 2025 aus seinem Amt als
    Vorstandsvorsitzender der LBS NordWest ausscheiden wird.

    Zwei Stellvertreter komplettieren die Leitung der LBS-Bausparkassenkonferenz:
    der neu in diese Position gewählte Frank Demmer (52), Vorstand und designierter
    Vorsitzender des Vorstandes der LBS NordWest, und der bereits gewählte Jens
    Riemer (57), Vorstand der LBS NordOst.

    Nach verschiedenen Führungspositionen in Sparkassen, unter anderem über sieben
    Jahre als Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Baden-Baden Gaggenau, kam Stefan
    Siebert 2017 in den Vorstand der damaligen LBS Südwest. Im Juli 2019 wurde er
    zunächst Vorstandsvorsitzender der LBS Südwest, im Jahr 2023 übernahm er diese
    Funktion für die aus der LBS Südwest und der LBS Bayerische Landesbausparkasse
    hervorgegangene LBS Süd. Seit 2020 ist er stellvertretender Vorsitzender der
    LBS-Bausparkassenkonferenz.

    Als oberster Repräsentant vertritt Stefan Siebert die Gruppe der fünf
    Landesbausparkassen nach außen. In dieser Funktion ist er zugleich Mitglied im
    Gesamtvorstand des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV).

    In die Amtszeit von Jörg Münning fielen als besondere Herausforderungen die
    extreme Niedrig- und Negativzinsphase (2019-2022), mehrere Fusionen in der
    LBS-Gruppe sowie die Positionierung und Justierung des Bausparens innerhalb der
    Bankenregulatorik. Hauptanliegen war ihm zum einen, die Landesbausparkassen noch
    näher an die Sparkassen als ihre Eigentümer und wichtigsten Vertriebspartner
    heranzuführen, zum anderen das Bausparen als Problemlöser der aktuellen
    Herausforderungen bei Wohnraumversorgung, Klimaschutz und Altersvorsorge in die
    politische Diskussion zu bringen.

    Beiden Anliegen werden sich die Landesbausparkassen auch künftig widmen.
    Innerhalb der LBS-Gruppe will Stefan Siebert Synergien weiterhin bestmöglich
    voranbringen. Eine große Herausforderung stellen dabei die mittlerweile
    überbordenden regulatorischen Anforderungen dar. Diese belasten sowohl die
    Kreditinstitute als auch alle, die eine eigene Immobilie finanzieren wollen.
    Damit der Weg ins Wohneigentum machbar bleibt, brauche es Instrumente wie das
    Bausparen, um gezielt und erfolgreich sparen zu können. Es bleibe deshalb
    wichtig, das Bausparen und seine Kernfunktionen noch stärker in das Bewusstsein
    der Menschen zu rücken.

    Die LBS-Gruppe besteht aus fünf Landesbausparkassen und ist mit einem
    Marktanteil von 34,5 Prozent Branchenführerin in Deutschland. Für rund sieben
    Millionen Kundinnen und Kunden führen die Bausparkassen der Sparkassen 7,5
    Millionen Verträge über eine Bausparsumme von 329 Milliarden Euro.

