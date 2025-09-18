Dr. Henrik Haenecke wird neuer Geschäftsführer Finanzen und Administration am HPI

Potsdam (ots) - Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) gibt bekannt, dass die Hasso

Plattner Foundation (HPF) als Trägerstiftung Dr. Henrik Haenecke zum 1. Oktober

2025 als Geschäftsführer Finanzen und Administration am HPI ernannt hat. Er

folgt damit auf Dr. Marcus Kölling, der das HPI bereits zum 30. April 2025

verlassen hat.



Mit Dr. Henrik Haenecke gewinnt das HPI einen erfahrenen Finanz- und

Transformationsexperten mit breitem Hintergrund in der Leitung von Unternehmen

sowohl in stark regulierten Umfeldern als auch im Startup-Bereich. So war er

unter anderem Geschäftsführer der Kaiser´s Tengelmann Gruppe, Vorstand der

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und CFO des Startups Berlin Brands Group.

Zuletzt führte er als CEO das Food-Startup mymuesli.





"Wir freuen uns sehr, mit Henrik Haenecke einen versierten Manager gewonnen zu

haben, der das HPI in seiner bevorstehenden strategischen und finanziellen

Weiterentwicklung maßgeblich begleiten wird," erklärt Dr. Rouven Westphal,

Mitglied des Vorstands der Hasso Plattner Foundation.



Dr. Henrik Haenecke sagt: "Das HPI steht für Exzellenz in Forschung, Lehre und

Innovation. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen aus unterschiedlichen

Branchen und Unternehmen einzubringen, um die nächsten großen

Entwicklungsschritte des Instituts gemeinsam mit dem Team zu gestalten."



Für den im Mai 2025 aus persönlichen Gründen aus der Geschäftsführung

ausgeschiedenen Professor Ralf Herbrich wird ebenfalls eine Nachfolge gesucht.

Die Lehr- und Forschungstätigkeit nimmt Professor Herbrich ab 1. Oktober 2025

wieder auf.



Kurzprofile



Hasso Plattner Foundation (HPF)



Die Hasso Plattner Foundation ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in

Potsdam. Sie wurde im Jahr 2015 von Hasso Plattner gegründet. Die Stiftung ist

in den Bereichen Wissenschaft und Bildung, Soziales und Naturschutz sowie Kunst

und Kultur aktiv. Ihr Anliegen ist es, heutige und zukünftige Generationen durch

Bildung und Inspiration zu fördern - etwa durch das Hasso-Plattner-Institut als

eigenständige Fakultät für Digital Engineering an der Universität Potsdam, das

Museum Barberini, DAS MINSK Kunsthaus in Potsdam, die Sabine Plattner African

Charities und internationale Bildungsinitiativen. Weitere Informationen:

https://www.plattnerfoundation.org Pressekontakt: mailto:pr@plattner.com



Hasso-Plattner-Institut (HPI)



Das Hasso-Plattner-Institut ist ein privat finanziertes IT-Institut in Potsdam,

das gemeinsam mit der Universität Potsdam die Digital Engineering Fakultät

bildet. Gegründet 1998 durch Hasso Plattner, ist es eine gemeinnützige GmbH,

deren alleiniger Gesellschafter die Hasso Plattner Foundation ist. Das Institut

steht für praxisorientierte Informatikausbildung, Spitzenforschung in digitalen

Technologien, kreative Vielfalt und Zusammenarbeit. Es genießt regelmäßig

Spitzenplätze unter den Computerwissenschaftsinstituten in Europa. Weitere

Informationen: https://www.hpi.de/ Pressekontakt: mailto:presse@hpi.de



Pressekontakt:



mailto:presse@hpi.de

Joana Bußmann, Tel. 0331 5509-375, mailto:joana.bussmann@hpi.de

Julia Gühlholtz, Tel. 0331 5509-1358, mailto:julia.guehlholtz@hpi.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22537/6120251

OTS: HPI Hasso-Plattner-Institut







