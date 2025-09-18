    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Dr. Henrik Haenecke wird neuer Geschäftsführer Finanzen und Administration am HPI

    Potsdam (ots) - Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) gibt bekannt, dass die Hasso
    Plattner Foundation (HPF) als Trägerstiftung Dr. Henrik Haenecke zum 1. Oktober
    2025 als Geschäftsführer Finanzen und Administration am HPI ernannt hat. Er
    folgt damit auf Dr. Marcus Kölling, der das HPI bereits zum 30. April 2025
    verlassen hat.

    Mit Dr. Henrik Haenecke gewinnt das HPI einen erfahrenen Finanz- und
    Transformationsexperten mit breitem Hintergrund in der Leitung von Unternehmen
    sowohl in stark regulierten Umfeldern als auch im Startup-Bereich. So war er
    unter anderem Geschäftsführer der Kaiser´s Tengelmann Gruppe, Vorstand der
    Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und CFO des Startups Berlin Brands Group.
    Zuletzt führte er als CEO das Food-Startup mymuesli.

    "Wir freuen uns sehr, mit Henrik Haenecke einen versierten Manager gewonnen zu
    haben, der das HPI in seiner bevorstehenden strategischen und finanziellen
    Weiterentwicklung maßgeblich begleiten wird," erklärt Dr. Rouven Westphal,
    Mitglied des Vorstands der Hasso Plattner Foundation.

    Dr. Henrik Haenecke sagt: "Das HPI steht für Exzellenz in Forschung, Lehre und
    Innovation. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen aus unterschiedlichen
    Branchen und Unternehmen einzubringen, um die nächsten großen
    Entwicklungsschritte des Instituts gemeinsam mit dem Team zu gestalten."

    Für den im Mai 2025 aus persönlichen Gründen aus der Geschäftsführung
    ausgeschiedenen Professor Ralf Herbrich wird ebenfalls eine Nachfolge gesucht.
    Die Lehr- und Forschungstätigkeit nimmt Professor Herbrich ab 1. Oktober 2025
    wieder auf.

    Kurzprofile

    Hasso Plattner Foundation (HPF)

    Die Hasso Plattner Foundation ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in
    Potsdam. Sie wurde im Jahr 2015 von Hasso Plattner gegründet. Die Stiftung ist
    in den Bereichen Wissenschaft und Bildung, Soziales und Naturschutz sowie Kunst
    und Kultur aktiv. Ihr Anliegen ist es, heutige und zukünftige Generationen durch
    Bildung und Inspiration zu fördern - etwa durch das Hasso-Plattner-Institut als
    eigenständige Fakultät für Digital Engineering an der Universität Potsdam, das
    Museum Barberini, DAS MINSK Kunsthaus in Potsdam, die Sabine Plattner African
    Charities und internationale Bildungsinitiativen. Weitere Informationen:
    https://www.plattnerfoundation.org Pressekontakt: mailto:pr@plattner.com

    Hasso-Plattner-Institut (HPI)

    Das Hasso-Plattner-Institut ist ein privat finanziertes IT-Institut in Potsdam,
    das gemeinsam mit der Universität Potsdam die Digital Engineering Fakultät
    bildet. Gegründet 1998 durch Hasso Plattner, ist es eine gemeinnützige GmbH,
    deren alleiniger Gesellschafter die Hasso Plattner Foundation ist. Das Institut
    steht für praxisorientierte Informatikausbildung, Spitzenforschung in digitalen
    Technologien, kreative Vielfalt und Zusammenarbeit. Es genießt regelmäßig
    Spitzenplätze unter den Computerwissenschaftsinstituten in Europa. Weitere
    Informationen: https://www.hpi.de/ Pressekontakt: mailto:presse@hpi.de

    http://presseportal.de/pm/22537/6120251
    OTS: HPI Hasso-Plattner-Institut




