Hasso-Plattner-Institut kündigt an
Dr. Henrik Haenecke wird neuer Geschäftsführer Finanzen und Administration am HPI
Potsdam (ots) - Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) gibt bekannt, dass die Hasso
Plattner Foundation (HPF) als Trägerstiftung Dr. Henrik Haenecke zum 1. Oktober
2025 als Geschäftsführer Finanzen und Administration am HPI ernannt hat. Er
folgt damit auf Dr. Marcus Kölling, der das HPI bereits zum 30. April 2025
verlassen hat.
Mit Dr. Henrik Haenecke gewinnt das HPI einen erfahrenen Finanz- und
Transformationsexperten mit breitem Hintergrund in der Leitung von Unternehmen
sowohl in stark regulierten Umfeldern als auch im Startup-Bereich. So war er
unter anderem Geschäftsführer der Kaiser´s Tengelmann Gruppe, Vorstand der
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und CFO des Startups Berlin Brands Group.
Zuletzt führte er als CEO das Food-Startup mymuesli.
Plattner Foundation (HPF) als Trägerstiftung Dr. Henrik Haenecke zum 1. Oktober
2025 als Geschäftsführer Finanzen und Administration am HPI ernannt hat. Er
folgt damit auf Dr. Marcus Kölling, der das HPI bereits zum 30. April 2025
verlassen hat.
Mit Dr. Henrik Haenecke gewinnt das HPI einen erfahrenen Finanz- und
Transformationsexperten mit breitem Hintergrund in der Leitung von Unternehmen
sowohl in stark regulierten Umfeldern als auch im Startup-Bereich. So war er
unter anderem Geschäftsführer der Kaiser´s Tengelmann Gruppe, Vorstand der
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und CFO des Startups Berlin Brands Group.
Zuletzt führte er als CEO das Food-Startup mymuesli.
"Wir freuen uns sehr, mit Henrik Haenecke einen versierten Manager gewonnen zu
haben, der das HPI in seiner bevorstehenden strategischen und finanziellen
Weiterentwicklung maßgeblich begleiten wird," erklärt Dr. Rouven Westphal,
Mitglied des Vorstands der Hasso Plattner Foundation.
Dr. Henrik Haenecke sagt: "Das HPI steht für Exzellenz in Forschung, Lehre und
Innovation. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen aus unterschiedlichen
Branchen und Unternehmen einzubringen, um die nächsten großen
Entwicklungsschritte des Instituts gemeinsam mit dem Team zu gestalten."
Für den im Mai 2025 aus persönlichen Gründen aus der Geschäftsführung
ausgeschiedenen Professor Ralf Herbrich wird ebenfalls eine Nachfolge gesucht.
Die Lehr- und Forschungstätigkeit nimmt Professor Herbrich ab 1. Oktober 2025
wieder auf.
Kurzprofile
Hasso Plattner Foundation (HPF)
Die Hasso Plattner Foundation ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in
Potsdam. Sie wurde im Jahr 2015 von Hasso Plattner gegründet. Die Stiftung ist
in den Bereichen Wissenschaft und Bildung, Soziales und Naturschutz sowie Kunst
und Kultur aktiv. Ihr Anliegen ist es, heutige und zukünftige Generationen durch
Bildung und Inspiration zu fördern - etwa durch das Hasso-Plattner-Institut als
eigenständige Fakultät für Digital Engineering an der Universität Potsdam, das
Museum Barberini, DAS MINSK Kunsthaus in Potsdam, die Sabine Plattner African
Charities und internationale Bildungsinitiativen. Weitere Informationen:
https://www.plattnerfoundation.org Pressekontakt: mailto:pr@plattner.com
Hasso-Plattner-Institut (HPI)
Das Hasso-Plattner-Institut ist ein privat finanziertes IT-Institut in Potsdam,
das gemeinsam mit der Universität Potsdam die Digital Engineering Fakultät
bildet. Gegründet 1998 durch Hasso Plattner, ist es eine gemeinnützige GmbH,
deren alleiniger Gesellschafter die Hasso Plattner Foundation ist. Das Institut
steht für praxisorientierte Informatikausbildung, Spitzenforschung in digitalen
Technologien, kreative Vielfalt und Zusammenarbeit. Es genießt regelmäßig
Spitzenplätze unter den Computerwissenschaftsinstituten in Europa. Weitere
Informationen: https://www.hpi.de/ Pressekontakt: mailto:presse@hpi.de
Pressekontakt:
mailto:presse@hpi.de
Joana Bußmann, Tel. 0331 5509-375, mailto:joana.bussmann@hpi.de
Julia Gühlholtz, Tel. 0331 5509-1358, mailto:julia.guehlholtz@hpi.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22537/6120251
OTS: HPI Hasso-Plattner-Institut
haben, der das HPI in seiner bevorstehenden strategischen und finanziellen
Weiterentwicklung maßgeblich begleiten wird," erklärt Dr. Rouven Westphal,
Mitglied des Vorstands der Hasso Plattner Foundation.
Dr. Henrik Haenecke sagt: "Das HPI steht für Exzellenz in Forschung, Lehre und
Innovation. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen aus unterschiedlichen
Branchen und Unternehmen einzubringen, um die nächsten großen
Entwicklungsschritte des Instituts gemeinsam mit dem Team zu gestalten."
Für den im Mai 2025 aus persönlichen Gründen aus der Geschäftsführung
ausgeschiedenen Professor Ralf Herbrich wird ebenfalls eine Nachfolge gesucht.
Die Lehr- und Forschungstätigkeit nimmt Professor Herbrich ab 1. Oktober 2025
wieder auf.
Kurzprofile
Hasso Plattner Foundation (HPF)
Die Hasso Plattner Foundation ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in
Potsdam. Sie wurde im Jahr 2015 von Hasso Plattner gegründet. Die Stiftung ist
in den Bereichen Wissenschaft und Bildung, Soziales und Naturschutz sowie Kunst
und Kultur aktiv. Ihr Anliegen ist es, heutige und zukünftige Generationen durch
Bildung und Inspiration zu fördern - etwa durch das Hasso-Plattner-Institut als
eigenständige Fakultät für Digital Engineering an der Universität Potsdam, das
Museum Barberini, DAS MINSK Kunsthaus in Potsdam, die Sabine Plattner African
Charities und internationale Bildungsinitiativen. Weitere Informationen:
https://www.plattnerfoundation.org Pressekontakt: mailto:pr@plattner.com
Hasso-Plattner-Institut (HPI)
Das Hasso-Plattner-Institut ist ein privat finanziertes IT-Institut in Potsdam,
das gemeinsam mit der Universität Potsdam die Digital Engineering Fakultät
bildet. Gegründet 1998 durch Hasso Plattner, ist es eine gemeinnützige GmbH,
deren alleiniger Gesellschafter die Hasso Plattner Foundation ist. Das Institut
steht für praxisorientierte Informatikausbildung, Spitzenforschung in digitalen
Technologien, kreative Vielfalt und Zusammenarbeit. Es genießt regelmäßig
Spitzenplätze unter den Computerwissenschaftsinstituten in Europa. Weitere
Informationen: https://www.hpi.de/ Pressekontakt: mailto:presse@hpi.de
Pressekontakt:
mailto:presse@hpi.de
Joana Bußmann, Tel. 0331 5509-375, mailto:joana.bussmann@hpi.de
Julia Gühlholtz, Tel. 0331 5509-1358, mailto:julia.guehlholtz@hpi.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22537/6120251
OTS: HPI Hasso-Plattner-Institut
Autor folgen