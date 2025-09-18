DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen belassen. Die Diabetes-Tagung EASD sei bislang eher unauffällig verlaufen, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bemerkenswerter sei hingegen die Flut an Warnschreiben, die die US-Gesundheitsbehörde FDA kürzlich an die Hersteller billiger Kopien der Gewichtssenker verschickt habe. Dies sei ein Schritt in die richtige Richtung./edh/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,59 % und einem Kurs von 52,01EUR auf Tradegate (18. September 2025, 13:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 600

Kursziel alt: 600

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



