DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen belassen. Die Diabetes-Tagung EASD sei bislang eher unauffällig verlaufen, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bemerkenswerter sei hingegen die Flut an Warnschreiben, die die US-Gesundheitsbehörde FDA kürzlich an die Hersteller billiger Kopien der Gewichtssenker verschickt habe. Dies sei ein Schritt in die richtige Richtung./edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,59 % und einem Kurs von 52,01EUR auf Tradegate (18. September 2025, 13:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 600
Kursziel alt: 600
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
