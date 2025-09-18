Amex Exploration reicht Antrag auf Genehmigung einer untertägigen Massenprobenahme im Projekt Perron ein

Montreal, Quebec – 18. September 2025 / IRW-Press / Amex Exploration Inc. (TSXV: AMX) (FWB: MX0) (OTCQX: AMXEF) („Amex“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Antrag auf eine ministerielle Genehmigung gemäß Abschnitt 22, Absatz 1 (2 bis 5) des Umweltqualitätsgesetzes (Environment Quality Act, EQA) der Provinz Quebec für die Durchführung eines Programms zur untertägigen Entnahme einer Massenprobe in seinem Goldprojekt Perron eingereicht hat. Das Projekt befindet sich in der Nähe der Kleinstadt Normétal in der Region Abitibi-Témiscamingue. Um die behördlichen Auflagen zu erfüllen, hat AMEX das renommierte Ingenieurbüro Norda Stelo mit der Durchführung der Umweltstudien und der Vorbereitung der Antragsunterlagen beauftragt.

Bei der Entnahme der unterirdischen Massenprobe aus einer senkrechten Tiefe von rund 230 Metern konzentriert man sich vor allem auf die Zonen Champagne und Denise, zwei der wichtigsten Erzkörper im Konzessionsgebiet Perron. Die Massenprobe soll bessere Einblicke in die Geologie der erzführenden Zonen ermöglichen, die in der Ressourcenschätzung verwendeten Parameter validieren, die Abbaukonzepte bestätigen und Roherz für umfangreiche Mineralverarbeitungs- und Testzwecke liefern. Dieses Programm wird die Erschließung des Projekts Perron aus geologischer, technischer und finanzieller Sicht risikofrei machen.

Die Antragsunterlagen wurden beim Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Wildtiere und Parks (Ministry of the Environment, the Fight Against Climate Change, Wildlife and Parks, MELCCFP) und beim Ministerium für natürliche Ressourcen und Forstwirtschaft (Ministry of Natural Resources and Forests, MRNF) eingereicht.

Vorbehaltlich der Bewilligung und des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen durch die Regierungsbehörden der Provinz Quebec rechnet AMEX mit dem Beginn der Arbeiten im ersten Quartal 2026. Vor dem Zugriff auf das Roherz für die Massenprobenahme sind rund 15 Monate Vorbereitungs- und Erschließungsarbeiten im Bereich der Mine erforderlich. Anschließend wird das Roherz abgebaut und mit Muldenkippern zu einer Aufbereitungsanlage transportiert.

Über Amex

Amex Exploration Inc. hat beim zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Perron, das sich etwa 110 Kilometer nördlich von Rouyn-Noranda in Quebec befindet, bedeutsame hochgradige Goldvorkommen sowie kupferreiche vulkanogene Massivsulfid- (VMS)-Zonen entdeckt. Das Projekt umfasst 117 zusammenhängende Claims (45,18 km²) und beherbergt sowohl umfassende als auch hochgradige Goldmineralisierungsarten.