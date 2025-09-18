DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft KRONES AG auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Krones nach dem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Der mittelfristige Ausblick des Herstellers von Abfüllanlagen sei weiterhin vielversprechend, auch wenn das Umsatzwachstum im kommenden Jahr sich verlangsamen dürfte, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,34 % und einem Kurs von 120,6EUR auf Tradegate (18. September 2025, 13:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Lars Vom-Cleff
Analysiertes Unternehmen: KRONES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 180
Kursziel alt: 180
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
