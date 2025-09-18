Enapter AG: Neue Prognose für 2025 sorgt für Aufsehen!
Enapter AG, Marktführer bei AEM-Elektrolyseuren, korrigiert die Umsatzprognose für 2025 aufgrund komplexer Produktionsanforderungen. Neue Erwartungen: 20-22 Mio. Euro Umsatz, -9 bis -10 Mio. Euro EBITDA.
Foto: adobe.stock.com
- Enapter AG passt die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 an, aufgrund höherer Komplexität im Produktionsaufbau des Joint Ventures.
- Die neuen Umsatzprognosen liegen zwischen 20 und 22 Millionen Euro, mit einem EBITDA von -9 bis -10 Millionen Euro.
- Zuvor hatte Enapter einen Umsatz von 39 bis 42 Millionen Euro und ein EBITDA zwischen -2 Millionen Euro und +/-0 Euro erwartet.
- Der Auftragsbestand beträgt derzeit rund 45 Millionen Euro.
- Die Verzögerungen in der Produktion sind auf unterschiedliche Zertifizierungsvorgaben und kundenspezifische Ausführungen der Multicores zurückzuführen.
- Enapter ist Marktführer im Bereich der AEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und hat Kunden in über 55 Ländern.
Der Kurs von Enapter lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,1150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,08 % im
Minus.
2 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,0900EUR das entspricht einem Minus von -1,18 % seit der Veröffentlichung.
-8,64 %
-8,90 %
-13,31 %
-25,35 %
-51,47 %
-85,52 %
-99,92 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte